Vugrinec empfiehlt sich mit persönlicher Bestleistung für die IDM 2027

Das Team BCC aus Heilbronn wollte schon in diesem Jahr in der Euro Moto mitmischen, doch am Ende nahmen Andy Gerlich und sein Team nur an den letzten beiden Rennwochenenden teil. Man hatte den Kroaten Martin Vugrinec verpflichtet, der im 2026 zwar hier und da mitgefahren ist, aber kein festes Engagement ergattern konnte. Mit einem siebten Platz im zweiten Rennen im Rahmen des Euro Moto-Finales auf dem Hockenheimring bot er sein bisher bestes Ergebnis auf.

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«In Hockenheim zu fahren, ist immer etwas Besonderes», versicherte er nach seinem Einsatz auf der BCC-BMW. «Die Saison neigt sich dem Ende zu, es sind viele Zuschauer da, darunter zahlreiche Kroaten – es ist einfach ein ganz anderes Gefühl.» Da Vugrinec bereits im Vorfeld getestet hatte, ging es beim Finale mit der Abstimmung schnell voran und Vugrinec konnte seine persönliche Bestzeit, die er zwei Jahren zuvor mit der Kawasaki gefahren war, um eine Sekunde unterbieten. «Im Qualifying waren wir schneller als die Pole-Zeit des Vorjahres», rechnete er vor. «Aber das Niveau ist super hoch.»

Lauf 1 ging noch in die Hose Foto: Felix Wiessmann Lauf 1 ging noch in die Hose © Felix Wiessmann

Erstes Hockenheim-Rennen endet im Kies

Im ersten Rennen fuhr Vugrinec direkt hinter Lukas Tulovic auf Rang 6, doch im Ziel sah man ihn nicht. «Meine mangelnde Erfahrung mit der BMW machte sich bemerkbar und ich verlor zehn Runden vor Schluss die Kontrolle über das Vorderrad», so Vugrinec. «Ein herber Rückschlag, aber das Team hat bei der Reparatur des Motorrads für Rennen 2 hervorragende Arbeit geleistet, und ich konnte den siebten Platz erzielen, was bislang mein bestes Ergebnis in der IDM/Euro Moto Klasse ist.»

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«Es hätte auch Platz 6 oder sogar Platz 5 sein können», überlegte er, «aber aufgrund des Sturzes in Rennen 1 wollte ich einfach kein zu großes Risiko eingehen. Die Zeit dafür wird noch kommen. Alles in allem bin ich sehr dankbar für die Chance, die mir BCC geboten hat, mein Potenzial auf einem wettbewerbsfähigen Motorrad unter Beweis zu stellen. Wir haben großartige Arbeit geleistet.» Beide Parteien haben sich auch bereits über eine mögliche Zusammenarbeit für das kommende Jahr unterhalten. Für die Startaufstellung in der IDM Superbike 2027 zählt jeder Mann.