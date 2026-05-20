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Dirk Geiger: «Der Drop kam aus dem Nichts» - zwei Mal P2 am Sachsenring

Mit dem Team Apreco und der neuen R9 gehört der IDM-Vizemeister des Vorjahres zweifelsfrei zu einem der Titelkandidaten in der Euro Moto Supersport. Daniel Blin stahl ihm die Show.

Euro Moto Supersport

Dirk Geiger #60
Dirk Geiger #60
Foto: Felix Wiessmann
Dirk Geiger #60
© Felix Wiessmann

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Aus deutscher Sicht litt man beim Auftakt der Euro Moto auf dem Sachsenring in den Rennen mit Dirk Geiger mit. Im Qualifying hatte er sich eine eindeutige Pole-Position gesichert. Bei den Rennen am Samstag und Sonntag herrschte am zweiten Mai-Wochenende zum Auftakt der ehemaligen IDM, die in Euro Moto umgetauft worden ist, zunehmend besseres Wetter. Doch in beiden Rennen machte der Pole Daniel Blin auf seiner Ducati dem Deutschen einen Strich durch die Rechnung.

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Nachdem Geiger im ersten Rennen den Großteil der Führungsarbeit geleistet hatte und Blin beim besten Willen nicht aus seinem Windschatten abschütteln konnte, wurde Geiger auf den letzten Metern vom Polen ausgetrickst. «Ich fühle mich pudelwohl», erklärte Geiger noch in der Startaufstellung. Ich weiß, was ich machen muss, das Motorrad passt zu meinem Fahrstil.»

Es ist jetzt so, aber beim nächsten Mal heißt es Attacke.

Dirk Geiger

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Im Artikel erwähnt

In der letzten Kurve der letzten Rennrunde bog Geiger extrem eng ein, er hatte dort mit dem ultimativen Angriff des Polens gerechnet. Doch der blieb außen, hatte dementsprechend mehr Schwung als der Yamaha-Mann und mit ordentlicher Beschleunigung war Blin bis zum Zielstrich vorne. Sieg für den Polen, Platz 2 für Geiger. «Das Rennen war ein bisschen schwierig», erklärte er, «wir haben mehr gestruggeld als gedacht. Ich habe es gut gemanagt, aber in der letzten Kurve habe ich zu früh zugemacht. Er hat es schlau gemacht, aber nochmals klappt das nicht.»

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Das war im zweiten Rennen auch nicht mehr nötig. Erneut hatte Geiger geführt, wieder mit Blin am Hinterrad. Doch dieses Mal machte Geigers Hinterreifen ihm einen Strich durch die Rechnung. Zwei Runden vor Schluss geriet Geiger sichtbar in Schwierigkeiten, die Rundenzeiten gingen in den Keller und er hatte Blin nichts mehr entgegenzusetzen. Sieg Nummer 2 für Blin und wieder Rang 2 für Geiger das Ergebnis.

«Mein Reifen war erledigt», gab dann auch Geiger zu Protokoll. «Erst lief das Rennen wie geplant. Ich habe dann versucht, meine Reifen zu schonen, denn ich wusste, dass es am Ende kritisch werden könnte. Aber so extrem hatte ich es nicht erwartet, der Drop kam aus dem Nichts. Es ist jetzt so, aber beim nächsten Mal heißt es Attacke.»

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Pos

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Daniel Blin

Daniel Blin

26

15

21:21,282

1:24,633

25

02

Dirk Geiger

Dirk Geiger

60

15

+3,817

1:24,428

20

03

Lennox Lehmann

Lennox Lehmann

28

15

+6,865

1:25,179

16

04

Marcel Brenner

Marcel Brenner

25

15

+7,315

1:25,077

13

05

Marvin Siebdrath

Marvin Siebdrath

48

15

+12,502

1:25,106

11

06

Luca de Vleeschauwer

Luca de Vleeschauwer

45

15

+17,486

1:25,801

10

07

Filip Novotný

Filip Novotný

11

15

+21,626

1:26,230

9

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Filip Feigl

Filip Feigl

92

15

+22,635

1:26,437

8

09

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9

15

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10

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Jorke Erwig

53

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