Weihnachtsgrüße 2025 aus dem IDM Superbike-Paddock
Zeit für die letzte SPEEDWEEK.com-Umfrage bei den IDM Superbike-Piloten, bevor es rund um den Weihnachtsbaum und den nahenden Jahreswechsel zur Sache geht.
IDM Superbike
Superbike-Champion Lukas TulovicSuperbike-Champion Lukas TulovicFoto: Tulovic
Superbike-Champion Lukas Tulovic© Tulovic
Steht bei den meisten Superbikern an Weihnachten die Familie im Vordergrund, lassen sich in Sachen Silvester doch ein paar Feierbiester finden. Drei Fragen gab es im Vorfeld zu beantworten.
1. Was war deine ganz persönlicher Moment 2025? 2. Was passiert bei dir am Weihnachtsabend?
3. Mit wem aus dem IDM-Fahrerlager könnte man eine gute Silvesterparty feiern und warum?
Lukas Tulovic 1.⁠ ⁠Das ist natürlich der gewonnene Meistertitel in der IDM Superbike in Hockenheim beim Finale. Das in meiner ersten Saison, beim Heimrennen und mit Ducati, die auch lange nicht gewonnen haben in der IDM, war etwas ganz Besonderes.
2.⁠ ⁠Ich werde Weihnachten natürlich mit der Familie verbringen. Was es zu essen gibt, weiß ich noch nicht, da lasse ich mich gerne überraschen, aber mit Sicherheit wird es viel und gut. Weihnachten ist für mich auch immer die Zeit des Jahres in der ich esse, was ich will und mir den Bauch vollschlage. Das geht unter der Saison nie, da ich immer auf mein Gewicht achten muss. Und natürlich wird auch das ein oder andere Brettspiel gespielt.
3.⁠ ⁠Ganz weit vorne ist mit Sicherheit Tom Eder, ich habe schon viele Geschichten von seinen Partys gehört. Aber auch meine guten Freunde Dirk Geiger, Marcel Brenner und Lennox Lehmann können sicher gut feiern. Florian Alt 1. Das war ganz klar Schleiz. Als ich wahrscheinlich das furioseste Rennen der Saison 2025 gewinnen konnte. Mit Slicks im Regen angefangen und dieses Rennen zuhause bei der Familie zu gewinnen war einfach der absolute Wahnsinn. Was man dazu noch erwähnen muss: Ich habe tatsächlich vor dem Rennen noch den Helm gewechselt, um ein dunkles Visier zu haben und kein helles. Um die nassen Stellen nicht so wahrzunehmen und das hat mir glaub ich geholfen, mit den Slicks auf den nassen Stellen und das bisschen auszublenden, dass ein Regenreifen nur dazu da ist, Wasser zu verdrängen und somit hatte ich die Möglichkeit, mit den Slicks, die ja kein Wasser verdrängen mussten, so nass war es nicht mehr, den Sieg zu holen. Emotionen und viele Tränen sind geflossen.
2. Der Weihnachtsabend wir ein absolutes Familienfest von A bis Z. 3. Eine Silvesterparty würde ich generell mit meiner Truppe feiern. Von HRC, weil die letzten Jahre so schön waren und eben dem Team. Mit meinen Mechanikern würde ich sehr viel Spaß haben. Wenn ich noch jemand dazu nehmen würde, dann Julia Hämmer von Schwabenleder. Wenn einer feiern kann, dann sie. Da wäre die Party auf jeden Fall gesetzt. Hannes Soomer 1. Der Sieg in Most war unglaublich. Ein harter Kampf und ein gutes Ergebnis für mich. Mein erstes 24-Stunden-Rennen in Le Castellet zu beenden, war eine weitere großartige Erfahrung. 2. Ich werde höchstwahrscheinlich ein paar Tage vorher mein Handy ausschalten und etwas Zeit mit meiner Familie verbringen.
3. Mit meinen Teamkollegen. Toni Finsterbusch 1. Das zweite Rennen in Hockenheim. 2. ⁠Entspanntes Essen mit meiner Familie und meiner Freundin. 3. ⁠Ben Kugler, da geht’s immer richtig ab.
Bálint Kovács 1. Ich denke, der beste Moment war, als ich meine erste Pole Position erzielt habe. 2. ⁠Zeit mit meiner Familie verbringen. 3. ⁠Ich denke, mit Ricardo Brink würde es Spaß machen, zu feiern. Es war schön, in dieser Saison die Box zu teilen. Twan Smits 1. Ich würde sagen, das ganze Wochenende in Hockenheim. Wir waren vom Tempo her ganz nah an den Top 5 dran und insgesamt war das Wochenende wirklich gut.
