Euro Moto und EWC sind bei Lennox Lehmann fix, fehlt nur noch die WM

George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot.
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Schon Ende letzten Jahres hatte Lennox Lehmann mit dem Doppelstart bei der Euro Moto Supersport, im letzten Jahr noch als IDM am Start, und der Langstrecken-Weltmeisterschaft geplant. Der Plan des Yamaha-Piloten geht aktuell auf. Mit dem Team Apreco ist der Euro Moto-Vertrag schon letztes Jahr in die Verlängerung gegangen. Jetzt steht auch der EWC-Deal. Damit stellt sich der Dresdner sportlich breit auf, um wertvolle Erfahrungen auf internationalem Niveau zu sammeln und sich fahrerisch konsequent weiterzuentwickeln.
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In der Langstrecken-Weltmeisterschaft wird Lennox Lehmann die Saison für das Team Motobox Kremer Racing bestreiten. Die personelle Besetzung des traditionsreichen deutschen Teams ist für die Saison 2026 bunt gemischt. Den Saisonauftakt wird Lehmann gemeinsam mit dem Australier Max Stauffer und dem Österreicher Maximilian Kofler bestreiten. Im weiteren Saisonverlauf sind zudem Einsätze an der Seite von Dirk Geiger und Twan Smits geplant. Neben dem anstehenden Endurance-Auftakt in Le Mans hat Lehmann noch Spa, Suzuka und Le Castellet auf dem Zettel. «Besonders die Teilnahme am prestigeträchtigen 8-Stunden-Rennen in Suzuka markiert einen weiteren wichtigen Schritt in meiner internationalen Laufbahn», weiß der 20-Jährige.
Es war ein langer Winter mit vielen Tests, aber nun freue mich darauf wieder Rennen zu fahren.Lennox Lehmann
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Parallel zu den Langstreckeneinsätzen wird Lennox Lehmann weiterhin in der internationalen Meisterschaft an den Start gehen. In der Euro Moto Supersport liegt der Fokus in diesem Jahr darauf, regelmäßig um vordere Platzierungen mitzukämpfen. «Nach der positiven Entwicklung zum Ende der vergangenen Saison geht es nun darum, die gewonnene Erfahrung in konstante Ergebnisse umzumünzen», lautet sein Plan. «Die Kombination aus den intensiven Sprint-Rennen der Euro Moto und der physischen Belastung der Langstrecke bietet dabei eine ideale Plattform, um über das gesamte Jahr hinweg auf hohem Niveau Rennkilometer zu sammeln.»
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«Es war ein langer Winter mit vielen Tests, aber nun freue mich darauf wieder Rennen zu fahren», meint Lehmann. «In einer Woche geht es mit der EWC in Le Mans los. Nur knapp drei Wochen später findet dann mein Heimrennen auf dem Sachsenring in der Euro Moto statt. Die Vorbereitungen sind gut verlaufen und die Saison 2026 kann starten.»
Was noch auf seiner Bucket-Liste steht, dürfte ein Wildcard-Einsatz bei der Supersport-WM sein. Da sind beim Rennen im niederländischen Assen, das zeitgleich mit dem Le-Mans-Rennen in Frankreich stattfindet, erst einmal seine Teamkollegen Twan Smits in der Superbike-WM und Dirk Geiger in der Supersport-WM dran. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
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