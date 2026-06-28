Tulovic landete nach Most-Siegerehrung mit Verbrennungen in der Klinik

Lukas Tulovic hatte nach einer taktischen Glanzleistung zwar den Doppelsieg von Most geholt und Florian Alt auf den zweiten Platz verwiesen, doch beim Blick ins Gesicht des Titelverteidigers war schnell klar, dass da mehr im Busch war als „nur“ die Hitze. Über 40 Grad hatte das Thermometer beim Start ins Rennen angezeigt, der Asphalt glühte stellenweise mit 70 Grad. Bedingungen, die Menschen und Maschinen an ihre Grenzen brachten.

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Bei Lukas Tulovic war nicht klar, ob die Schweißperlen auf der Stirn von der Anstrengung kamen oder doch vom unterdrückten Schmerz an seiner Wade. «Die zweite Hälfte des Rennens war nur noch Schmerz», gab er zu. «Der Ducati-Motorblock ist sehr dicht an meiner Wade dran.» Bei den feurigen Temperaturen von Most bietet auch der Fahrtwind bei weit über 200 km/h keine Erleichterung.

Bei Tulovic traten nach Ablegen der Lederkombi die Ursache der Schmerzen und deren ganzes Ausmaß zutage. «Er musste mit mittelschweren Verbrennungen ins Krankenhaus», bestätigte sein Teamchef Matthias Moser. Dort wird Lukas Tulovic zurzeit noch behandelt.