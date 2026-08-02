Oschersleben: Supersport-Siege für Geiger und Blin – Wechsel an der Spitze

Mit einem lupenreinen Sieg hatte Dirk Geiger mit dem Samstagsrennen die Führung in der Euro Moto Supersport in Oschersleben ausgebaut. Weil Teamkollege Lennox Lehmann Zweiter wurde, kannte der Jubel bei Apreco-Yamaha kaum Grenzen. Pechvogel war Daniel Blin (Automarket AF Racing Team). Er bekam die Tücken der Technik zu spüren.

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Mit zwei Punkten Vorsprung in der Gesamtwertung vor Daniel Blin nahm Dirk Geiger das erste Supersport-Rennen des Wochenendes in Angriff. Als Blin in der dritten Runde plötzlich über eine halbe Sekunde auf Geiger verlor, war die Entscheidung im Sieg und Niederlage schon gefallen. Während der 24-jährige Pole an der Ducati Probleme mit dem Quickshifter hatte, machte sich Geiger auf den Weg zu einer Solofahrt an der Spitze und brannte dabei mit 1:26.857 min die schnellste Runde in den Asphalt der Magdeburger Börde. «Ganz am Anfang habe ich das Motorrad von Daniel noch gehört, dann war Ruhe», so Geiger.

Lennox Lehmann überstand ein paar heftige Wackler über die hohen Kanten der Kerbs und schaffte es, in den Windschatten von Blin zu fahren. Doch der Ducati-Fahrer gab seinen zweiten Platz nicht freiwillig her. Blin und Lehmann bewegten sich leicht versetzt, aber der Sachse fand lange keinen Weg vorbei. Als das Überholmanöver gelungen war, hatte Blin nur noch die Chance, auf der Gegengeraden zu kontern, aber in diesem Moment war Lehmann zu weit weg von ihm. Blin kam auf Platz 3 mit einem blauen Auge davon. «Wir werden das Technikproblem heute noch auswerten», versicherte er.

Lehmann wirkte nach dem Rennen ziemlich mitgenommen. Obwohl es nur der kleine Finger an der rechten Hand war, machte ihm der Bruch schwer zu schaffen. Vor drei Wochen wurde er operiert: «Dass er jetzt so weh tun würde, habe ich nicht erwartet. Die Bremsmanöver waren eine Katastrophe.» Aber im Endeffekt hat sich der Einsatz gelohnt.

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Ein Duell unter sich trugen während der 15 Runden Luca de Vleeschauwer (Team SWPN) und Luca Göttlicher (LJ Racing/MC Augsburg) aus. Selbst nach der Hälfte der Distanz war keine Entscheidung in Sicht. Göttlicher fuhr teilweise fast so schnell wie die Spitze. De Vleeschauwer verbremste sich zwischendurch, aber die Positionswechsel endeten dennoch zu Gunsten des Belgiers. Marvin Siebdrath (MCA Racing) brachte die erste von drei Hondas im Feld ins Ziel.

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Euro Moto Supersport, Rennen 1

Dirk GEIGER (D/Yamaha) Lennox LEHMANN (D/Yamaha) Daniel BLIN (PL/Ducati) Luca DE VLEESCHAUWER (B/Yamaha) Luca GÖTTLICHER (D/MV Agusta) Marvin SIEBDRATH (D/Honda) Freddie HEINRICH (D/Kawasaki) Filip FEIGL (CZ/Yamaha) Julius AHRENKIEL-FRELLSEN (DK/Honda) Filip NOVOTNÝ (CZ/Ducati) Julius Caesar RÖRIG (D/Honda) Marvin KREIMES (D/Ducati ) Peter FEIGL (CZ/Yamaha) Jindrich ŠKOPEK (CZ/Yamaha)

Supersport Rennen 2: Blin gewinnt

Aufregung am Sonntag. Samstag-Sieger Dirk Geiger musste beim zweiten Lauf in Oschersleben aus der Boxengasse starten. Apreco-Yamaha-Teamkollege Lennox Lehmann führte das Rennen die meiste Zeit an. Gewonnen hat es aber Daniel Blin (Automarket AF Racing Team).

Geiger bestritt das Sonntagsrennen mit dem dritten Motor der Saison. Nach seinem Sieg am Samstag hatte der Tabellenführer über einen leichten Leistungsverlust und zusätzliche Vibrationen in den letzten Rennrunden berichtet. Die anschließende Datenanalyse bestätigte die Auffälligkeiten, lieferte jedoch keine eindeutige Ursache. Um den Fehler zu finden, hätte der versiegelte Motor geöffnet werden müssen. Vorsorglich wechselte man das Aggregat der R9. Laut Reglement bedeutete das den Start aus der Boxengasse.

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Blin führte das Feld nach dem Start an. Im dritten Umlauf musste er die Spitzenposition an Lehmann abgeben und kurz darauf auch den bestens aufgelegten Luca de Vleeschauwer (Team SWPN) vorbeilassen. Der polnische Ducati-Fahrer fing sich aber wieder und trug bis zum Schluss einen Zweikampf mit Lehmann aus. De Vleeschauwer war in ein Duell mit Luca Göttlicher (LJ Racing/MC Augsburg) verwickelt. Yamaha gegen MV Agusta. Der Belgier stürzte nach einer minimalen Berührung mit Göttlichers Hinterrad. Damit hatte Göttlicher auf der F3 800 RR nach vorne und hinten Luft und Geiger bei seiner Aufholjagd einen Platz geerbt.

Für Lehmann war der erste Sieg nach zwei Jahren in greifbarer Nähe. Blin schienen die Optionen zum Überholen auszugehen. Aber genau in dem Moment passierte es. Im letzten Sektor in der letzten Runde schlug er mit der Ducati Panigale V2 überraschend, kompromisslos und erfolgreich zu. Blin gewann das Rennen vor Lehmann mit 0,034 Sekunden Vorsprung.

Geiger hatte sich auf der Yamaha YZF-R9 in den 15 Rennrunden von ganz hinten auf den vierten Platz nach vorn gekämpft. Trotz zahlreicher Überholmanöver war er teilweise schneller als Lehmann an der Spitze gewesen. Was ihm nicht in den Kram passte: Durch das Ergebnis hat sich das Blatt in der Meisterschaft erneut gewendet. Die Tabellenführung ging wieder in die Hände von Daniel Blin über. Der 24-jährige Ducati-Fahrer hat einen Punkt Vorsprung vor Geiger.

Lehmann stand die Enttäuschung über den Ausgang des Rennens ins Gesicht geschrieben und er beklagte die rabiate Vorgehensweise von Blin beim Überholen. Völlig aufgelöst war Luca Göttlicher. Er hat der MV Agusta-Truppe, die es kaum glauben konnte, bereits zum zweiten Mal einen Podestplatz geschenkt.

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Euro Moto Supersport, Rennen 2