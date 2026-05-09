Euro Moto News: Absagen, GP-Offerte und ein netter Scheck vom Fan-Club

Vor allem in der kleinsten Klasse der Euro Moto müssen die Fans aus deutscher Sicht ein wenig leiden. Die Zahl der Einheimischen schrumpft weiter. Markus Reiterberger freut sich über einen warmen Regen und für die MotoGP auf dem Sachsenring gibt es neue Offerten.

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Dank an den Fan-Club

Superbike-Pilot Markus Reiterberger hat seit Jahren einen treuen und feierfreudigen Fan-Club. Doch neben ausgelassenen Feten sind die Mitglieder des Fan-Clubs auch fleißig, um das Budget ihres Fahrers aufzupeppen. «Ich möchte mich heute einmal ganz herzlich für den starken Rückhalt durch meinen 1. Offiziellen Fanclub Markus Reiterberger e.V. und meine nähere Umgebung bedanken», erklärte der BMW-Fahrer. «Beim Schnauferlball 2025 sowie durch zusätzliche Unterstützung aus dem Fanclub, konnte eine beeindruckende Summe von 3000 Euro gesammelt werden. Für so viel Zusammenhalt und Unterstützung durch meine Fans und unsere Gemeinde bin ich sehr dankbar. Der Scheck wurde mir von den Organisatorinnen des Schnauferlballs, Andrea Matter und Renate Reininger und den Vorstand des 1. Offiziellen Fanclub Markus Reiterberger e.V. überreicht. Vielen Dank!»

Markus Reiterberger (re.) mit seinem Fan-Club Foto: Reiterberge Markus Reiterberger (re.) mit seinem Fan-Club © Reiterberge

Beim GP am Sachsenring

Der eine oder andere Euro Moto-Fan dürfte sein Ticket für den vom 10. bis 12. Juli stattfindenden Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring bereits in der Tasche haben. Besonders attraktiv wird der erstmals durchgeführte Family-Day, der am Donnerstag, dem 9. Juli, über die Bühne gehen wird. All das gibt es bei freiem Eintritt. Stammgäste wissen: Davor gibt es bereits am Mittwoch den beliebten Charity-Run für wohltätige Zwecke über die Rennstrecke. Der neu ausgerufene Family-Day am Donnerstag soll dann als perfekte und lockere Einstimmung auf das größte Einzelsport-Event Deutschlands dienen. Es wird ein bunter Tag mit viel Unterhaltung für die ganze Familie geboten. Im Angebot stehen beim Family Day unter anderem neben dem Riesenrad oder einer Hüpfburg spezielle Renn-Simulatoren. Ebenfalls angeboten werden Slot-Car-Rennen, Probefahrten mit Pocket Bikes und viele weitere Mitmach-Aktionen wie Luftballonmodellage und Bastelstationen. Eine besondere Attraktion des Familientages ist ein Glücksrad mit hochwertigen Gewinnen. Auch das Team von «Stark für Kinder Zwickau» wird vor Ort sein und die Veranstaltung begleiten. Dazu bringt der Donnerstag am Nachmittag im Rahmen des «Pitwalks» traditionell auch die Chance auf den Marsch durch die geöffnete Boxengasse, wo die Bikes einiger Top-Teams direkt vor den Garagen ausgestellt sind. Dort ist der Ansturm jedes Jahr enorm. Übrigens: Erste Tribünen sind bereits ausverkauft.

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Zeitenvergleich

In der Euro Moto 2026, die bis letztes Jahr noch als IDM am Start war, werden bei allen Veranstaltungen stets gleichlange Trainings-Sessions gefahren. Die Superbike-Klasse fährt drei freie Trainingssitzungen à 30 Minuten, ein Superpole PrePractice von 30 Minuten,maximal zwei Superpole-Sessions à 15 Minuten, ein Warm-up von 10 Minuten und zwei Rennen.

Thema der Woche Miami-Grand-Prix: Alles neu in der Formel 1 – und auch besser? In Miami war die Formel 1 erstmals mit überarbeitetem Reglement unterwegs. Wie die Veränderungen bei den Fahrern ankamen und warum das Feld in Miami enger zusammenrückte. Weiterlesen

Die Supersport-Klasse fährt zwei Trainingssitzungen à 25 Minuten, zwei Qualifikationssitzungen à 25 Minuten, ein Warm-up von 10 Minuten und zwei Rennen. Noch etwas weniger sind die Fahrer der Sportbike-Klasse unterwegs. Sie fahren zwei Trainingsläufe à 20 Minuten, zwei Qualifikationen à 25 Minuten, ein Warm-up à 10 Minuten und zwei Rennen.

Wo ist was

Startlinie: Kontrolllinie (Meter 218)

Ziellinie: Kontrolllinie (Meter 0)

Einfahrt zur Boxengasse: Nach Kurve 13, linke Seite

Strecke für die Long-Lap-Strafe: Kurve 13

Startbereich für das Training: Nach Kurve 12, linke Seite

Siegerehrung / Podium: Euro Moto-Bühne neben dem Parc Ferm

Erste Ausfälle

In der Euro Moto Sportbike mussten erste Fahrer absagen, bevor es überhaupt losging. Rick Kooistra aus dem Team SRTD Pearl Gebben zog sich am vergangenen Wochenende bei einem Training einen Schlüsselbeinbruch zu und musste seine Teilnahme kurzfristig absagen. Auch aus deutscher Sicht gibt es. Sven Seidler vom Team ViVa by Peuker & Streeb hat seine Teilnahme am Sachsenring ebenfalls zurückgezogen. Der 29-Jährige nannte persönliche und gesundheitliche Gründe für seinen vorzeitigen Rückzug, blickt aber bereits nach vorne. «Voraussichtlich in Oschersleben im Juli werde ich wieder startklar sein», hofft er. Noch unklarer ist die Situation bei Korbinian Brandl (RBR-Racing). Der Aprilia Pilot wird am Sachsenring ebenfalls nicht an den Start gehen. Gründe für die Absage wurden bislang nicht bekannt gegeben. Mit Alexander Weizel (Weizel Racing), Micky Winkler (WSC-Racing) und Mika Siebdrath (Freudenberg RoRa-Paligo Racing) bleiben nun noch drei deutsche Fahrer übrig, die beim Saisonauftakt die deutschen Farben vertreten. (Quelle: Rowena Hinzmann)

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Göttlicher ist krank

«Das Wochenende ist bereits gestartet, aber ohne mich», erklärte MV Agusta-Pilot Luca Göttlicher am Sachsenring-Wochenende, wo der Start der Euro Moto Supersport auch für ihn hätte losgehen sollen. «Ich wollte nur kurz darüber berichten, dass es mir nicht gut geht. Meine Schulter, sowie mein Unterarm leiden momentan noch. Tatsächlich wurde mein Unterarm bei einem Test abgeschürft und ich habe Verbrennungen zweiten Grades. Mein Knie ist noch leicht angeschlagen, aber zeigt bereits Besserungen. Ich werde erst bei Runde 2 der Euro Moto wieder mitmachen können. Danke für euer Verständnis.»