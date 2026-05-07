Euro Moto Supersport: Ein Trio hält die Honda-Fahne 2026 hoch

Nach dem Vizetitel aus der IDM Supersport-Saison 2025 hat sich das Honda-Team für die erste Euro Moto-Saison neu aufgestellte. Julius Caesar Rörig hat im Team des Vaters verlängert, neu dabei der Sachse Marvin Siebdrath und der Däne Julius Frellsen. «Es geht wieder los», so die Stimmung im Team. «Eine neue Saison mit neuen Herausforderungen steht an und wir haben in diesem Jahr wieder ein grandioses Team, das bereit ist, alles zu geben.»

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Nach einer intensiven Vorbereitung startet das MCA Racing Team auf ihren drei Honda CBR600RR mit voller Energie in die Saison 2026. Der Fokus ist klar: Weiterentwickeln, angreifen und auf jeder Strecke das Maximum rausholen und gewinnen, wenn möglich. «Der Auftakt», freuen sich die Honda-Jungs, «findet auf keiner geringeren Strecke als auf dem Sachsenring statt. Und das ist nur der Anfang. Was vor uns liegt, ist eine Saison voller Emotionen, Fortschritt und echter Racing-Momente. Und wir sind bereit! Ein Kurs, der alles verlangt: Präzision, Mut und Vertrauen in unsere Bikes. Genau hier gehen wir an den Start im Rahmen der Euro Moto Supersport.»

Kopf frei. Fokus an. Marvin Siebdrath

«Vertrauen beginnt beim Bike», ist sich Julius Caesar Rörig sicher. «Die Honda hat in vielerlei Hinsicht Vorteile, da sie ein stimmiges Gesamtpaket aus Leistung und Handling bietet. Der größte Vorteil liegt aber definitiv in der Handlichkeit. Durch die Geometrie mit einem hohen Heck ist die Honda speziell in schnellen und engen Streckensegmenten der Vorreiter. Außerdem bietet sie eine extreme Frontstabilität und maximales Vertrauen im Kurveneingang.»

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«Kopf frei. Fokus an», lautet das Motto von Marvin Siebdrath. «Was bei mir an einem Rennwochenende auf keinen Fall fehlen darf, sind meine Glücksbringer. Eine zweite Sache sind meine Supplements, um immer bestens zu regenerieren.»

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«Neues Bike. Neue Liga. Neuer Schritt», so die Ansage von Julius Frellsen. «Mein persönliches Ziel für die kommende Saison ist es, mich kontinuierlich zu verbessern und das neue Bike kennenzulernen. Wenn dabei gute Ergebnisse herauskommen, ist das ein Bonus. Dieses Jahr ist für mich besonders, weil es mein erstes Jahr auf der 600er und mein erstes Jahr in der Euro Moto ist. Es gibt viel zu lernen und genau darauf freue ich mich.»