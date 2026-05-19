Euro Moto 2026: Die Strafzettel-Runde vom Auftakt auf dem Sachsenring

Von Verwarnungen bis hin zu Protesten, die jetzt vor dem Sportgericht landen, war am beim Euro Moto-Auftakt am Sachsenring alles geboten. Doch der Großteil der Teilnehmer hielt sich brav an die Spieregeln.

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ADAC Junior Cup

Bei den jüngsten Teilnehmern im Rahmen der Euro Moto, dem ADAC Junior Cup, gab es einen Rüffel für Paul Linsbichler #37. Er war im zweiten freien Training ohne untere Verkleidung unterwegs. Er hatte wegen Verstoßes gegen die Boxenregel eine Verwarnung erhalten.

Kawasaki Ninja ZX-4RR Cup

Niklas Böhlen #91 eröffnete den Strafzettel-Reigen als Erster. Für das eigenwillige Nutzen des Boxenausgangs im ersten freien Training erhielt er eine Verwarnung. Aron Thomas Müller hatte einen Protest eingereicht, der von der Rennleitung aber abgelehnt wurde. Die Protestkaution fällt damit an den DMSB. Müller hatte den Prostest zu spät eingereicht.

Kawasaki Ninja ZX-6R Cup

Oliver-Jon Beier erwischte es im ersten Qualifying und er kassierte wegen eines Verstoßes gegen die Boxen-Regeln von der Rennleitung eine Verwarnung.

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Euro Moto Supersport

Marvin Kreimes #21 wurde Opfer seines nicht funktionierenden Rücklichts am ersten verregneten Freitags-Trainings. Er muss nun 75 Euro Strafen zahlen und im Rennen ging es drei Plätze nach hinten. Gleiches Vergehen und gleich Strafe wurde es für Honda-Pilot Julius Ahrenkiel Frellsen. Doch es kam beim Dänen noch dicker. Beim Wiegen nach dem ersten Qualifying brachte der fahrbare Untersatz Frellsens drei Kilo zu wenig auf die Waage. Das Minimum-Gewicht liegt bei Bike plus Fahrer bei 239 Kilogramm. Das erste Quali wurde daher gestrichen.

Thema der Woche Thema der Woche: Der Schreckens-GP von Barcelona, mehr Frust als Lust Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Weiterlesen

Luca de Vleeschauwer legte einen Protest gegen die Entscheidung der Rennleitung ein, die bei dem Foto Finish in Rennen 1 Lennox Lehmann vorne gesehen hatte. Der Einspruch ist zulässig und begründet und wird stattgegeben, so die Aussage der Rennleitung. Die Entscheidung der Zeitnahme wurde zurückgezogen.

Lorenzo Fellon bekam das Ergebnis aus Rennen 2 gestrichen, einen siebten Platz. Seine Kawasaki war 2,5 Kilogramm zu leicht. Er legte dagegen Protest ein. Der Fall geht nun vors Sportgericht beim DMSB. Julius Caesar Rörig bekommt es demnächst mit dem DMSB es zu tun. Er hatte eine gefährliche Situation heraufbeschworen, als er während einer roten Flagge die Strecke kreuzte und sich gegenüber den Streckenposten nicht ganz einwandfrei benommen hatte. Es gibt Zeugen und ein Video.

Euro Moto Sportbike

Bei seinem ersten Rennen in der für ihn neuen Serie wurde es für Jakob Rosenthaler vom Team RT Motorsports eine Drei-Sekunden-Strafe nach Rennen 1. Es war zu einer Berührung mit Stepan Zuda gekommen, wodurch er sich laut Rennleitung einen Vorteil verschafft hatte. Wegen Aussichtslosigkeit zog Rosenthaler den Protest zurück, das Geld war dennoch futsch und bleibt in der DMSB-Geldbörse. Durch die Extra-Sekunden ging es vom ersten auf den vierten Platz in der Wertung.

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Magnus Kristofferson geriet im zweiten Qualifying mit dem Sportgesetz in Konflikt. Bei ihm fehlte der vorgeschriebene Reifensticker. Ergebnis: eine doppelt Long Lap Strafe im Rennen. Ihm schloss sich Ty Henriksen an, auch er ließ einen Reifen-Sticker vermissen.

Julian van Kalkeren wurde das Warm-up gestrichen. Der Shutdown Sensor funktionierte nicht ordnungsgemäß. Damit musste er die technische Abnahme erneut durchlaufen. Gleiches Schicksal und gleiche Strafe kassierten Kiyano Veijer und Jay Jay den Hoed.

Euro Moto Superbike

Auch bei den erfahrensten Piloten der höchsten Klasse geht mal was daneben. Jan-Ole Jähnig zuckte beim Start ins erste Rennen zu früh und bekam wegen seines Frühstarts eine doppelte Long Lap Strafe aufgedrückt, die er auch anstandslos absolvierte.