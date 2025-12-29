Lennox Lehmanns To-Do-Liste 2026 inklusive IDM und WM
Nach dem Jahreswechsel geht die Saison für den Supersport-Piloten gleich mit Vollgas los. Der Yamaha-Mann hat mit seiner neuen R9 viel vor. National und international.
Mit dem Abschluss der vielversprechenden Testfahrten auf der neuen Yamaha R9 in
Spanien kehrte auch für Lennox Lehmann aus dem niederländischen Team Apreco ein wenig Ruhe ein. Lennox Lehmann nutzte die Feiertage, um auf ein intensives Jahr zurückzublicken und einen Ausblick auf die ambitionierten Pläne für die Saison 2026 zu geben.
Das Jahr 2025 stand für den jungen Dresdner ganz im Zeichen der Weiterentwicklung. Die Suche nach dem perfekten Setup, welche besonders die erste Saisonhälfte der IDM Supersport prägte, war herausfordernd. Doch Lehmann zeigte eine steile Lernkurve und konnte das Jahr mit einem starken vierten Platz beim Finale in Hockenheim versöhnlich abschließen.
Auch die Genesung nach der geplanten Operation Ende September verlief positiv. Er hatte sich einen ordentlichen Batzen Metall entfernen lassen. Bei den abschließenden Tests im November präsentierte sich Lehmann bereits wieder in ausgezeichneter Form.
Voller Kalender für 2026: WorldSSP, IDM und Endurance
Nach der kurzen Winterpause startet die Vorbereitung auf die Saison 2026 bereits Anfang Januar wieder voll durch. «Der Terminkalender ist prall gefüllt und verspricht viel internationale Rennaction», freut sich Lehmann kurz vor dem Jahreswechsel.
Trainingseinheiten: Start Anfang Januar zur physischen Vorbereitung.
Saisonvorbereitung: Ende Januar Testfahrten im Rahmen der WSBK-Tests.
WorldSSP-Debüt: Wildcard-Einsätze in der Supersport-Weltmeisterschaft beantragt.
IDC-Start: Im April wird Assen in der IDC-Serie an den Start gehen.
IDM-Heimspiel: Der Auftakt in der IDM Supersport erfolgt im Mai auf dem Sachsenring.
Endurance: Ergänzend dazu sind über das Jahr verteilt mehrere Einsätze bei Langstreckenrennen geplant.
«Das Jahr 2026 kann kommen», freut sich Lehmann und wünscht allen einen guten Start ins neue Jahr.
