Euro Moto Hockenheim: Der Plan am Sonntag – letzte Chance auf Punkte

Euro Moto Superbike • Neu
Hockenheim: Reiterberger gewinnt und Lukas Tulovic macht den Titel klar
Die Euro Moto und ihre Rahmenklassen haben das Ziel fast erreicht. Die Sonne dreht am letzten Tag der Saison 2026 nochmal richtig auf. Sieben Rennen im Live-Stream.
Die ehemalige IDM, seit diesem Jahr unter dem Namen Euro Moto am Start, ist am letzten Renntag ihres letzten Rennwochenendes angekommen. Wer verabschiedet sich mit einem Sieg oder gar Titel in die Winterpause?
Sollte ein Rennen mit der roten Flagge abgebrochen werden, kommen verschiedene Szenarien infrage. Im Falle einer Rennunterbrechung, wenn weniger als drei Runden absolviert wurden, gilt für den Neustart folgende Renndistanz, zuzüglich Einführungs- und Aufwärmrunde(n). Euro Moto Superbike 12 Runden, Euro Moto Supersport 10 Runden, Euro Moto Sportbike 8 Runden. Im Falle einer Rennunterbrechung, bei der drei oder mehr, aber weniger als 2/3 der Runden absolviert wurden, beträgt die Renndistanz für den Neustart die verbleibende Renndistanz abzüglich 3 Runden, die der Führende bereits zurückgelegt hat, wobei die Mindestrenndistanz fünf Runden beträgt (zuzüglich Orientierungs- und/oder Aufwärmrunde(n)).
03. – 04.10.2026 ADAC Rae Weekend
09. – 11.10.2026 DTM
16. – 18.10.2026 E4 Testival & E-Competition
23. – 25.10.2026 DMV 1000 km Super Touring & GT
21.11.2026 Ring Running Series
Wer schon Ideen für Weihnachtsgeschenke sammelt, kann im Shop des Hockenheimrings fündig werden. Es gibt Geschenk-Gutscheine für ein Race&Roll Fahrerlebnis, Renntaxi, Touristenfahrten, Insider Tour und den Ticketshop.
Nach dem Trauzimmer direkt neben der Start-Ziel-Geraden des Nürburgrings kann jetzt auch am Hockenheimring geheiratet werden. «Mitten auf der Strecke, zwischen Kurven und Tribünen, beginnt ein Hochzeitstag, der alles andere als gewöhnlich ist», verspricht der Streckenbetreiber. «Die Hochzeitsfeier startet mit einer privaten Foto-Tour an den legendären Spots der Rennstrecke, begleitet von Trauzeugen und einem Fotografen. Währenddessen entdecken die Gäste die Rennstrecke bei einer geführten Tour durch Boxengasse, Tribünen und Motodrom – Orte, die sonst nur Motorsportprofis vorbehalten sind.»
Es gibt viel zu sehen am letzten Renntag der Saison. Bei Redaktionsleiter Stephan Kraus von Radio Viktoria, die über YouTube wieder der kostenlose Live-Stream anbieten, stieg schon vor dem Rennwochenende der Puls. «Ich bin so gespannt, wer am Ende die Meistertitel holt», verriet er. Zusätzlich gibt es wie immer das
11:15 Uhr – Welcome Moderation
11:20 Uhr – Euro Moto Superbike Rennen 1 (race start 11:30 Uhr)
12:10 Uhr – Euro Moto Sportbike Rennen 2 (race start 12:20 Uhr)
13:00 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup Rennen 2 (race start 13:05 Uhr)
14:25 Uhr – Kawasaki ZX-6R Cup Rennen 2 (race start 14:30 Uhr)
15:10 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup Rennen 2 (race start 15:15 Uhr)
15:55 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 2 (race start 16:05 Uhr)
16:50 Uhr – Euro Moto Superbike Rennen 2 (race start 17:00 Uhr)
In Hockenheim scheint am Tag die Sonne bei Temperaturen von 11 bis 30°C. Nachts ist es eher klar als bewölkt bei Tiefstwerten von 17°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 9 und 20 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)
09.00 bis 09.20 Uhr Q2 ADAC Junior Cup
09.25 bis 10.20 Uhr Warm-up Euro Moto
10.40 bis 11.10 Uhr Rennen 2 ADAC Junior Cup
11.30 bis 12.05 Uhr Rennen 1 Euro Moto Superbike
12.20 bis 12.55 Uhr Rennen 2 Euro Moto Sportbike
13.05 bis 13.35 Uhr Rennen 2 Kawasaki ZX-4RR Cup
13.35 bis 14.15 Uhr Fan Walk Euro Moto
14.30 bis 15.00 Uhr Rennen 2 Kawasaki ZX-6R Cup
15.15 bis 15.40 Uhr Rennen 2 Pro Superstock Cup
16.05 bis 16.40 Uhr Rennen 2 Euro Moto Supersport
17.00 bis 17.35 Uhr Rennen 2 Euro Moto Superbike
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