Die Ducati-Piloten Brenner und Blin beim ersten Date in Rijeka

Ende dieser Woche ging die erste Reise von Marcel Brenner und seinem neuen Arbeitgeber Automarket AF Racing zu Ende. Mit dabei auch sein Teamkollege Daniel Blin, der als Dritter der Vorjahresmeisterschaft seinen Vertrag im Ducati-Team zum wiederholten Mal verlängert hatte. «Wir sind zurück aus Rijeka», berichtet jetzt Brenners Papa Bruno. «Nach langen Saisonvorbereitungen neben der Rennstrecke, war es endlich so weit. Zum ersten Einsatz mit dem neuen Team ging‘s nach Kroatien.»

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Sich kennenlernen, gemeinsam arbeiten, ein gutes Grundsetup aufbauen und vieles mehr waren die Ziele der Testtage. «Dies ist ganz klar gelungen, wir sind bereit für die in drei Wochen auf dem Programm stehenden ersten Rennen am Sachsenring», so Brenner senior. «Ein großes Danke an das ganze Automarket AF Racing Team für die zwei tollen Tage in Rijeka. Wir freuen uns auf die zukünftigen gemeinsamen Einsätze.»

Wir haben rund 60 Runden absolviert, was ziemlich intensiv war. Marcel Brenner

Marcel Brenner zeigte sich ebenfalls positiv beeindruckt vom ersten gemeinsamen Ausflug nach seinem Teamwechsel. «Das gesamte Team hat einen hervorragenden Job gemacht und ich habe mich von Anfang an mit allen wohlgefühlt», versichert der Ducati-Pilot. «Wir haben direkt in der ersten Session angefangen, zu arbeiten und uns auf die Sitzposition auf dem Motorrad konzentriert. Mit steigender Pace konnten wir dann auch schnell erste Änderungen am Setup vornehmen. Schon am ersten Tag lief es gut und wir haben rund 60 Runden absolviert, was ziemlich intensiv war.»

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«Am Abend konnte ich bereits das Potenzial spüren, das wir am zweiten Tag bestätigen konnten. Die Arbeit vom ersten Tag hat sich klar bestätigt», meint Brenner freudig. «Ich bin sehr zufrieden mit dem Team. Die Mechaniker machen einen super Job, mein Data-Engineer arbeitet sehr professionell und fokussiert und alle sind hoch motiviert. So können wir große Erfolge erreichen. Daniel und ich harmonieren als Teamkollegen sehr gut und es fühlt sich so an, als würden wir vor allem beim Setup schnell Fortschritte machen.»

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Daniel Blin hatte zwar wie Brenner einen erfolgreichen Test, aber er musste zwischendurch auch seinem Ärger über die Geschehnisse um die Rennstrecke im polnischen Poznan (Posen) Luft mache. Denn die wurde nach einem langjährigen Rechtsstreit geschlossen. Die Anwohner hatten über den Lärm geklagt und am Ende Recht bekommen. «Das völlige Desinteresse und die totale Ignoranz gegenüber dieser Sportart seitens jeglicher Verbände und Organisationen ist etwas, woran ich mich schon längst gewöhnt habe», gibt sich Blin am 15. April in den sozialen Medien realistisch. «Aber heute, mit der Schließung der einzigen großen, zugelassenen Rennstrecke in Polen, auf der wir trainieren konnten, denke ich, dass gewisse Grenzen überschritten wurden. Wo man auch hinschaut, gibt es viele Weltklasse-Strecken, etwa in der Slowakei, in Ungarn, in Tschechien und vielen anderen Ländern, aber in Polen ist offenbar schon eine einzige Strecke zu viel. Polen ist ein wunderschönes Land, aber die Menschen dort....»