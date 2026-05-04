Euro Moto Livestream 2026 mit Mielke und Co und auch auf Englisch

Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
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Der Livestream der Euro Moto bleibt auch in diesem Jahr wieder auf Sendung und für die Fans wieder kostenlos. Es werden wieder alle Rennen der Euro Moto zu sehen sein, dazu gibt es ausgewählte Rennen aus dem Rahmenprogramm. Die Umsetzung der Action auf der Strecke in anschauliche Bilder liegt erneut in den Händen der Produktionsfirma Radio Viktoria. Deren Chef Stephan Kraus erklärt bei SPEEDWEEK.com, warum sein Laden so heißt, was 2026 geplant ist und wo die besonderen Herausforderungen liegen.
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Ihr seid mit eurer Mannschaft in der kommenden Saison der Euro Moto wieder mit eurem Livestream am Start. Wie viel Jahre macht ihr das jetzt schon und was sind nach der Zeit deine prägendsten Erfahrungen und Erinnerungen?: «2017, als die IDM am Boden lag und nur durch das Eingreifen des IVM aufgefangen wurde, trat man von Seiten der Motor Presse Stuttgart an mich heran und fragte, ob ich das Projekt in Sachen Bewegtbild begleiten könnte. Ich hatte schon einige Jahre für die Dorna MotoGP Rennsport-Dokumentationen für den deutschsprachigen Markt herausgebracht und kannte daher Eddie Mielke, der auch direkt seine Zusage gab.» Premiere bei IDM und Truck GP am Nürburgring «2019 bekamen wir dann erstmals mit dem IDM-SBK Gaststart beim Nürburgring Truck-GP die Chance, mit Hilfe von Nürburgring.tv unsere Rennen im Livestream zu zeigen. Mit Lukas Gajewski und Bernd Fulk am Mikro. Das Feedback war super und so durften wir dann noch im gleichen Jahr unsere erste komplett eigene Livestream Produktion zum Saisonfinale am Hockenheimring aufziehen. In den letzten neun Jahren IDM konnte ich eine Menge Erfahrungen machen. Eine ist sicherlich, dass Filmemachen keine on-man-show ist. An unserem Livestream sind am Wochenende über 20 Personen beteiligt und nur wenn der Teamgeist stimmt und alle an einem Strang ziehen, wird es wirklich gut.»
Warum heißt dein Laden eigentlich Radio Viktoria?: «Als ich mich 2005 selbständig machte, wohnte ich auf der Viktoriastraße und beim Schnitt meines ersten Logo-Jingle hörte ich einen Song von Mano Negra bei dem ein Radiosprecher zu Beginn „Radio Rillo, cinco de la mañana“ sagt. Das fand cool.»
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Ab dieser Saison werden wir unseren Livestream auch in einer englisch kommentierten Version streamenStephan Kraus
Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
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Wie sehen denn die Pläne nach der Umwandlung der Serie von IDM zu Euro Moto aus?: In der IDM fuhren ja schon immer Fahrer aus aller Welt. Nun will man sich auch bei Vermarktung breiter und internationaler aufstellen. Aus meiner Sicht grundlegend ein guter und richtiger Weg, um in einem kleiner werdenden Markt den Erhalt der Serie zu sichern.
Inwieweit schlägt sich das im Livestream nieder?: «Ab dieser Saison werden wir unseren Livestream auch in einer englisch kommentierten Version streamen. Kommentiert wird der englische Stream ab 2026 von Adam Weller, Tom Brooks und Chris Stevens.» Bekommen wir zukünftig auch was von den Trainings zu sehen?: «Nein, das Training werden wir nicht streamen können. Wir konzentrieren uns auf die Rennen.» Wen dürfen denn dieses Jahr am Mikrofon erwarten?: «In diesem Jahr sind Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach, Danijel Peric und Eddie Mielke geplant.» Die Euro Moto ist ja kein abendfüllendes Programm. Womit beschäftigt ihr euch mit eurer Firma noch?: «In den vergangenen Jahren haben wir neben der IDM ja auch andere Livestream-Produktionen wie beispielsweise den Livestream des ADAC-Supercross in Dortmund produziert. Neben TV-Regie und Event-Management beschäftige ich mich aber weiterhin mit der Produktion von Dokumentarfilmen.
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Budget entscheidet über Aufwand Wie muss ich mir eure Vorbereitungsphase auf eine Motorrad-Saison vorstellen?: «Am Anfang stehen die Budget-Verhandlungen im Mittelpunkt. Dies gibt uns dann den Rahmen, mit welchem Aufwand wir unsere Inhalte produzieren können. Als nächstes bereiten wir die technische Struktur wie die TV-Broadcast Technik an den jeweiligen Strecken und die nötige Renngrafik vor und machen die Terminabsprachen mit den Moderatoren und Kommentatoren sowie mit unserer Broadcast-Crew inkl. der Hotelbuchungen. Erst wenn das Grundgerüst steht, gehen wir in die Detailplanung bis hin zum minutengenauen Sendeablaufplan.» In welchem Bereich siehst du in dieser Saison die größte Herausforderung in Sachen Livestream?: «Brünn wird mit Sicherheit spannend, weil wir in diesem Jahr dort das erste Mal unseren Livestream produzieren. Die Strecke ist wirklich super, aber für uns mit unseren wenigen Streckenkameras und mit ihren vielen Auf und Abs durch bewaldete Passagen auch sehr schwierig zu covern. Aber jetzt steht unser Kameraplan und ich freu mich sehr, dass wir mit Brünn nun einen weiteren traditionsreichen WM-Kurs kennen lernen.»
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