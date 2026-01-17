MCA-Honda in der IDM-EuroMoto mit drei Supersport-Kalibern

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Weiterlesen
Werbung
Mitte Januar präsentiert sich das Team MCA aus Altendiez mit der Verpflichtung des dänischen Nachwuchspiloten Julius Frellsen als Trio für die Saison der IDM-EuroMoto 2026. Nach Erfolgen im Moto4 Northern Cup und European Talent Cup beginnt für Frellsen 2026 ein neues Kapitel in der Supersport-Klasse. Schon seit 2023 arbeiten das Honda-Team und der Däne im Rahmen des Moto4 Northern Cup zusammen. Im spannenden Finale erreichte er den dritten Gesamtrang hinter seinem Teamkollegen Rocco Sessler und dem Schweizer Lenoxx Phommara. Nach internationalen Einsätzen im European Talent Cup steht nun der Schritt in die Supersport-Kategorie an.
Werbung
Werbung
«Ich freue mich riesig auf diese neue Etappe auf der CBR600RR. Vielen Dank an MCA und Honda Deutschland für diese Chance, ich kann es kaum erwarten, loszulegen», sagt der Däne. Im Moto4 Northern Cup unterstützt das Team erneut den von Dario Giuseppetti, Stefan Nebel und Philipp Hafeneger geförderte Robin Siegert. Im Twin Cup geht erneut Timo Krüger für das Team an den Start. Beide werden nach jeweiligen Vizemeistertiteln erneut auf Titeljagd gehen. In der Supersport-Klasse war das Team MCA zwei Jahre mit Dirk Geiger am Start und hatte bis zur letzten Runde auf dem Hockenheimring um den Titel gekämpft. Am Ende wurde es Rang 2. Geiger hat das Team Richtung Yamaha verlassen und mit Julius Caesar Rörig, Neuzugang Marvin Siebdrath und dem Nachwuchsfahrer Julius Frellsen ist das Team nun komplett.
«Wir sind begeistert davon», versichert Teamchef Stefan Schmidt, «was Julius Caesar Rörig, Julius Frellsen und Marvin Siebdrath sowohl als einzelne Fahrer als auch als Team-Trio mitbringen. Unsere neue Fahrerbesetzung ist perfekt, um das nächste Kapitel unserer Geschichte aufzuschlagen und zugleich ein Beweis für die Stärke unseres Junior-Programms. Marvin hat bewiesen, dass er einer der fähigsten Fahrer in Deutschland ist. Er ist nicht nur schnell, konstant und entschlossen, sondern hat sich auch als starker Kommunikator bewährt. Julius Frellsen hat früh das Talent und die Geschwindigkeit gezeigt, die man braucht, um an der Spitze unseres Sports zu bestehen. Wir wissen, dass es ein weiterer großer Schritt nach oben sein wird, aber unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte bildet ein starkes Fundament. Mit Julius Caesar Rörig haben beide zudem einen Teamkollegen, mit dem sie ihr Handwerk weiter verfeinern können. Er kennt das Projekt bis ins Detail und zählt mittlerweile zu den erfahrensten Fahrern im Feld.»
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach