Euro Moto 2026 Supersport: Acht Deutsche gegen acht Nachbarn

Die Piloten der Euro Moto Supersport machen sich am Sachsenring auf, um am Ende der Saison einen neuen Meister unter sich auszuknobeln. Andreas Kofler hatte nach seiner erfolgreichen IDM-Titelverteidigung im Vorjahr den Weg in die Supersport-WM angetreten. Dort lernt der Österreicher den WM-Alltag aktuell auf die harte Tour kennen. Ein nüchterner Beweis dafür, dass gute Leistungen in der IDM, jetzt Euro Moto, kein Selbstläufer für Erfolge in der WM werden.

Werbung

Werbung

Dirk Geiger war als Vizemeister 2025 von einer Honda auf eine Yamaha R9 gewechselt und war dem Titel schon im Vorjahr äußerst nahgekommen. Mit einem erfolgreichen Wildcard-Einsatz in der WM in Assen hat sich Geiger auf die Euro Moto Jagd vorbereitet. An seiner Seite Teamkollege Lennox Lehmann, der sich von einer älteren Verletzung inzwischen vollständig erholt hat und ebenfalls ein Auge auf die Spitze geworfen hat. Hinten dem Yamaha-Duo lauert Daniel Blin aus Polen als Dritter des letzten Jahres auf seine Chance in Sachen Titel.

Insgesamt haben sich 18 Fahrer in die Euro Moto eingeschrieben. Die Hälfte von ihnen kommt aus Deutschland. Marcel Brenner vertritt die Farben der Schweiz. Ausserdem dabei: Fahrer aus Tschechien, Dänemark und Belgien. Der Platz für Österreich bleibt nach dem Ausscheiden von Kofler leer.

Nicht mehr dabei sind beim Start in die Euro Moto Supersport 2026 Stepan Zuda, der für das Freudenberg-Team in der Sportbike-Klasse antritt, ebenso wieder der Niederländer Ruben Bijmann. Dylan Czarkowski (NL) und Richard Irmscher (D) haben sich entschieden, sich auf ihr berufliches Leben außerhalb der Rennstrecke zu konzentrieren. Ihren IDM-Hut genommen haben auch Melvin van der Voort (NL), Jonas Kocourek (CZ), Valentino Herrlich (D) und Luca Hailfinger (D). Thomas Eder (D) verlegt sich auf seine Aufgabe als Teamchef und wird nicht mehr selbst am Kabel ziehen, sondern ziehen lassen.

Werbung

Werbung

Teilnehmer Euro Moto Supersport 2026

#5 Till Belczykowski (D), Kawasaki, Dreier Racing by Kawasaki Deutschland

#9 Freddie Heinrich (D), Kawasaki, Kawasaki Weber

#11 Filip Novotny (CZ), Aprilia, SP Race Project

#21 Marvin Kreimes (D), Ducati, Team Kreimes Racing

#22 Jindrich Skopek (CZ), Yamaha R9, AreA Racing

#23 Petr Feigl (CZ) , Triumph, Genius Racing by Motolife

#24 Julius Caesar Rörig (D), Honda, MCA Racing

#25 Marcel Brenner (CH), Ducati, Automarket AF-Racing

#26 Daniel Blin (PL), Ducati, Automarket AF-Racing

#28 Lennox Lehmann (D), Yamaha R9, Team Apreco

#42 Julius Ahrenkiel-Frellsen (DK), Honda, MCA Racing

#45 Luca de Vleeschauwer (B), Yamaha R9, SWPN

#48 Marvin Siebdrath (D), Honda, MCA Racing

#53 Jorke Erwig (D), Ducati, Eder Racing

#60 Dirk Geiger (D), Yamaha R9, Team Apreco

#76 Filip Kukic (D), Yamaha R6, AreA Racing

#92 Filip Feigl (CZ), Triumph, Genius Racing by Motolife

#99 Luca Göttlicher (D), MV Agusta, LJ Racing