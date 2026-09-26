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Euro Moto Supersport vor dem ersten Rennen: Dirk Geiger ist die Ruhe selbst

Nichts Geringeres als der Titel in der Euro Moto Supersport steht an diesem Wochenende auf dem Spiel. Dirk Geiger kann Vize, aber jetzt soll endlich die Meisterschale her.

Esther Babel

Von

Euro Moto Supersport

Dirk Geiger vor Max Enderlein
Dirk Geiger vor Max Enderlein
Foto: Felix Wiessmann
Dirk Geiger vor Max Enderlein
© Felix Wiessmann

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Bereits im Zeittraining sprach Dirk Geiger, vor dem Finale auf dem Hockenheimring Führender der Euro Moto Supersport, eine deutliche Sprache, dass mit ihm an diesem Wochenende nicht zu spaßen ist. Der Yamaha-Pilot sicherte sich die Pole Position mit einer Zeit von 1.27,153 min. Zwei Minuten vor Schluss hatte Daniel Blin, sein schärfster Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft noch einen Rückstand von über einer Sekunde. Auf den letzten Drücker gelang dem Ducati-Pilot aus Polen noch seine persönliche Bestzeit. Auch wenn er seinen Rückstand auf Geiger verkürzte, fehlten ihm immer noch acht Zehntel auf die Bestzeit. Immerhin schaffte er so den Sprung in die erste Startreihe. Zwischen Geiger und Blin hatte noch MV Agusta-Pilot Luca Göttlicher Platz genommen.

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Punkte-Polster für Geiger

In der Meisterschaft liegen 27 Punkte zwischen Geiger (Yamaha) aus Mannheim und seinem Rivalen Daniel Blin (Ducati) aus Polen. Auch wenn Blin ein stetiger Podiumsgast war, gingen die letzten vier Siege alle an Geiger. «Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um diese Saison mit einem guten Ergebnis abzuschließen», sagte Daniel Blin. Zu Beginn der Saison hatte er den Ton angegeben, doch Geiger ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, verkürzte seinen Rückstand und gab die Tabellenführung nicht mehr her.

Gut zwei Stunden vor dem ersten Rennen am Samstagnachmittag stand Geiger noch tiefenentspannt vor der Apreco-Box und plauderte mit den Fans. «Welche Zeiten die Jungs hinter mir fahren, also auch Daniel Blin, interessiert mich ehrlich gesagt nicht so», erklärte er. «Ich konzentriere mich auch mich und mach mein Ding. Und ob das mit dem Titel Samstag oder Sonntag wird, egal, Hauptsache ich mach’s.»

Daniel Blin
Daniel Blin
Foto: Felix Wiessmann
Daniel Blin
© Felix Wiessmann

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Punktestand Euro Moto Supersport nach 11 von 13 Rennen

1. 243 Punkte Dirk Geiger (D), Yamaha R9, Team Apreco

2. 216 Punkte Daniel Blin (PL), Ducati, Automarket AF-Racing

3. 176 Punkte Lennox Lehmann (D), Yamaha R9, Team Apreco

4. 122 Punkte Luca Göttlicher (D), MV Agusta, LJ Racing

5. 108 Punkte Marvin Siebdrath (D), Honda, MCA Racing

6. 97 Punkte Filip Feigl (CZ), Triumph, Genius Racing by Motolife

7. 94 Punkte Luca de Vleeschauwer (B), Yamaha R9, SWPN

8. 79 Punkte Julius Ahrenkiel-Frellsen (DK), Honda, MCA Racing

9. 68 Punkte Freddie Heinrich (D), Kawasaki, Kawasaki Weber

10 66 Punkte Filip Novotny (CZ), Aprilia, SP Race Project

11. 51 Punkte Julius Caesar Rörig (D), Honda, MCA Racing

12. 43 Punkte Marcel Brenner (CH), Ducati, Automarket AF-Racing

13. 43 Punkte Jorke Erwig (D), Ducati, Eder Racing

14. 28 Punkte Marvin Kreimes (D), Ducati, Team Kreimes Racing

15. 25 Punkte Max Stauffer (AUS), Yamaha, Team Apreco

16. 21 Punkte Jindrich Skopek (CZ), Yamaha R9, AreA Racing

17. 11 Punkte Petr Feigl (CZ) , Triumph, Genius Racing by Motolife

18. 12 Punkte Till Belczykowski (D), Kawasaki, Dreier Racing by Kawasaki

19. 15 Punkte Lorenzo Fellon (F), Kawasaki, Kawasaki Weber

20. 8 Punkte Filip Kukic (D), Yamaha R6, AreA Racing

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Punkte

01

Dirk Geiger

Dirk Geiger

Dirk Geiger

Dirk Geiger

60

15

22:05,485

1:27,590

25

02

Daniel Blin

Daniel Blin

Daniel Blin

Daniel Blin

26

15

+3,769

1:28,048

20

03

Lennox Lehmann

Lennox Lehmann

28

15

+7,203

1:27,833

16

04

Luca de Vleeschauwer

Luca de Vleeschauwer

45

15

+10,701

1:28,207

13

05

Maximilian Kofler

Maximilian Kofler

Maximilian Kofler

Maximilian Kofler

73

15

+16,252

1:28,473

0

06

Filip Feigl

Filip Feigl

92

15

+17,221

1:28,832

11

07

Freddie Heinrich

Freddie Heinrich

9

15

+18,777

1:28,965

10

08

Marvin Siebdrath

Marvin Siebdrath

48

15

+20,752

1:28,988

9

09

Luca Göttlicher

Luca Göttlicher

99

15

+21,617

1:27,927

8

10

Julius Caesar Rörig

Julius Caesar Rörig

24

15

+22,462

1:28,993

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