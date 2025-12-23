Weihnachts-Kracher: Markus Reiterberger fährt die EuroMoto-IDM 2026

Mit Schleiz fehlt zwar die Lieblingsstrecke des Bayern im nächstjährigen Kalender der EuroMoto-IDM doch Markus Reiterberger will es nach vier IDM-Titeln gemeinsam mit dem Team Masteroil - alpha - Van Zon - BMW nochmal wissen. Im Team des Belgiers Werner Daemen greift Reiterberger erneut nach dem Titel.

«Ich bin sehr glücklich und dankbar gegenüber Werner, dem Team, allen Beteiligten und BMW, dass sie mir eine weitere Chance geben, in der IDM zu fahren», verkündet Reiterberger einen Tag vor Weihnachten. «Momentan scheint die IDM wettbewerbsfähiger zu sein, was es für mich noch spannender macht, dort zu kämpfen. Es gab Jahre, in denen die IDM weniger wettbewerbsfähig war und Siege leichter zu erzielen waren. Aber jetzt ist es wirklich hart, also ist es eine neue Herausforderung für mich. In der Saison 2025 waren die Regeln in der IDM für BMW-Motorräder nicht so günstig, wie wir es uns erhofft hatten. Mit der Umstellung auf die Europameisterschaft hoffen wir, dass es uns die Regeln ermöglichen, wieder wettbewerbsfähiger zu sein. Mein Ziel für 2026 ist klar: Einen weiteren Meistertitel zu gewinnen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Werner und das Team mich gebeten haben, wieder zu fahren.

15 Jahre mit BMW

Ich möchte mich bei allen bedanken, insbesondere beim Team. Mein Freund Werner ist nicht nur Manager oder Teamchef, er ist und war viele Jahre lang ein Freund. Und mit BMW sind es jetzt 14 gemeinsame Jahre. Für 2026 hatte ich ein weiteres gutes Angebot, die Marke zu wechseln, aber BMW hat mich wirklich unterstützt, und ich hoffe, dass wir unsere Partnerschaft noch viele Jahre fortsetzen können. 2026 beginnt das 15. Jahr.»

Hannes Soomer will den Titel Foto: Masteroil-alpha-Van Zon-BMW Hannes Soomer will den Titel © Masteroil-alpha-Van Zon-BMW

Für 2026 ist die Box des Teams mit jeder Menge Power ausgestattet. Hannes Soomer (EST) ist wieder mit dabei und wird erneut um den Meistertitel kämpfen, nachdem er im letzten Jahr sein Können unter Beweis gestellt hat. «Für mich ist das Ziel für 2026, das zu erreichen, was wir dieses Jahr verpasst haben – die Meisterschaft zu gewinnen», lautet Soomers Ansage, nicht zuletzt auch an seinen neuen Teamkollegen. «Letztes Jahr hat mir die Zusammenarbeit mit dem Team sehr viel Spaß gemacht, es ist ein großes Team, aber ich fühle mich dort wie zu Hause. Meine Vorbereitung war bisher besser als letztes Jahr, als ich mich von einer Operation erholen musste, daher hoffe ich wirklich, dass ich dem Team die Meisterschaft bescheren kann. Die Zusammenarbeit mit Markus wird Spaß machen, da ich ihn aus der EWC kenne und ich glaube, dass wir gut zusammenarbeiten und ein erfolgreiches Jahr haben werden.»

Jan Mohr kommt wieder

«Ich bin sehr glücklich», lässt der Österreicher Jan Mohr wissen, «2026 wieder Teil dieses großartigen Teams zu sein, und möchte mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass dies möglich wurde. Ich freue mich auf den Start der Saison und möchte sie so gut wie möglich genießen. Unser Ziel ist es, nächstes Jahr um Podiumsplätze zu kämpfen. Das Niveau in dieser Meisterschaft ist sehr hoch, daher müssen wir konzentriert sein, hart kämpfen, aber auch Geduld haben.»

Jan Mohr ist wieder daheim Foto: masteroil-alpha-van zon-bmw Jan Mohr ist wieder daheim © masteroil-alpha-van zon-bmw

Milan Merckelbagh (NL) hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert und plant, auf seinem soliden und vielversprechenden Debütjahr 2025 mit dem Team aufzubauen. «Ich freue mich sehr darauf, wieder mit Werner zu fahren», versichert er. «Letztes Jahr habe ich mir zum Ziel gesetzt, unter die Top 5 zu kommen und einen Podiumsplatz zu erreichen. Ich habe meine Ziele zwar nicht erreicht, mich aber auf allen Strecken stark verbessert. Ich würde sagen, dass das Gesamtniveau der IDM-Superbike-Klasse 2025 sogar noch höher war als in den Vorjahren. Die Teamarbeit war in der letzten Saison absolut großartig, und alle haben sich sehr gut verstanden.»

Einer meiner Wünsche für 2026 ist, dass die Organisatoren technische Vorschriften erlassen, die es unserer BMW Motorrad M1000RR ermöglichen, mit den anderen Herstellern auf Augenhöhe zu konkurrieren. Werner Daemen