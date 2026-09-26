Euro Moto Supersport vor dem ersten Rennen: Dirk Geiger ist die Ruhe selbst

Bereits im Zeittraining sprach Dirk Geiger, vor dem Finale auf dem Hockenheimring Führender der Euro Moto Supersport, eine deutliche Sprache, dass mit ihm an diesem Wochenende nicht zu spaßen ist. Der Yamaha-Pilot sicherte sich die Pole Position mit einer Zeit von 1.27,153 min. Zwei Minuten vor Schluss hatte Daniel Blin, sein schärfster Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft noch einen Rückstand von über einer Sekunde. Auf den letzten Drücker gelang dem Ducati-Pilot aus Polen noch seine persönliche Bestzeit. Auch wenn er seinen Rückstand auf Geiger verkürzte, fehlten ihm immer noch acht Zehntel auf die Bestzeit. Immerhin schaffte er so den Sprung in die erste Startreihe. Zwischen Geiger und Blin hatte noch MV Agusta-Pilot Luca Göttlicher Platz genommen.

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Punkte-Polster für Geiger

In der Meisterschaft liegen 27 Punkte zwischen Geiger (Yamaha) aus Mannheim und seinem Rivalen Daniel Blin (Ducati) aus Polen. Auch wenn Blin ein stetiger Podiumsgast war, gingen die letzten vier Siege alle an Geiger. «Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um diese Saison mit einem guten Ergebnis abzuschließen», sagte Daniel Blin. Zu Beginn der Saison hatte er den Ton angegeben, doch Geiger ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, verkürzte seinen Rückstand und gab die Tabellenführung nicht mehr her.

Gut zwei Stunden vor dem ersten Rennen am Samstagnachmittag stand Geiger noch tiefenentspannt vor der Apreco-Box und plauderte mit den Fans. «Welche Zeiten die Jungs hinter mir fahren, also auch Daniel Blin, interessiert mich ehrlich gesagt nicht so», erklärte er. «Ich konzentriere mich auch mich und mach mein Ding. Und ob das mit dem Titel Samstag oder Sonntag wird, egal, Hauptsache ich mach’s.»

Daniel Blin Foto: Felix Wiessmann Daniel Blin © Felix Wiessmann

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Punktestand Euro Moto Supersport nach 11 von 13 Rennen

1. 243 Punkte Dirk Geiger (D), Yamaha R9, Team Apreco 2. 216 Punkte Daniel Blin (PL), Ducati, Automarket AF-Racing 3. 176 Punkte Lennox Lehmann (D), Yamaha R9, Team Apreco 4. 122 Punkte Luca Göttlicher (D), MV Agusta, LJ Racing 5. 108 Punkte Marvin Siebdrath (D), Honda, MCA Racing 6. 97 Punkte Filip Feigl (CZ), Triumph, Genius Racing by Motolife 7. 94 Punkte Luca de Vleeschauwer (B), Yamaha R9, SWPN 8. 79 Punkte Julius Ahrenkiel-Frellsen (DK), Honda, MCA Racing 9. 68 Punkte Freddie Heinrich (D), Kawasaki, Kawasaki Weber 10 66 Punkte Filip Novotny (CZ), Aprilia, SP Race Project 11. 51 Punkte Julius Caesar Rörig (D), Honda, MCA Racing 12. 43 Punkte Marcel Brenner (CH), Ducati, Automarket AF-Racing 13. 43 Punkte Jorke Erwig (D), Ducati, Eder Racing 14. 28 Punkte Marvin Kreimes (D), Ducati, Team Kreimes Racing 15. 25 Punkte Max Stauffer (AUS), Yamaha, Team Apreco 16. 21 Punkte Jindrich Skopek (CZ), Yamaha R9, AreA Racing 17. 11 Punkte Petr Feigl (CZ) , Triumph, Genius Racing by Motolife 18. 12 Punkte Till Belczykowski (D), Kawasaki, Dreier Racing by Kawasaki 19. 15 Punkte Lorenzo Fellon (F), Kawasaki, Kawasaki Weber 20. 8 Punkte Filip Kukic (D), Yamaha R6, AreA Racing