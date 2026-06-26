Euro Moto Most: Der Plan am Freitag

Euro Moto Superbike
Schrötter kennt die Most-Herausforderungen und ist fit für den heißen Ritt
Nach der Euro Moto in Brünn geht es ab heute in Tschechien weiter, wo auch die WorldSBK 2026 schon zu Gast war. Mehr als sommerliche Temperaturen werden zur Herausforderung.
Nachdem die ehemalige IDM, jetzt Euro Moto, zuletzt mit den Rennen in Brünn Neuland betreten hatte, ist man mit der Veranstaltung in Most bei alten Bekannten zu Besuch. Die meisten Piloten waren schon in der Vergangenheit dabei oder haben im Vorfeld ein paar Testrunden gedreht. Am Start von Most stehen die Klassen Euro Moto Sportbike, Supersport und Superbike, so wie der Twin- und der Pro Superstock 1000 Cup und der ZX4 und ZX6 Kawasaki Cup.
Im Welcome Center werden von Teams und Teilnehmern gerne mal Tickets für die angemeldeten Gäste hinterlegt. Auch Medien-Vertreter müssen dort für das passende Einlass-Ticket vorreiten. Doch zu spät kommen darf man nicht. Am Donnerstag ist das Welcome Center von 11 bis 19 Uhr besetzt. Knapper wird es an den restlichen Tagen. Von Freitag bis Sonntag geht es um 08.30 Uhr los, Schluss ist jeweils um 12 Uhr. Wer bis dahin nicht aufgetaucht ist, darf bis zum nächsten Tag warten.
Die Macher von Radio Viktoria sind zwar schon vor Ort, bereiten aber erst noch alles für die Übertragung am Samstag und Sonntag vor. Am Freitag gibt es
Wer sich näher mit den Resultaten beschäftigt, kann auch die Sektor-Zeiten der einzelnen Fahrer analysieren. Die Gesamtlänge beträgt 4.212 Meter, gefahren wird im Uhrzeiger-Sinn. Die Start- und Ziellinie befinden sich bei Kilometer 0. Sektor 1 geht bei Kilometer 0 los und geht bis Kilometer 1,098. Von da ab bis Kilometer 2,026 werden die Zeiten für Sektor 2 gezählt. Mit Sektor 3 geht es weiter bis zu Kilometer 3,074. Sektor 4 führt anschließend wieder bis zur Start-Ziel-Linie. Nach dem Training dürfen Starts auf der linken Seite zwischen Turn 2 und 3. Wer zu einer oder mehr Long Laps verdonnert wird, darf diese Strafe in Turn 10 außenherum erledigen. In der Boxengasse darf man ab dem entsprechenden Schild mit 60 km/h unterwegs sein.
In Most gibt es tagsüber einen wolkenlosen Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 20 und 34°C. Nachts gibt es einen wolkenlosen Himmel bei Tiefsttemperaturen von 19°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 15 und 21 km/h erreichen. Regenwahrscheinlichkeit: Null Prozent. (Quelle: wetter.com)
09.00 bis 09.20 Uhr FP1 Kawasaki ZX4 Cup
09.25 bis 09.45 Uhr FP1 Kawasaki ZX6 Cup
09.50 bis 10.10 Uhr FP1 Twin Cup
10.20 bis 10.45 Uhr FP1 Pro STK Cup
10.50 bis 11.20 Uhr FP1 Euro Moto Superbike
11.25 bis 11.50 Uhr FP1 Euro Moto Supersport
12.00 bis 12.20 Uhr FP1 Euro Moto Sportbike
12.25 bis 12.45 Uhr FP2 Kawasaki ZX4 Cup
12.50 bis 13.10 Uhr FP2 Kawasaki ZX6 Cup
13.35 bis 13.55 Uhr FP2 Twin Cup
14.00 bis 14.25 Uhr FP2 Pro STK Cup
14.30 bis 15.00 Uhr FP2 Euro Moto Superbike
15.10 bis 15.35 Uhr FP2 Euro Moto Supersport
15.40 bis 16.00 Uhr FP2 Euro Moto Sportbike
16.05 bis 16.25 Uhr Q1 Kawasaki ZX4 Cup
16.35 bis 16.55 Uhr Q1 Kawasaki ZX6 Cup
17.00 bis 17.30 Uhr PreP Euro Moto Superbike
17.35 bis 17.55 Uhr Q1 Twin Cup
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