2. Ich denke, ich werde bei meiner Familie sein. Da wir so viel unterwegs sind, verbringe ich nicht so viel Zeit zu Hause, daher ist es schön, Weihnachten dort zu sein. 3. Ich würde sagen, meine Rennsportfamilie. Es wäre wirklich schön, mit ihnen das neue Jahr zu feiern! Lorenzo Zanetti 1. Es war sicherlich keine einfache Saison. Es ist eine meiner schlechtesten überhaupt. Aber so etwas kann manchmal passieren. Das einzige Podium, das ich erreicht habe, und das ich mit dem gesamten Team teilen durfte, war großartig. 2. An Weihnachten genieße ich die Zeit mit meiner Familie, aber normalerweise fahre ich an Heiligabend in die Berge, um im Schnee Ski zu fahren, und komme pünktlich zum Mittagessen zurück.
3. Ich habe eine gute Beziehung zu Lukas (Tulovic) aufgebaut, vielleicht verbringen wir Silvester gemeinsam in Spanien und trainieren dort. Leon Orgis 1. Mein fünfter Platz im ersten Rennen in Oschersleben. 2. Viel Essen und wenig Sport 3. Ben Kugler ist das größte Partytier. Mit ihm wird es definitiv nicht langweilig.
Viel essen und wenig SportLeon Orgis
Soma Görbe 1. Mein bester Moment war wahrscheinlich das letzte Wochenende, an dem ich aufgrund einer Motorstrafe (vierter Motor) von der letzten Position in der Startaufstellung ein großartiges Comeback hingelegt habe. Rennen 1: Platz 11 von Platz 21 und Rennen 2: Platz 8 von Platz 19, wenn ich mich recht erinnere. 2. Meine Pläne für Weihnachten sind, nicht zu viel zu essen und eine schöne Zeit mit meiner Familie zu verbringen. 3. Ich würde die Feiertage gerne mit meinem niederländischen Kumpel Ricardo Brink und meinem ungarischen Kollegen Bálint feiern. Nicht zu vergessen, das gesamte Eder-Rennteam, denn das sind verrückte Typen und wir würden sicher viel Spaß haben. Und natürlich mein eigenes Team. Sie haben die ganze Saison über hart gearbeitet, also würde ich ihnen auf jeden Fall ein paar große Geschenke kaufen.
Milan Merckelbagh 1. Schleiz war mein Highlight, ich hatte ein gutes Ergebnis und viel Spaß. 2. Heiligabend mit der Familie und bei der Arbeit verbringen. 3. Silvester mit Luca de Vleeschauwer, weil wir letztes Silvester eine Menge Spaß hatten. Max Kofler 1. Wir haben in den letzten beiden Jahren viele tolle Augenblicke gehabt in der IDM, angefangen von den ersten Siegen im Premierenjahr bis hin zu den beiden Meistertitel meines Bruders. Vielleicht auch deswegen war mein Moment des Jahres eben jener, der unsere Arbeit bestätigte, nämlich, als wir die Zusage für die WM-Teilnahme 2026 erhielten.
2. Wir treffen uns alle im elterlichen Haus und verbringen den Abend gemeinsam mit gutem Essen, ganz gemütlich und ruhig also. 3. Also wenn ich mich so an die letzten beiden Saisons zurückerinnere, dann würde ich gerne den Jahreswechsel mal mit dem Team feiern. Denn die Stimmung ist immer gut bei uns und viele der Crew würden im Partymodus sicher sehr aufgehen. Kevin Orgis 1. Mein persönlicher Moment 2025 war der Samstag-Abend in Oschersleben, wo wir in großer Runde mit Team, Freunden und Familie den Tag ausklingen ließen. 2. An Weihnachten feiern wir immer zu Hause mit der ganzen Familie, also nichts Ausgefallenes.
