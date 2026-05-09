Euro Moto: Nachfolger für die internationale Bühne gesucht

Der Vorjahressieger des Moto4 Northern Cup, Fynn Kratochwil, hat sich durch den Erfolg 2025 einen direkten Durchmarsch in den Red Bull Rookies Cup 2026 gesichert. Der beste Weg, wenn man eines Tages bei den großen Jungs in der Weltmeisterschaft mitmischen will. Beim Auftakt in Jerez hat Kratochwil seine Change beim Schopf gepackt, zweimal satt gepunktet und sich auf den zehnen Gesamtrang nach vorne geschoben.

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Moto4 Northern Cup 2026

In der neuen Ausgabe der Nachwuchsschule steht nun die nächste Generation parat und sucht Kratochwils Nachfolger oder Nachfolgerin. Mit sieben Runden, 14 Rennen und einem neuen Austragungsort steht der Kalender für den Moto4 Northern Cup 2026 fest und verspricht eine weitere actionreiche Saison, in der ein neues Kapitel geschrieben wird. Die Saison startete im April mit einem Rennen neben der WorldSBK in Assen, bevor sie jetzt am Sachsenring Station macht und den Auftakt der Euro Moto miterlebt. Der Kalender umfasst außerdem drei Runden neben der MotoGP, darunter der erste Besuch des Northern Cup im Balaton Park im Juni. Runde 6 führt die Teenager nach Oschersleben, bevor sie im September mit der BSB zum Saisonfinale nach Assen zurückkehren.

Moto4 Northern Cup 2026 Foto: Moto4 Northern Cup Moto4 Northern Cup 2026 © Moto4 Northern Cup

Teilnehmer Moto4 Northern Cup

Viktor Čech/CZ

Casper Pennings/NL

Tamás Lukßacs/HU

Anton Eilersen/DK

Roman Durdis/CZ

Louis Wolff/D

Robin Siegert/D

William Ruby/DK

Danny Hinkelmann/D

Thias Wenzel/D

Anina Urlaß/D

Smilla Göttlich/D

Riccardo Michielin/I

Levi Flier/NL

Douwe Douma/NL

Domi Pekkanen/FI

Miro Masson/B

Zenno Bulté/B

Tommy Jr. Deschouwer/B

Adam Vyskocil/CZ

Ruben Nijland/NL

Jaylen Korporaal/NL

Swan Wmprin/F

Simon Urbancok/SLO

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ADAC Junior Cup 2026

Nach einem erfolgreichen Training im italienischen Misano treffen sich die 20 Teilnehmenden, darunter zehn aus Deutschland, bei der Auftaktveranstaltung der Euro Moto 2026 wieder. Das Programm für das internationale Fahrerfeld aus Deutschland, Belgien, Ungarn, Österreich, den Niederlanden, Indien und der Slowakei war beim Test gefüllt mit Theorie- und Reglementschulungen, intensiven Einheiten zur Fahrtechnik sowie Ernährungstipps und Sporteinheiten. Der ehemalige IDM-Pilot Gabriel Noderer fungierte als Riding-Coach, der den jungen Talenten sein Fachwissen aus dem Motorradrennsport vermittelte.

Thema der Woche Miami-Grand-Prix: Alles neu in der Formel 1 – und auch besser? In Miami war die Formel 1 erstmals mit überarbeitetem Reglement unterwegs. Wie die Veränderungen bei den Fahrern ankamen und warum das Feld in Miami enger zusammenrückte. Weiterlesen

Die Auswahl und Abstimmung der Maschinen sorgen im ADAC Junior Cup für Chancengleichheit. Zum Einsatz kamen beim Test zwei neue Motorräder: Honda NSF 250 R und BeOn Promo3 sowie die bewährte KTM RC4R, die über das Leistungsgewicht aneinander angeglichen wurden. Der Vorteil dabei: ein fairer Wettbewerb, bei dem das Können der Fahrer im Vordergrund steht.

Teilnehmer ADAC Junior Cup

Fillin Lorenz/D, Honda

Jaden Immanuel/D, Honda

Yevsevii Kovalov/UKR, BeOn Promo3

Collin Langer/D, KTM

Patrick Faderl/A, KTM

Miquel Sinke/NL, Honda

Simin Urbancok/SK, Honda

Luis Mensching/D, KTM

Ole Säuberlich/D, Honda

Mark Armin Mohai/HU, Honda

Fabian Beitschek/A, KTM

Jannick Kräutler/D, KTM

Tiago Dhondt/B, BeOn Promo3

Zelko Avart/B, BeOn Promo3

Ryley Schwarz/D, KTM

Luigi Orsoloni/B, KTM

Sören Peterson/D, KTM

Paul Linsbichler/A, Honda

Luca Alfredo Diolosa/D, Honda

Leon Brisach/D, Honda

ADAC Junior Cup 2026 Foto: ADAC ADAC Junior Cup 2026 © ADAC

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