DMSB unterstützt Entwicklung zur Euro Moto – IDM-Titel bleibt wie gehabt

Der Deutsche Motor Sport Bund DMSB hat nach wie vor die Hoheit über das höchste deutsche Motorradsport-Prädikat. Aus der Idee des IDM-Promoters aus Stuttgart, eine reinrassige Europameisterschaft zu formen, wurde nach eigener Aussage aus lizenzrechtlichen Gründen nichts. Somit bleibt das Kommando beim DMSB und die IDM erhält einen neuen Namen. An den zu gewinnenden Titeln ändert sich nichts. Auf die Fragen von SPEEDWEEK.com gab es vor dem Saisonauftakt auf dem Sachsenring noch ein paar Antworten.

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Der DMSB ist zwar nicht mehr selbst der Ausrichter der Serie Euro Moto, vormals IDM, aber ist immer noch derjenige, der die Hoheit über das Prädikat des Deutschen Meisters hat und über die entsprechenden Spielregeln. Ist das richtig?: «Der DMSB ist grundsätzlich für die Genehmigung von Reglements zuständig. Dies gilt für deutsche Meisterschaften ebenso wie für Serien, die von einem deutschen Serienbetreiber bzw. Promotor ausgeschrieben werden.»

Der Promoter wollte eine Serie mit Europameisterschafts-Status etablieren. Daraus wurde laut lizenzrechtlicher Probleme nichts. Wie wurde diese Sache in der DMSB-Zentrale gesehen?: «Grundsätzlich war der DMSB frühzeitig in die wichtigsten Gespräche zum Thema Euro Moto involviert. Der am Ende erzielte Status quo ist aus unserer Sicht eine konsequente Weiterentwicklung des Internationalen Deutschen Meister-Titels. Schon früher war die IDM die einzige Meisterschaft im deutschen Motorsport, die bereits im Namen auf den internationalen Anspruch hingewiesen hat. Dies wird nun durch die zusätzliche Ausschreibung des Titels in der Euro Moto noch unterstrichen.»

Die Idee der Vermarktung als Euro Moto

Wäre man als Europameisterschaft noch dem DMSB unterstellt oder wer hätte dann z.B. in Sachen Sportgericht das letzte Wort?: «Wenn die FIM Europe eine Europameisterschaft ausschreiben würde, würden natürlich die Regularien und Verantwortlichkeiten der FIM Europe gelten – auch in puncto Sportkommissare, Gerichtsbarkeit etc. Dies ist aber nun nicht der Fall, da die Int. Deutsche Motorrad-Meisterschaft (als Meisterschaft) und die EURO MOTO (als beim DMSB angemeldete Serie) beide unter die Reglementshoheit des DMSB fallen.»

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Ein deutscher Meistertitel wurde laut Wikipedia seit 1924 vergeben. Der Promoter möchte nun, dass der Titel zukünftig Euro Moto Champion heißt. Gibt es da in den DMSB-Regularien nicht einen Passus, dass ein deutscher Meister auch so heißen muss? Ganz unabhängig davon, wo der Titelträger herkommt?: «Diese Frage erübrigt sich, da es weiterhin eine IDM mit entsprechenden Titeln geben wird.»

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Wird beim DMSB die Umbenennung der Serie in Euro Moto gutgeheißen oder hätte man lieber die Bezeichnung Deutsche Meisterschaft, egal ob mit International davor oder nicht, behalten?: «Wir haben nun eine Lösung für beides: Deutscher Meistertitel und Euro im Namen. Unter Vermarktungsgesichtspunkten ist dies für Teams und Veranstalter sicher ein guter Schritt.»