Twan Smits ist nach Assen-Test fit für den Superbike WM-Start

George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot.
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Nachdem der Niederländer Michael van der Mark seine WorldSBK-Karriere beendet hat, dürfen sich die heimischen Assen-Fans am kommenden Wochenende auf den Wildcard-Piloten Twan Smits freuen, der sonst in der Euro Moto, vormals als IDM unterwegs, am Start steht. Zwei Wochen vorher konnte der Yamaha-Pilot schon mal Probefahren.
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«Leider hatten wir nicht besonders viel Zeit auf der Strecke», berichtete er nach seinem Assen-Test. «Obwohl wir Glück hatten, zu dieser Jahreszeit überhaupt bei trockenen Bedingungen fahren zu können, würde ich gerne noch verschiedene Dinge ausprobieren und weiter testen. Das Motorrad entsprach der Euro Moto-Spezifikation, war aber für die Superbike WM vorbereitet. Es gab einige Unterschiede, insbesondere bei der Sitzposition, sodass ich eine Weile brauchte, um mich daran zu gewöhnen. Am Ende des Tests scheinen wir eine Richtung für diese Strecke und das Gesamtpaket gefunden zu haben, aber wir haben es nicht ganz geschafft, alle Ideen zu testen. Das bedeutet, dass wir noch einiges zu tun haben, bevor wir in die WM starten.»
Das Motorrad entsprach der Euro Moto-Spezifikation, war aber für die Superbike WM vorbereitet.Twan Smits
Nur noch wenige Tagen bleiben, um sich auf das WM-Abenteuer vorzubereiten. Auch die Wettervorhersagen scheinen auf ein schönes Wochenende hinzudeuten. «Das Tempo, das wir derzeit haben, ist gut», versicherte er. «Wir haben im Vergleich zum letzten Jahr bereits große Fortschritte gemacht, aber wir müssen bedenken, dass die WM auf einem völlig anderen Niveau operiert, als wir es gewohnt sind. Das hat uns den ganzen Winter über und auch jetzt dazu getrieben, über unser normales Niveau hinauszugehen und uns nicht mit einem Speed zufrieden zu geben, die wir normalerweise anstreben würden. Obwohl wir also sowohl beim Test in Spanien als auch in Assen schnell waren, müssen wir weiter pushen und härter arbeiten als je zuvor, umiin Assen ein gutes Debüt in der WorldSBK zu feiern.»
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Schon bei den Wintertests der WM-Piloten in Spanien hatte sich Smits bewährt und war damit in den Genuss seiner ersten Superbike-Wildcard gekommen. An seiner Seite, allerdings in der Supersport-Klasse, darf sein Euro Moto-Teamkollege Dirk Geiger in die WM reinschnuppern. «Für die Woche vor der WM war der Plan derselbe wie immer», erklärte Smits. «Neben einigen Verpflichtungen in den sozialen Medien werde ich bei ToThePoint trainieren, um weiterhin fit und in Form zu bleiben.» Ab Freitag wird man sehen, was die intensive Vorbereitung gebracht hat.
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