Euro Moto Brünn: Der Plan am Freitag – Erster Besuch

Ein Rennwochenende um den deutschen Meistertitel gab es bis dato auf Strecke im tschechischen Brünn noch nicht. Die Euro Moto gastiert erstmals dort und startet damit in die Tschechien-Runde, denn auch der anschließende Lauf führt die Teilnehmenden Ende Juni erneut zum östlichen Nachbar, und zwar nach Most. Doch erstmal dürften sich die Euro Moto Sportbike, Supersport, Superbike sowie der Twin, der Pro Superstock, der ADAC Junior und der Kawasaki Cup auf der für die meisten Piloten neuen Strecke austoben. Am Donnerstag hatten alle Piloten gegen Bezahlung die Möglichkeit, ihre Testrunden in Brünn zu drehen.

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Hausherren und eine Dame

Stepan Zuda vom Team Freudenberg Rora Paligo reist nach seinem spektakulären Doppelsieg beim Saisonauftakt auf dem Sachsenring als einer der Titelfavoriten in der Euro Moto Sportbike an. Der aus Liberec stammende Rennfahrer geht auf einer Triumph Daytona 660 an den Start. Zwei einheimische Gäste haben sich zu einem Gaststart in der kleinsten Klasse entschlossen. Daniel Turecek fährt mit seiner Aprilia, Karolina Danak startet auf einer Yamaha R7. In der Euro Moto Supersport sind die tschechischen Farben stark vertreten. Insgesamt vier Fahrer gehen dort an den Start. Filip Novotný stammt direkt aus Brünn. Der Durchbruch gelang ihm vor drei Jahren im Northern Talent Cup. Aktuell ist der Ducati-Fahrer Gesamt-Siebter. Zum tschechischen Quartett gehören außerdem die Yamaha-Fahrer Filip Feigl, Petr Feigl und Jindřich Škopek. Letzterer zählt mit gerade einmal 17 Jahren zu den jüngsten Fahrern im gesamten Feld. In der Superbike Klasse ist kein Tscheche vertreten, aber vielleicht kommt mit Matej Smrz wenigstens ein ehemaliger IDM Superbiker zu Besuch.

Der Stream

Bewegt-Bilder gibt es wie auch in der Vergangenheit am Freitag nicht zu sehen. Die volle Konzentration der Produktionsfirma Radio Viktoria liegt wieder auf den Rennen am Samstag und Sonntag. Freitags kann man sich mit dem kostenlosen Live-Stream von Anbieter Bike Promotion vergnügen. Abends hilft einem der Blick auf die kompletten Ergebnislisten weiter.

Die Anfahrt

Das Autodrom Brünn (auch Automotodrom Brno oder Masaryk-Ring genannt) liegt in einem Waldgebiet zwischen den Ortschaften Ostrovačice und Žebětín. Das Zentrum der Stadt Brünn ist etwa 20 Kilometer entfernt. Von der Autobahn D1 (Prag – Brünn) gibt es die beiden Ausfahrten 178 und 182, die direkt zur Strecke führen

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Das Wetter

In Brünn gibt es vormittags und auch am Nachmittag lockere Bewölkung bei Temperaturen von 10 bis 25°C. Am Abend gibt es in Brünn keine Wolken und die Temperaturen liegen zwischen 18 und 24 Grad. In der Nacht ist es wolkenlos bei Werten von 11°C. Mit Böen zwischen 9 und 18 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

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Der Zeitplan für Freitag den, 29.05.2026