3. Ben Kugler wäre der beste Entertainer auf einer Silvesterparty, da er immer gut drauf und energiegeladen ist. Jan Mohr 1. Podium bei den 24h von Le Mans 2. Ein ruhiger Abend mit der Familie 3. Marco Fetz ... kein Kommentar :)
Max Schmidt 1.⁠ ⁠Es gab dieses Jahr viele schöne Momente, da ist es schwer, einen bestimmten zu nennen. Aber dazu zählen definitiv das gesamte Rennen der 24 Stunden von Le Mans, da es mein erstes Rennen nach der schweren Verletzung von Juli 2024 war und gleich so ein verrücktes, mit allen möglichen Wetterbedingungen und den vielen Stürzen. Und natürlich war auch mein erstes Heimrennen am Nürburgring ein Highlight. Es war superschön, so viel Familie, Freunde und Sponsoren dazuhaben. 2.⁠ ⁠Bei mir wird nicht viel passieren und darüber bin ich auch sehr glücklich. Einfach die Zeit mit der Familie genießen, zuhause sein und meine Verletzung weiter auskurieren. 3. Da würde es sicher einige Namen geben, mit denen man einen richtig schönen Abend haben könnte. Ich nenne hier aber mal Till Belczykowski und Marco Fetz. Till, weil ich mit ihm seit unseren Anfängen zusammen im Minibike-Cup sehr gut befreundet bin und er sich für keinen Blödsinn zu schade ist. Und Marco, weil wir diese Saison in der Langstrecke eine sehr gute Zeit hatten und man mit ihm und den Leuten, die er um sich hat, immer schöne Gespräche führen kann.
Sandro Wagner 1.⁠ ⁠Mein persönliches Highlight war der zehnte Platz in Hockenheim beim Finale, wir wurden das erste Mal diese Saison für unsere Mühe und den Fortschritt, den wir gemacht haben, ein bisschen belohnt. 2.⁠ ⁠⁠Den Weihnachtsabend werde ich in Spanien mit Freunden auf der Rennstrecke genießen 3.⁠ ⁠⁠Ich denke, mit unseren Boxennachbarn dem BRT-Team und der Gert56 Mannschafft. Dieses Jahr waren die BRT- Truppe und wir als Kundensport Team von Gert56 unterwegs und hatten eine wirklich tolle Saison zusammen. Sehr viele lustige Abende aber auch eine sehr produktive Zusammenarbeit und deshalb kann ich mir eine Silvesterparty zusammen echt gut vorstellen.
Marco Fetz 1. Der Erwerb eines Eigenheimes zusammen mit meiner Freundin. 2. Das wird ein ganz entspannter Abend im engen Kreis mit der Familie. 3. Da fällt mir als erstes Jan Mohr ein. Wir kennen uns schon ziemlich lange, um genau zu sein seit dem Yamaha R6 Dunlop Cup 2017. Wir haben in viele Hinsichten den gleichen Musikgeschmack. Und er ist natürlich ein guter Kumpel! Patrick Hobelsberger 1. Ich würde sagen, die zwei Rennsiege bei der Alpe Adria in Brünn gegen Karel Hanika und das Werksteam von Yamaha. Speziell deswegen, weil wir unser eigenes Team erst aufgebaut haben. Im März. Im Juli konnten wird dann die beiden Haupt-Rennen gewinnen. Aber auch die Niederlage gegen ihn im Sprint, da habe ich wahrscheinlich mehr gelernt als in der ganzen Saison.
2. Keine Ahnung, was an Weihnachten passiert. Ich bin über Weihnachten in Almeria. Dort bin ich mit Kunden als Instruktor unterwegs. Das wird wohl so ein Weihnachtsabend sein mit Service am Motorrad, Motorrad putzen und für den nächsten Tag fertig machen. 3. Bei der Silvesterparty würde ich definitiv Hannes Soomer sagen. Ich kenn ihn schon ewig. Wir sind miteinander Supersport-WM gefahren und mehrere Jahre in der IDM. Ich habe zu ihm ein sehr gutes Verhältnis, seit dem er mir 2022 in Donington ehrlich gesagt mein Leben gerettet hat. Mit Sicherheit mit ihm. Ich habe ihn erst letztens auf der Kart-Strecke in Spanien getroffen. Absolut cooler Typ, definitiv. Punktestand IDM Superbike 2025
  1. 257,5 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)
  2. 228,0 Punkte Florian Alt (D/Honda)
  3. 177,5 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)
  4. 170,0 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)
  5. 167,5 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)
  6. 134,0 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)
  7. 121,5 Punkte Bálint Kovács (H/BMW)
  8. 102,5 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)
  9. 95,0 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)
  10. 70,0 Punkte Leon Orgis (D/BMW)
  11. 69,0 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)
  12. 52,0 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)
  13. 50,0 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)
  14. 40,5 Punkte Soma Görbe (H/BMW)
  15. 33,0 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)
  16. 31,0 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)
  17. 27,0 Punkte Max Schmidt (D/BMW)
  18. 26,0 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)
  19. 21,5 Punkte Marco Fetz (D/BMW)
  20. 6,0 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)
  21. 5,0 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)
  22. 1,0 Punkt Sheridan Morais (RSA/Yamaha)
