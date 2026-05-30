Euro Moto Brünn: Der Plan am Samstag – Auf den Spuren der MotoGP

Euro Moto Superbike
Brünn: Alt im Pre Practice vorne, Tulovic muss durch die Superpole 1
Bei ihrem zweiten Auftritt ist die Euro Moto nach dem Sachsenring wieder auf einer WM-Strecke unterwegs, die schon viele bekannte Namen beherbergt hat. Heute gibt es die ersten Punkte.
Am Freitag konnte sich die Piloten der Euro Moto Sportbike, Supersport und Superbike sowie der Rahmen-Klassen erstmals beschnuppern. Heute geht es bei der einen oder anderen Klasse schon um die ersten Punkte.
Rund um die Rennstrecke gibt es reichlich Wald. Doch die Gefahr, sich zu verfahren, ist laut Streckenbetreiber gering. Alles sei mit gut sichtbaren Wegweisern bestückt. Von Prag kommend nimmt man die Ausfahrt 178 Ostrovačice oder die Ausfahrt 182 Kývalka und folgen Sie dann den Wegweisern Autodrom, Grand Prix oder Paddock. Kommt man aus der Richtung Brünn nimmt man die die Ausfahrt 182 Kývalka und folgen der Beschilderung. Wer es umweltfreundlich will oder am Abend dem viel gerühmten tschechischen Bier zusprechen möchte, kann auch mit dem Bus fahren. Die passende Buslinie fährt von der Haltestelle ‚Nemocnice Bohunice‘ ab. Man erreicht diese vom Brünner Hauptbahnhof mit der Straßenbahnlinie 8 in Richtung ‚Nemocnice Bohunice‘- An der Endhaltestelle steigt man in den Bus Nr. 402 um. Parkmöglichkeiten gibt es rund um die Strecke reichlich, nicht alle sind am Euro Moto-Wochenende geöffnet.
Die Geschichte der Rennstrecke reicht weit zurück. Um 1930 war sie ein öffentlicher Straßenkurs über satte 29,1 Kilometer. Sie führte durch Wälder und die umliegenden Dörfer. Sicherheitsbestimmungen und die immer schneller werdenden Motorräder führten dazu, dass 1985 eine permanente Rennstrecke errichtet wurde. Sie befindet sich innerhalb des alten Ringes.
Mitten im Fahrerlager gibt es das Grid Restaurant. Geöffnet ist das Lokal am Samstag und Sonntag jeweils von 7.30 Uhr bis 22.00 Uhr.
MotoGP 2025 M. Marquez Ducati 1:53,691
Moto2 2025 J. Roberts Kalex 1:59,468
Moto3 2025 J. A. Rueda KTM 2:05,454
500 ccm 2001 V. Rossi Honda 2:01,461
250 ccm 2007 J. Lorenzo Aprilia 2:02,299
125 ccm 2003 L. Cecchinello Aprilia 2:07,836
Superbike 2010 C. Crutchlow Yamaha 1:59,291
Es ist Samstag und am Nachmittag gibt es wieder die ersten Rennen live und in Farbe zu sehen. Am Mikro ist man seit diesem Jahr nur noch zu dritt. Aus dem Herren-Trio mit Dame ist wieder ein reiner Männer-Verein geworden. «Am Mikrofon sind wieder Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric», zählt Stephan Kraus, Produktionsleiter bei Radio Viktoria auf. Zu sehen gibt es den Stream nicht mehr bei Facebook, sonder direkt auf dem Euro Moto Kanal bei YouTube. Darüber hinaus ist das kostenlose Live-Timing von Bike Promotion und im Anschluss die komplette Ergebnislisten verfügbar.
14:45 Uhr – Welcome Moderation + Superpole Euro Moto Superbike with Starting Grid and Polesetter Interview
14:55 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup RACE 1 (race start 15:00 Uhr)
15:35 Uhr – Euro Moto Sportbike RACE 1 (race start 15:45 Uhr)
16:25 Uhr – Euro Moto Supersport RACE 1 (race start 16:35 Uhr)
17:10 Uhr – Kawasaki ZX6-R Cup RACE 1 (race start 17:15 Uhr)
17:50 Uhr – Twin Cup RACE 1 (race start 17:55 Uhr)
In Brünn ist es am Morgen bedeckt bei Temperaturen von 13°C. Im weiteren Tagesverlauf ist es teils wolkig und teils heiter bei Höchsttemperaturen bis zu 27°C. Am Abend ist es in Brünn wolkenlos bei Temperaturen von 20 bis 25°C. Nachts ist es klar bei Tiefstwerten von 12°C. Mit Geschwindigkeiten von 4 bis 17 km/h weht der Wind aus nordwestlicher Richtung. Mit Böen zwischen 21 und 52 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)
09.00 bis 09.25 Uhr Q1 Euro Moto Sportbike
09.30 bis 09.55 Uhr Q1 Euro Moto Supersport
10.00 bis 10.30 Uhr FP3 Euro Moto Superbike
10.35 bis 10.55 Uhr Q1 ADAC Junior Cup
11.00 bis 11.20 Uhr Q2 Kawasaki Cup
11.25 bis 11.45 Uhr Q2 Twin Cup
11.50 bis 12.15 Uhr Q2 Euro Moto Sportbike
12.20 bis 12.45 Uhr Q2 Euro Moto Supersport
12.50 bis 13.05 Uhr SP1 Euro Moto Superbike
13.15 bis 13.30 Uhr SP2 Euro Moto Superbike
14.20 bis 14.50 Uhr Rennen1 ADAC Junior Cup
15.00 bis 15.35 Uhr Rennen1 Pro STK Cup
15.45 bis 16.20 Uhr Rennen1 Euro Moto Sportbike
16.35 bis 17.10 Uhr Rennen1 Euro Moto Supersport
17.15 bis 17.45 Uhr Rennen1 Kawasaki Cup
17.40 bis 18.00 Uhr Rennen1 Twin Cup
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.