DMSB und Make-A-Wish engagieren sich ab 2026 im Motorsport

Die Möglichkeiten, die der Motorsport unter auch die IDM, inzwischen unter dem Namen EuroMoto am Start, bietet, sind vielfältig und können z.B. sein: Blicke hinter die Kulissen, Zugang zu Teams, Boxengassen oder der Rennleitung, welche normalerweise der breiten Öffentlichkeit verschlossen bleiben.

Motorsport-Idole kennenlernen steht ebenfalls auf dem Wunschzettel. Persönliche Begegnungen möglich machen mit Motorsport-Idolen, die den Kindern Inspiration und Freude schenken. Unvergessliche Renntage bieten die Möglichkeit einzigartiger Erinnerungen. «Gemeinsam mit unseren Mitgliedsorganisationen die Teilnahme von Wunschkindern an ausgewählten Rennveranstaltungen in Deutschland ermöglichen», lautet das Motto der Kooperationspartner. «Wenn es die Situation erlaubt, können Jugendliche den Nervenkitzel einer Mitfahrt in einem Rennfahrzeug hautnah erleben.»

Ein starkes Zeichen der Hoffnung

Die Kooperation zwischen Make-A-Wish Deutschland und dem DMSB zeigt, wie Motorsport nicht nur faszinieren, sondern auch Hoffnung spenden kann. Kinder und Jugendliche erhalten die Möglichkeit, ihren Alltag voller medizinischer Herausforderungen für einen Moment hinter sich zu lassen und stattdessen Freude, Aufregung und Begeisterung zu erleben.

«Motorsport begeistert, aber er kann noch mehr: Er kann Mut machen. Deshalb freuen wir uns sehr über die Kooperation mit Make-A-Wish Deutschland. Wenn wir Kindern und Jugendlichen in schweren Zeiten ein Leuchten in die Augen zaubern und ihnen Momente schenken können, die Kraft geben und lange in Erinnerung bleiben, dann ist das für uns ein echtes Herzensanliegen», freut sich Wolfgang Wagner, Präsident des DMSB, auf die neue Kooperation.

Gemeinsam Wünsche erfüllen

«Der Motorsport in allen Facetten fasziniert und begeistert auch unsere Wunschkinder und -Jugendlichen. Wir freuen uns sehr über diese Kooperation und darauf gemeinsam mit dem DMSB hierdurch einzigartige Erinnerungen zu ermöglichen, welche ein Leben lang bleiben. Hiermit öffnen wir Türen zu Orten und Eindrücken, die normalerweise verschlossen bleiben, und schaffen Begegnungen, die Kindern und Jugendlichen mit schweren Erkrankungen neue Kraft schenken», sagt Peter Schröder, Geschäftsführer von Make-A-Wish Deutschland.

Die Partnerschaft zwischen Make-A-Wish Deutschland und dem DMSB ist auch ein Aufruf an Fahrerinnen und Fahrer, Teams und Offizielle sowie natürlich an alle begeisterten Motorsportfans in Deutschland. Gemeinsam lassen sich Wünsche verwirklichen, die Kindern und Jugendlichen mit schweren Erkrankungen wieder Hoffnung, neue Kraft und eine unvergessliche Erinnerung schenken.