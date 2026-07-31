Euro Moto Supersport: Knappe Kiste zwischen Dirk Geiger und Daniel Blin

Zu Beginn der Saison sah es nach einem rasanten Durchmarsch des Ducati-Piloten Daniel Blin aus. Der Pole hatte vier Sieg in Folge hingelegt und Dirk Geiger stets auf den zweiten Platz verwiesen. In Most wendet sich das Blatt. Blin hatte im Training einen heftigen Abflug und strauchelte auch im ersten Rennen. Geiger dagegen fuhr von der Pole-Position seinen ersten Sieg mit der Yamaha R9 heraus und übernahm die Gesamtführung von Blin, der leer ausgegangen war. Rennen 2 von Most wurde nach zwei sturzbedingten Abbrüchen, unter anderem einem schlimmen Highsider vom Schweizer Marcel Brenner, der mit diversen Brüchen endete, nicht wieder gestartet. Somit blieb alles wie gehabt in der Tabelle und das Duell Geiger gegen Blin findet an diesem Wochenende in Oschersleben seine Fortsetzung.

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Dirk Geiger: «Der Punktestand ist top»

«Der Punktestand ist top. Der Plan ist in Oschersleben, das Maximum wieder rauszuholen. Thema Blin: Gute Fights und Spaß haben.»

Daniel Blin: «Ich will die Rennen genießen»

«Wenn ich mir die Rangliste anschaue, habe ich noch keine konkreten Pläne – dafür ist es noch zu früh. Mein Plan für Oschersleben ist vor allem, nach Most mein Selbstvertrauen auf dem Motorrad wiederzugewinnen. Es gibt kein Patentrezept, ich möchte einfach die Rennen genießen und versuchen, so viel wie möglich daraus mitzunehmen.»

Lennox Lehmann: «Fahren werde ich auf jeden Fall»

«So weit ist alles okay und die Heilung läuft ziemlich gut. Fahren werde ich auf jeden Fall erstmal und dann werde ich sehen, ob der Finger noch Probleme macht oder nicht.»

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Marvin Siebdrath: «Ich will aufs Podest»

«Mit dem Blick auf die Tabelle, gehe ich mit einem guten und motivierenden Gefühl in die zweite Saisonhälfte. Ich möchte mich bis zum Ende noch weiter in Richtung Top-3 bewegen und konstant um und auf das Podest fahren.»

Thema der Woche Das Formel-1-Startfeld 2027: Platzt die Transfer-Bombe erst im Herbst? Sommerzeit, Ferienzeit, Saure-Gurke-Zeit: Dies sind die Wochen, in welchen normalerweise die hanebüchensten Fahrerwechsel diskutiert werden. Die Sensation zur Saison 2027 hin lässt auf sich warten. Weiterlesen

Luca de Vleeschauwer: «Ich strebe einen Platz unter den Top-3 an»

«Ja, wir liegen derzeit auf dem fünften Platz in der Meisterschaft, was nicht ganz meinen Erwartungen entspricht. Die nächsten Strecken gefallen mir sehr gut. Deshalb hoffe ich, den Rückstand auf die Spitzenfahrer verkürzen zu können und bis zum Saisonende einen Platz unter den ersten Drei in der Gesamtwertung anzustreben.»

Daniel Blin Foto: Thorsten Horn Daniel Blin © Thorsten Horn

Punktestand Euro Moto Supersport nach sechs von 13 Rennen

1. 105 Punkte Dirk Geiger (D), Yamaha R9, Team Apreco 2. 103 Punkte Daniel Blin (PL), Ducati, Automarket AF-Racing 3. 84 Punkte Lennox Lehmann (D), Yamaha R9, Team Apreco 4. 58 Punkte Marvin Siebdrath (D), Honda, MCA Racing 5. 44 Punkte Luca de Vleeschauwer (B), Yamaha R9, SWPN 6. 43 Punkte Marcel Brenner (CH), Ducati, Automarket AF-Racing 7. 40 Punkte Filip Feigl (CZ), Triumph, Genius Racing by Motolife 8. 36 Punkte Luca Göttlicher (D), MV Agusta, LJ Racing 9. 35 Punkte Julius Ahrenkiel-Frellsen (DK), Honda, MCA Racing 10. 30 Punkte Filip Novotny (CZ), Aprilia, SP Race Project 11. 21 Punkte Jorke Erwig (D), Ducati, Eder Racing 12. 20 Punkte Freddie Heinrich (D), Kawasaki, Kawasaki Weber 13. 19 Punkte Julius Caesar Rörig (D), Honda, MCA Racing 14. 15 Punkte Lorenzo Fellon (F), Kawasaki, Kawasaki Weber 15. 14 Punkte Jindrich Skopek (CZ), Yamaha R9, AreA Racing 16. 9 Punkte Petr Feigl (CZ) , Triumph, Genius Racing by Motolife 17. 8 Punkte Till Belczykowski (D), Kawasaki, Dreier Racing by Kawasaki 18. 7 Punkte Marvin Kreimes (D), Ducati, Team Kreimes Racing 19. 3 Punkte Filip Kukic (D), Yamaha R6, AreA Racing

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