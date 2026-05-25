ADAC WildCard Challenge 2026: Jetzt Platz im Finale der Euro Moto sichern

Die ADAC WildCard Challenge geht 2026 in die nächste Runde und bietet ambitionierten Motorradrennfahrern die Möglichkeit, einen kostenlosen Startplatz im Finale der Euro Moto vom 27. bis 29. September 2026 am Hockenheimring zu ergattern. Die Challenge ist als Sprungbrett aus dem lizenzfreien in den lizenzierten Motorradsport konzipiert und richtet sich an Teilnehmer von Breitensport Motorradrennserien.

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Wer sich für die Challenge anmeldet und in seiner jeweiligen Serie unter den besten Drei platziert ist, qualifiziert sich für einen der begehrten kostenlosen Startplätze in der Klasse Pro Superstock 1000 und profitiert zusätzlich von weiteren Vorteilen. Teilnahmeberechtigt sind Piloten, die aktuell in der German Moto Masters GMM 1000, der Internationalen Bike Promotion Meisterschaft SBK Open oder im Speer Regio Cup Moto 1000 an den Start gehen. Euro Moto Permanentstarter sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Für die qualifizierten Fahrer der ADAC WildCard Challenge 2026 werden sämtliche relevanten Kosten übernommen. Dazu zählen mögliche Lizenzgebühren, das Nenngeld sowie ein Boxenplatz. Abhängig von der Platzierung stellt Pirelli zusätzlich Reifenkontingente zur Verfügung.

Der Stichtag für die Challenge ist der 17. August 2026. Er wurde so festgelegt, dass in allen teilnehmenden Serien mindestens vier von fünf Veranstaltungen absolviert sind und damit eine aussagekräftige sportliche Bewertung möglich ist. Qualifizieren können sich nur Fahrer, die auf den Strecken Hockenheim, Most und Oschersleben maximal 110 Prozent der jeweiligen Euro Moto- beziehungsweise IDM-Vergleichszeiten erreichen.

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Die Anmeldung zur Challenge erfolgt bis zum 30. August 2026 über Udo Mark (umark@17-gmbh.de).

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ADAC WildCard Challenge – Förderung

Diese gilt ür alle Fahrer, die die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen und zum Stichtag 17.08.2026 in ihrer Klasse unter den Top 3 liegen. Platz 1: Übernahme der Kosten für die B-Lizenz (sofern noch nicht vorhanden), Übernahme des Nenngelds für das Euro Moto-Finale, Bereitstellung von 6 Reifen und Boxenplatz. Platz 2: Übernahme der Kosten für die B-Lizenz (sofern noch nicht vorhanden), Übernahme des Nenngelds für das Euro Moto-Finale, Bereitstellung von 3 Reifen und Boxenplatz Platz 3: Übernahme der Kosten für die B-Lizenz (sofern noch nicht vorhanden), Übernahme des Nenngelds für das Euro Moto-Finale und Boxenplatz

Ansprechpartner: Fabian Schuster, Leiter Motorsport Motorrad und Motorradkoordination, Tel.: +49 (0)89 7676 4451 | Mobil: +49 (0)171 555 51 90, fabian.schuster@adac.de. Udo Mark (im Auftrag des ADAC), ADAC Motorradsport, Tel.: +49 7723 9295 901 | Mobil: +49 176 2713 1363, umark@17-gmbh.de.