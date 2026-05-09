Euro Moto: Nachfolger für die internationale Bühne gesucht
Wenn die Euro Moto 2026, die letzten 25 Jahre als IDM unterwegs, am Sachsenring startet, sind auch beim Moto4 Northern Cup und dem ADAC Junior Cup wieder zahlreiche junge Talente unterwegs.
Der Vorjahressieger des Moto4 Northern Cup, Fynn Kratochwil, hat sich durch den Erfolg 2025 einen direkten Durchmarsch in den Red Bull Rookies Cup 2026 gesichert. Der beste Weg, wenn man eines Tages bei den großen Jungs in der Weltmeisterschaft mitmischen will. Beim Auftakt in Jerez hat Kratochwil seine Change beim Schopf gepackt, zweimal satt gepunktet und sich auf den zehnen Gesamtrang nach vorne geschoben.
Moto4 Northern Cup 2026
In der neuen Ausgabe der Nachwuchsschule steht nun die nächste Generation parat und sucht Kratochwils Nachfolger oder Nachfolgerin. Mit sieben Runden, 14 Rennen und einem neuen Austragungsort steht der Kalender für den Moto4 Northern Cup 2026 fest und verspricht eine weitere actionreiche Saison, in der ein neues Kapitel geschrieben wird. Die Saison startete im April mit einem Rennen neben der WorldSBK in Assen, bevor sie jetzt am Sachsenring Station macht und den Auftakt der Euro Moto miterlebt. Der Kalender umfasst außerdem drei Runden neben der MotoGP, darunter der erste Besuch des Northern Cup im Balaton Park im Juni. Runde 6 führt die Teenager nach Oschersleben, bevor sie im September mit der BSB zum Saisonfinale nach Assen zurückkehren.
Teilnehmer Moto4 Northern Cup
Viktor Čech/CZ
Casper Pennings/NL
Tamás Lukßacs/HU
Anton Eilersen/DK
Roman Durdis/CZ
Louis Wolff/D
Robin Siegert/D
William Ruby/DK
Danny Hinkelmann/D
Thias Wenzel/D
Anina Urlaß/D
Smilla Göttlich/D
Riccardo Michielin/I
Levi Flier/NL
Douwe Douma/NL
Domi Pekkanen/FI
Miro Masson/B
Zenno Bulté/B
Tommy Jr. Deschouwer/B
Adam Vyskocil/CZ
Ruben Nijland/NL
Jaylen Korporaal/NL
Swan Wmprin/F
Simon Urbancok/SLO
ADAC Junior Cup 2026
Nach einem erfolgreichen Training im italienischen Misano treffen sich die 20 Teilnehmenden, darunter zehn aus Deutschland, bei der Auftaktveranstaltung der Euro Moto 2026 wieder. Das Programm für das internationale Fahrerfeld aus Deutschland, Belgien, Ungarn, Österreich, den Niederlanden, Indien und der Slowakei war beim Test gefüllt mit Theorie- und Reglementschulungen, intensiven Einheiten zur Fahrtechnik sowie Ernährungstipps und Sporteinheiten. Der ehemalige IDM-Pilot Gabriel Noderer fungierte als Riding-Coach, der den jungen Talenten sein Fachwissen aus dem Motorradrennsport vermittelte.
Die Auswahl und Abstimmung der Maschinen sorgen im ADAC Junior Cup für Chancengleichheit. Zum Einsatz kamen beim Test zwei neue Motorräder: Honda NSF 250 R und BeOn Promo3 sowie die bewährte KTM RC4R, die über das Leistungsgewicht aneinander angeglichen wurden. Der Vorteil dabei: ein fairer Wettbewerb, bei dem das Können der Fahrer im Vordergrund steht.
Teilnehmer ADAC Junior Cup
Fillin Lorenz/D, Honda
Jaden Immanuel/D, Honda
Yevsevii Kovalov/UKR, BeOn Promo3
Collin Langer/D, KTM
Patrick Faderl/A, KTM
Miquel Sinke/NL, Honda
Simin Urbancok/SK, Honda
Luis Mensching/D, KTM
Ole Säuberlich/D, Honda
Mark Armin Mohai/HU, Honda
Fabian Beitschek/A, KTM
Jannick Kräutler/D, KTM
Tiago Dhondt/B, BeOn Promo3
Zelko Avart/B, BeOn Promo3
Ryley Schwarz/D, KTM
Luigi Orsoloni/B, KTM
Sören Peterson/D, KTM
Paul Linsbichler/A, Honda
Luca Alfredo Diolosa/D, Honda
Leon Brisach/D, Honda
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