Euro Moto Assen: Der Plan am Samstag – zwei Superpole und fünf Rennen

Euro Moto Superbike
Assen: Letzte Startreihe für Florian Alt – Premiere für den Ex-Champion
Nach dem heißen Samstag geht das Thermometer deutlich nach unten und mit der Abstimmungsarbeit kann man wieder von vorne beginnen. Erste Punkte sind im Angebot.
Wie üblich gibt es am Samstag schon einiges zu sehen. Neben den letzten Rennen geht es nach der Mittagspause schon mit den ersten Rennen los. Vorher tragen die Euro Moto Superbike-Piloten in den beiden Superpole-Sessions noch die letzten Runden im Kampf um die beste Startposition aus.
Wer zum Arzt muss, landet in der Regel bei Herrn Dr. Martin Schweiger, der im örtlichen Medical Center das Sagen hat. Erreichbar ist dort jemand telefonisch unter der Nummer +31 592 380 360. Geöffnet ist das Medical Center am Freitag von 08.30 bis 18.15 Uhr, am Samstag von 09.30 bis 18.15 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 18.15 Uhr. Wer ins örtliche Krankenhaus kommt, ist im Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Europaweg-Zuid 1 in 9401 RK Assen. Anrufen kann man dort unter der Nummer +31 592 325 555
Seit dem 1.Juli 2026 erheben die niederländischen Behörden eine kilometerbasierten Truck-Zoll mit dem Namen Vrachtwagenheffing. Zur Kasse gebeten wird alles über 3,5 Tonnen. Damit wird die Euro-Vignette ersetzt. Camping-Fahrzeuge sind von dieser Regel ausgenommen, müssen aber registriert werden.
Mit Bulletin Nummer 03/2026 gibt es die Reduzierung der Ducati-Drehzahl jetzt auch schriftlich. Jeder, der mit einer Ducati Panigale V4R ab Baujahr 2025 an den Start geht, sei es als permanenter Fahrer oder mit einer Wildcard darf eine Drehzahl von maximal 15.600 U/min haben.
Ab heute Nachmittag gibt es neben dem
14:20 Uhr – Welcome Moderation + Superpole Euro Moto Superbike mit Starting Grid und Polesetter Interview
14:30 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 1 (race start 14:40 Uhr)
15:20 Uhr – Euro Moto Sportbike Rennen 1 (race start 15:30 Uhr)
16:05 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup Rennen 1 (race start 16:10 Uhr)
16:45 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup Rennen 1 (race start 16:50 Uhr)
In Assen kann sich den ganzen Tag die Sonne nicht durchsetzen und es bleibt bedeckt bei Temperaturen von 16 bis 23°C. In der Nacht ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich und das Thermometer fällt auf 13°C. Mit Böen zwischen 16 und 31 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)
10.00 bis 10.30 Uhr FP3 Euro Moto Superbike
10.35 bis 11.00 Uhr Q2 Euro Moto Supersport
11.05 bis 11.30 Uhr Q2 Euro Moto Sportbike
11.40 bis 12.00 Uhr Q Pro Superstock
12.05 bis 12.25 Uhr Q2 Kawasaki Cup
12.35 bis 12.55 Uhr Q2 ADAC Junior Cup
13.00 bis 13.15 Uhr SP1 Euro Moto Superbike
13.25 bis 13.40 Uhr SP2 Euro Moto Superbike
14.40 Uhr Rennen 1 Euro Moto Supersport
15.30 Uhr Rennen 1 Euro Moto Sportbike
16.10 Uhr Rennen 1 Pro Superstock
16.50 Uhr Rennen 1 Kawasaki Cup
17.30 Uhr Rennen 1 ADAC Junior Cup
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