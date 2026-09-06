Euro Moto Nürburgring: Geiger greift mit Doppelsieg in Richtung SSP-Titel

Dirk Geiger hat am Nürburgring im ersten Rennen am Samstag seinen fünften Saisonsieg in der Euro Moto Supersport eingefahren und damit seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausgebaut. Es gab keinen Showdown mit seinem Titelkonkurrenten Daniel Blin, aber ein Rennen mit Unterhaltungswert.

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Nach dem Start war die Reihenfolge schnell hergestellt: Dirk Geiger (Apreco-Yamaha) vor seinem Teamkollegen Lennox Lehmann und als Dritter hatte sich Daniel Blin (Automarket AF Racing Team) eingereiht. Vor allem Lehmann merkte man es deutlich an, dass er den ersten Saisonsieg erringen wollte. Der Dresdner wollte endlich aus der mittlerweile zwei Jahre langen Abstinenz erlöst werden. In Geiger hatte er allerdings den größten Widersacher, den er sich vorstellen konnte. In der zehnten Runde war klar, das aus dem Vorhaben nichts wird. Geiger vergrößerte die mittlerweile stark geschrumpfte Lücke zu den beiden Verfolgern wieder und glänzte mit persönlichen Bestzeiten in den einzelnen Sektoren.

Nun musste Blin handeln, wenn er seine Titelchancen aufrechterhalten wollte. Lehmann konnte er überholen, doch für eine Jagd auf Geiger war es zu spät. Erstens hatte sich der gebürtige Mannheimer in der Schlussphase noch einmal vier Zehntelsekunden Luft verschafft. Zweitens bekam Blin am Kurvenausgang Probleme mit seiner Ducati. Mehrere Rutscher in den letzten drei Runden machten die Verfolgung nicht gerade einfacher. Damit war die Reihenfolge festgezurrt: Dirk Geiger gewann das erste Rennen beim Öhlins Euro Moto-Event auf dem Nürburgring vor Daniel Blin und Lennox Lehmann.

Euro Moto Supersport, Rennen 1

1. Dirk GEIGER (D/Yamaha) 2. Daniel BLIN (POL/Ducati) 3. Lennox LEHMANN (D/Yamaha) 4. Luca GÖTTLICHER (D/MV Agusta) 5. Marvin SIEBDRATH (D/Honda) 6. Maximilian KOFLER (A/Ducati) 7. Freddie HEINRICH (G/Kawasaki) 8. Filip FEIGL (CZ/Yamaha) 9. Max STAUFFER (A/Yamaha) 10.Julius AHRENKIEL-FRELLSEN (DK/Honda) 11.Filip NOVOTNÝ (CZ/Ducati) 12.Julius Caesar RÖRIG (D/Honda) 13.Marvin KREIMES (D/Ducati) 14.Jorke ERWIG (D/Ducati) 15.Luca DE VLEESCHAUWER (B/Yamaha) 16.Peter FEIGL (CZ/Yamaha) 17.Jindrich ŠKOPEK (CZ/Yamaha)

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Geiger vor Lehmann Foto: Thorsten Horn Geiger vor Lehmann © Thorsten Horn

Rennen 2: Doppelt hält besser

Auch das zweite Rennen der Supersportklasse beim Öhlins Euro Moto-Event auf dem Nürburgring wurde zum Triumphzug von Dirk Geiger, Titelrivale Daniel Blin musste erneut Federn lassen. Eine tragende Rolle spielte dabei Geigers Teamkollege Lennox Lehmann.

Dirk Geiger, Lennox Lehmann (Team Apreco-Yamaha) und Daniel Blin (Automarket AF Racing Team) hatten sich nach dem Start erwartungsgemäß an die Spitze gesetzt. Marvin Siebdrath (MCA Racing), Gastfahrer Maximilian Kofler (Eder Racing) und Luca Göttlicher (LJ Racing) reihten sich nacheinander ein, wobei es mitunter eng zuging. Max Stauffer (Team Apreco-Yamaha), Luca de Vleeschauwer (Team SWPN) und Filip Feigl (Eder Racing) fuhren auf der Strecke zeitweise nebeneinander.

Lehmann hält dagegen

Zur Halbzeit war Geiger dem Feld auf der Yamaha YZF-R9 auf und davon gefahren und kam seinem Doppelsieg in der Eifel immer näher. Lehmann erwehrte sich auf der zweiten Position den Angriffen von Blin. Die Hoffnung des 24-jährigen Polen, dass Lehmann einen ähnlichen Einbruch wie gestern erleiden könnte, erfüllte sich nicht, doch die letzte Runde im Fight der Beiden sorgte für Schnappatmung. Mehrfache Positionswechsel trieben den Kampf um die Podiumsplätze auf die Spitze. Lehmann hatte nach 16 Runden die Nase um 0,094 Sekunden vorn. Dass Geiger so überlegen gewonnen hatte, wurmte ihn. 3,148 Sekunden Vorsprung sind kein Pappenstiel.

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Entscheidung in Hockenheim – alles ist möglich

Immerhin hatte Lehmann im Vergleich zum Vortag einen Platz gutgemacht. Weil er vor Blin ins Ziel kam, half er seinem Teamkollegen außerdem, dem Ducati-Fahrer noch ein paar Pünktchen mehr in der Gesamtwertung zu enteilen. Mit 13 Punkten Vorsprung war Geiger als Führender in die Eifel gekommen, mit 27 ist er gegangen.

Euro Moto Supersport, Rennen 2