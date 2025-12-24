Weihnachtsgrüße 2025 aus dem IDM Superbike-Paddock

Viel essen und wenig Sport Leon Orgis 257,5 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati) 228,0 Punkte Florian Alt (D/Honda) 177,5 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW) 170,0 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW) 167,5 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW) 134,0 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 121,5 Punkte Bálint Kovács (H/BMW) 102,5 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha) 95,0 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati) 70,0 Punkte Leon Orgis (D/BMW) 69,0 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW) 52,0 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha) 50,0 Punkte Kevin Orgis (D/BMW) 40,5 Punkte Soma Görbe (H/BMW) 33,0 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki) 31,0 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha) 27,0 Punkte Max Schmidt (D/BMW) 26,0 Punkte Sandro Wagner (D/BMW) 21,5 Punkte Marco Fetz (D/BMW) 6,0 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW) 5,0 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki) 1,0 Punkt Sheridan Morais (RSA/Yamaha)