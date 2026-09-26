Euro Moto Hockenheim: Der Plan am Samstag – erste Titel im Angebot

Euro Moto Superbike • Neu
Schock für Tulovic im Titelkampf: Disqualifikation wegen einer Millisekunde
Langsam, aber sicher wird es ernst im Kampf um die letzten Titel. Ab 14.15 Uhr sind zahlreiche Rennen im kostenlosen Live-Stream zu sehen. Vorletzter Renntag der Saison 2026.
Für das Wochenende ist rund um den Hockenheimring noch einmal Sommer angesagt. Perfekte Bedingungen für die letzten Trainings und Rennen der Saison. Der eine oder andere kann am Abend vielleicht schon seinen neuen Titel feiern.
Start- und Ziellinie liegen beide auf der Null-Linie
Boxeneinfahrt: Nach Turn 16 auf der rechten Seite
Long Lap: Außenherum bei Turn 2
Startübung: Nach Turn 11 auf der rechten Seite
Siegerehrung: Auf der Euro Moto-Bühne neben der technischen Abnahme
Streckenlänge: 3,692 Meter (Streckenlayout: V2)
Fahrtrichtung: Im Uhrzeigersinn
Sektor 1: km 0,000 bis km 1,060
Sektor 2: km 1,060 bis km 2,460 (insgesamt 1,400 km)
Sektor 3: km 2,460 bis km 3,692 (insgesamt 1,232 km)
Euro Moto Superbike: 18 Runden, gesamt 66,456 Kilometer
Euro Moto Supersport: 15 Runden, gesamt 55,380 Kilometer
Euro Moto Sportbike: 13 Runden, gesamt 47,996 Kilometer
ADAC Junior Cup: 12 Runden, gesamt 44,304 Kilometer
Pro Superstock 1000 Cup: 14 Runden, gesamt 51,688 Kilometer
Kawasaki Ninja ZX-6R Cup: 12 Runden, gesamt 44,304 Kilometer
Kawasaki Ninja ZX-4RR Cup: 12 Runden, gesamt 44,304 Kilometer
Wird einem Fahrer eine Durchfahrtsstrafe aufgebrummt, diese jedoch nicht vor Ende des Rennens angezeigt oder vollzogen werden kann, wird eine automatische Zeitstrafe verhängt. Diese automatische Strafe wird wie folgt berechnet: Die Zeit für die Durchfahrt durch die Boxengasse vom Boxeneingang bis zum Boxenausgang bei 60 km/h + 20 %, abgerundet auf die nächste Sekunde. Die Durchfahrt-Zeitstrafe für den Hockenheimring beträgt 23 Sekunden.
Wird einem Fahrer eine ‚Long Lap‘- oder ‚Double Long Lap‘-Strafe verpasst, diese jedoch nicht vor Rennende angezeigt oder vollzogen werden kann, wird eine Ersatzzeitstrafe von zwei Sekunden für jede verhängte Long-Lap-Strafe verhängt.
Nationale Notrufnummer: 112
Medical Center Hockenheim Telefon: +49 6205 950 165
Rennarzt: Dr. Martin Schweiger
Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 08.00 bis 18.30 Uhr
Samstag bis Sonntag : 08.00 - 18.30
Örtliches Krankenhaus: GRN-Klinik Schwetzingen, Bodelschwinghstr. 10, D-68723, Schwetzingen, Telefon +49 6202 8430
Den ganzen Tag kann man alle Trainings und Rennen im
14:15 Uhr – Welcome Moderation + Superpole Euro Moto Superbike mit Starting Grid und Polesetter Interview
14:25 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup Rennen 1 (race start 14:30 Uhr)
15:05 Uhr – Kawasaki ZX-6R Cup Rennen 1 (race start 15:10 Uhr)
15:45 Uhr – Euro Moto Sportbike 1 (race start 15:55 Uhr)
16:35 Uhr – Euro Moto Supersport 1 (race start 16:45 Uhr)
17:20 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup Rennen 1 (race start 17:25 Uhr)
In Hockenheim scheint tagsüber die Sonne bei Temperaturen von 5 bis 26°C. Nachts ist der Himmel klar bei Tiefstwerten von 12°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 5 und 12 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)
09.00 bis 09.20 Uhr Q Pro Superstock Cup
09.25 bis 09.50 Uhr Q1 Euro Moto Supersport
09.55 bis 10.25 Uhr FP3 Euro Moto Superbike
10.30 bis 10.50 Uhr Q2 Kawasaki ZX-6R Cup
11.00 bis 11.25 Uhr Q2 Euro Moto Sportbike
11.30 bis 11.50 Uhr Q2 Kawasaki ZX-4RR Cup
11.55 bis 12.20 Uhr Q2 Euro Moto Supersport
12.25 bis 12.40 Uhr SP1 Euro Moto Superbike
12.50 bis 13.05 Uhr SP2 Euro Moto Superbike
13.50 bis 14.20 Uhr Rennen 1 ADAC Junior Cup
14.30 bis 15.00 Uhr Rennen 1 Pro Superstock Cup
15.10 bis 15.40 Uhr Rennen 1 Kawasaki ZX-6R Cup
15.55 bis 16.30 Uhr Rennen 1 Euro Moto Sportbike
16.45 bis 17.20 Uhr Rennen 1 Euro Moto Supersport
17.25 bis 17.55 Uhr Rennen 1 Kawasaki ZX-4RR Cup
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