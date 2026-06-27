Euro Moto Most: Der Plan am Samstag

Euro Moto Supersport
Bösewicht Folger zahlte bei seinem Euro Moto-Comeback «Begrüßungsgeld»
Es bleibt warm in Tschechien. Doch die Fahrer lassen sich nicht lumpen und werden beim dritten Euro Moto-Event in Most auch für eine entsprechend heiße Show auf dem Asphalt sorgen.
Ab 14.30 Uhr sind alle Trainings-Sessions abgeschlossen, die Startplätze vergeben und die ersten Punkte werden verteilt. Sechs Rennen gibt es am Samstagnachmittag zu sehen.
Elf Runden mit einer Gesamtlänge von 46,332 km dauern die jeweiligen Rennen des Twin Cup, der Euro Moto Sportbike und der beiden Kawasaki Cups. Zwei Runden mehr und damit 54,756 km darf der Pro Superstock 1000 Cup fahren. Die Distanz der Euro Moto Supersport geht über 14 Runden und damit über eine Distanz von 58,968 km. Die Euro Moto Superbike ist am Sonntag zwei Mal dran und fährt pro Rennen 16 Runden und bringt damit in Distanz von 67,392 km hinter sich.
Länge: 4.212 Meter
Breite: 12 bis 14 Meter
Längste Gerade: 792 Meter
Kürzeste Gerade: 150 Meter
Kurven gesamt: 21 Kurven (9 links und 12 rechts)
Maximale Steigung: + 2,8 %
Maximales Gefälle: - 3,2 %
Boxen: 42
In Zusammenhang mit Most werden stets zwei Rekorde aufgeführt. Die Zeiten ohne die Schikane nach Start-Ziel und die mit der ersten Schikane, die zur Entschärfung des schnellen Stücks später eingefügt wurde. Allerdings nähern sich die Zeiten immer mehr an. Schnellster Mann auf der alten Variante war im Jahr 1999 der Schwede Christer Lindholm mit einer Zeit von 1:29,851 min. Im Mai dieses Jahres hätte ihn Nicolo Bulega beinahe einkassiert. Der Italiener fuhr mit seiner Ducati V4R eine Zeit von 1:29,920 min
Wer ins Medical Center muss, trifft auf den leitenden Euro Moto Arzt Dr. Martin Schweiger. Am Rennwochenende ist von 8 bis 19 Uhr jemand vor Ort, der bei Bedarf oder im Notfall helfen kann. Wer ins Krankenhaus muss landet in der Regel im Nemocnice Most, J.E. Purkyně 270, Most 434 01. Anrufen kann man dort unter der Nummer: +420 478 031 111.
Ab heute Nachmittag gibt es neben dem
14:15 Uhr – Welcome Moderation + Superpole Euro Moto Superbike mit Starting Grid und Polesetter Interview
14:25 Uhr – TWIN Cup Race 1 (Start 14:30 Uhr)
15:05 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup Race 1 (Start 15:10 Uhr)
15:45 Uhr – Euro Moto Sportbike Rennen 1 (Start 15:55 Uhr)
16:35 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 1 (Start 16:45 Uhr)
17:20 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup Rennen 1 (Start 17:25 Uhr)
18:00 Uhr – Kawasaki ZX-6R Cup Rennen 1 (Start 18:05 Uhr)
In Most gibt es vormittags und auch am Nachmittag keine Wolken, die Sonne scheint und die Temperaturen liegen zwischen 21 und 38°C. Abends stören in Most nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 30 und 37 Grad. Nachts ist es klar bei Tiefsttemperaturen von 22°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 11 und 18 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)
09.00 bis 09.25 Uhr Q1 Euro Moto Sportbike
09.30 bis 09.55 Uhr Q1 Euro Moto Supersport
10.00 bis 10.30 Uhr FP3 Euro Moto Superbike
10.35 bis 10.55 Uhr Q2 Twin Cup
11.05 bis 11.25 Uhr Q Euro Moto Sportbike
11.30 bis 11.50 Uhr Q2 Kawasaki ZX4 Cup
11.55 bis 12.15 Uhr Q2 Kawasaki ZX6 Cup
12.25 bis 12.50 Uhr Q2 Euro Moto Sportbike
12.55 bis 13.20 Uhr Q2 Euro Moto Supersport
13.25 bis 13.40 Uhr SP1 Euro Moto Superbike
13.50 bis 14.05 Uhr SP2 Euro Moto Superbike
14.30 Uhr Rennen 1 Twin Cup
15.10 Uhr Rennen 1 Pro STK Cup
15.55 Uhr Rennen 1 Euro Moto Sportbike
16.45 Uhr Rennen 1 Euro Moto Supersport
17.25 Uhr Rennen 1 Kawasaki ZX4 Cup
18.05 Uhr Rennen 1 Kawasaki ZX6 Cup
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