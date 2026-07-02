Rückschlag für BMW: Hannes Soomer verletzt sich bei Suzuka-Sturz!

Euro Moto Superbike
Nach der Hitze von Most ging es für Schrötter sofort zur EWC nach Suzuka
Hannes Soomer stürzte beim abschließenden Test für die 8 Stunden von Suzuka und verletzte sich an der rechten Schulter. Ob der BMW-Pilot in vier Wochen in Oschersleben starten kann, ist offen.
Vier Wochen vor dem nächsten Rennwochenende der Euro Moto in Oschersleben muss Hannes Soomer einen Rückschlag hinnehmen. Der Este stürzte beim zweiten und letzten offiziellen Testtag für die 8 Stunden von Suzuka und verletzte sich dabei an der rechten Schulter. Noch ist unklar, ob der BMW-Pilot rechtzeitig für den nächsten Lauf der Meisterschaft wieder fit wird.
Nach dem Unfall trat Soomer bereits die Heimreise nach Europa an. Dort soll die Schulter eingehend untersucht werden, um das genaue Ausmaß der Verletzung festzustellen. «Es tut mir für das Team und meine Teamkollegen leid. Ich wünsche ihnen alles Gute für das Rennen!», sagte Soomer nach dem Sturz.
Der 8-Stunden-Klassiker in Suzuka rückt für den BMW-Piloten damit zunächst in den Hintergrund. Sein Team AutoRace Ube Racing muss kurzfristig entscheiden, ob Naomichi Uramoto und Sylvain Guintoli das Rennen zu zweit bestreiten oder noch ein dritter Fahrer nominiert wird.
Die Suche nach Ersatz dürfte allerdings schwierig werden. Eigentlich steht Jeremy Guarnoni als Reservefahrer bereit, doch der Franzose ist am Rennwochenende bereits für S-Pulse Dream Racing Suzuki im Einsatz. Dort bildet er gemeinsam mit Jonas Folger das Fahreraufgebot.
Aus Sicht der Euro Moto richtet sich der Blick nun vor allem auf Soomers Gesundheitszustand. Der BMW-Pilot zählt zu den bekannten Namen der Serie und möchte beim nächsten Rennwochenende Anfang August in Oschersleben wieder angreifen. Ob dies nach der Schulterverletzung möglich sein wird, dürfte sich erst nach den medizinischen Untersuchungen in Europa entscheiden.
In der Meisterschaft liegt Soomer aktuell auf der achten Position. Beim Saisonauftakt auf dem Sachsenring fuhr der BMW-Pilot aufs Podium und empfahl sich für die Superbike-WM. BMW nominierte Soomer beim Rennwochenende in Aragon als Ersatzpilot, weshalb er die Euro-Moto-Rennen in Brünn auslassen musste und damit auch den Anschluss an die Spitze der Meisterschaft verlor.
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