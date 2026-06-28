Euro Moto Most: Der Plan am Sonntag

Euro Moto Supersport
Most: Folgers erstes Rennen mit der KTM 990 RC R – Wiederholung geplant
Von Abkühlung ist beim dritten Lauf der Euro Moto 2026 auch heute nichts zu spüren. Dafür stehen acht Rennen auf dem Programm. Die nächste Chance gibt es erst in einem Monat.
Die Suche nach Schatten und dem nächsten Getränkestand wird am Rennsonntag die Challenge der Fans an der Strecke sein. Die Fahrer treten bei sechs Rennen an, die Euro Moto Superbike-Piloten dürfen gleich zwei Mal ran. Das Startprozedere wurde auf ein Minimum verkürzt, um die Hitzeschlacht nicht schon schlimmer zu machen.
Die Temperaturen steigen weiter. Aus diesem Grund wird das obligatorische Startverfahren bei den Rennen der Euro Moto-Klassen Most an diesem Wochenende ausgesetzt. Das teilte der Promoter mit Blick auf die Wetterkarte mit. Es gilt das Quick-Start-Prozedere. So sieht die verkürzte Version aus: Statt 15 Minuten wird die Boxengasse sieben Minuten vor dem Start für 60 Sekunden geöffnet. Nach der Besichtigungsrunde nehmen die Fahrer ihre Positionen ein. Nach der Warm up-Runde erfolgt unmittelbar der Rennstart. Gegen eine zusätzliche Verkürzung der Rennen in den EURO MOTO-Klassen haben sich die Fahrervertreter Toni Finsterbusch (Superbike), Marvin Siebdrath (Supersport) und Micky Winkler (Sportbike) ausgesprochen. Nach ihrer Einschätzung ist die körperliche Leistungsfähigkeit der Teilnehmer trotz der hohen Temperaturen gewährleistet.
Wenn die Rennen alle vorüber sind, ist noch lange nicht die Zeit für ein kühles Blondes. Denn danach heißt es einpacken und abreisen. Die Boxen und auch gleich das ganze Fahrerlager müssen um 19 Uhr besenrein übergeben werden. Danach ist zumindest an der Rennstrecke Feierabend.
Es wird wieder gestreamt. Aber 10.45 Uhr kann man sich die Rennen der Euro Moto und der Rahmenrennen über den von Radio Viktoria erstellten Stream mit einem Kaltgetränk in der einen und dem Taschen-Ventilator in der anderen Hand zu Gemüte führen. Am Mikro sind wieder Tommie Deitenbach, Lukas Gajewski und Danijel Peric am Mikro. Den englischen Kommentar übernimmt Tom Brooks. «Leider weiter ohne Drohne und mit einer Streckenkamera weniger», erklärt Produktionsleiter Stephan Kraus. Wem das nicht genug ist, der kann sich parallel noch mit dem
10:45 Uhr – Welcome Moderation
10:50 Uhr – Euro Moto Superbike Rennen 1 (Start 11:00 Uhr)
11:40 Uhr – Euro Moto Sportbike Rennen 2 (Start 11:50 Uhr)
12:25 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup Rennen 2 (Start 12:30 Uhr)
13:00 Uhr – Fan Walk
13:40 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 2 (Start 13:50 Uhr)
14:30 Uhr – Euro Moto Superbike Rennen 2 (Start 14:40 Uhr)
15:15 Uhr – Kawasaki ZX-6R Cup Rennen 2 (Start 15:20 Uhr)
15:55 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup Rennen 2 (Start 16:00 Uhr)
In Most scheint morgens die Sonne bei blauem Himmel und die Temperatur liegt bei 22°C. Mittags gibt es lockere Bewölkung und das Thermometer klettert auf 39°C. Abends sind in Most Teile des Himmels mit Wolken bedeckt bei Temperaturen von 31 bis 38°C. In der Nacht ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich bei Tiefstwerten von 25°C. Mit Böen zwischen 12 und 33 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wette.com)
09.00 bis 09.40 Uhr Warm-up
10.15 Uhr Rennen 2 Twin Cup
11.00 Uhr Rennen 1 Euro Moto Superbike
11.50 Uhr Rennen 2 Euro Moto Sportbike
12.30 Uhr Rennen 2 Kawasaki ZX4 Cup
13.00 Uhr Fan-Walk
13.50 Uhr Rennen 2 Euro Moto Supersport
14.40 Uhr Rennen 2 Euro Moto Superbike
15.20 Uhr Rennen 2 Kawasaki ZX6 Cup
16.00 Uhr Rennen 2 Pro Superstock 1000 Cup
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