Einblicke in die IDM Sportbike-Gedanken von Triumph

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Hersteller Triumph kann zufrieden sein mit der ersten Saison der IDM Sportbike. Bis zum Schluss machten Inigo Iglesias und Oliver Svendsen den Titelkampf zu einer ausgesprochen spannenden Angelegenheit. Mit Iglesias als Meister und Svendsen als Vize. Triumph hat sich schon mit ordentlichen Rabatten zum Engagement in der IDM Sportbike und der IDM Supersport bekannt. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com gewährt Pressesprecher Uli Bonsels einen Blick hinter die Kulissen.
Ward ihr mit dem Reglement der IDM Sportbike 2025 zufrieden? «Das Sportbike-Reglement hat von Anfang an gut funktioniert, auch wenn das in Anbetracht der Triumph-Dominanz nicht unbedingt den Anschein hatte. Unser großer Vorteil war sicher, dass wir die besten Fahrer in den besten Teams am Start hatten. Bestimmt hätte Petr Svoboda auf Aprilia noch eine wichtige Rolle bei der Titelentscheidung gespielt, wenn er sich nicht am Nürburgring verletzt hätte und die Saison für ihn vorzeitig gelaufen war. In den Rennen, in denen er am Start war, war er mit seiner Aprilia absolut auf Augenhöhe mit unseren Triumph-Fahrern. In einigen Bereichen hatte seine Aprilia Vorteile, in anderen Bereichen waren wir überlegen. In Summe kann man aber sagen, dass die Balance of Performance gut funktioniert hat.« Gibt es von Triumph-Seite Wünsche für die Saison 2026? «In der Sportbike-Klasse wünschen wir uns für das nächste Jahr ein volles Starterfeld und eine größere Markenvielfalt. Wir hoffen, dass sich weitere Hersteller wie Suzuki und Kawasaki hier ebenfalls engagieren und die Klasse weiter aufwerten. Bei den Supersportlern wollen wir wieder voll angreifen, mit deutlich mehr schnellen Fahrern auf Triumph und können hoffentlich wieder ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden.»
Wie haben euch die Rennen 2025 gefallen? «Im Fokus standen für uns natürlich die Rennen in der Sportbike-Klasse. Was Inigo Iglesias und Oliver Svendsen hier gezeigt haben, war an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten.»
Was haltet ihr von der Europa-Idee des Promoters? «Wir finden die Idee super, da die gesamte Serie dadurch aufgewertet wird und hoffentlich Fahrer, Teams und Sponsoren aus anderen europäischen Ländern anlockt.»
Welche Dinge haben da für euch Priorität? Seht ihr mehr den deutschen Markt oder ist auch der restliche EU Markt interessant? «Für uns als Triumph Deutschland ändert sich erstmal wenig. Sollte die Idee tatsächlich umgesetzt werden, werden wir natürlich versuchen, das neue Prädikat auch für unsere anderen europäischen Märkte und unser Mutterhaus interessant zu machen, mit dem Ziel, auch über unsere Kanäle mehr internationales Engagement zu generieren.»
