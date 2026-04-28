Euro Moto News: Abschied, Rundenrekord, Schlangen und eine Offerte

Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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Wo für den einen die hoffentlich glanzvolle Karriere beginnt, wird anderswo eine Altersgrenze erreicht. Der eine sammelt Schlangen, der andere Rekorde. Der DMSB wird zunehmend digital. Bei dem einen oder anderen Konto ist noch Platz für Nachschub.
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Renteneintritt Hans-Robert Kreutz war bei zahlreichen IDM-Veranstaltungen der letzten Jahrzehnte persönlich vor Ort. Nach 18 Jahren im DMSB-Präsidium trat er nicht zur Wiederwahl an, da er die Altersgrenze erreicht hatte. Wolfgang Wagner würdigte seine Verdienste: «Hans-Robert Kreutz hat den DMSB über viele Jahre mit außergewöhnlichem ehrenamtlichem Engagement geprägt. Er hat im Präsidium stets mit großer Klarheit, mit Haltung und zugleich fair im Miteinander für die Sache gestritten. Für seinen langjährigen Einsatz im Interesse des deutschen Motorsports gilt ihm unser ausdrücklicher Dank.» Sammelleidenschaft Honda-Pilot Patrick Hobelsberger hat mit seiner Honda in diesem Winter reichlich Testkilometer abgespult. Am ersten Mai-Wochenende muss er auf dem Sachsenring erstmals in der Euro Moto liefern. Vorher vergnügte er sich mal wieder auf dem Pannoniaring in Ungarn und gönnte sich den neuen Superbike-Streckenrekord. «Eine 1:49,40 min», zählt Hobelsberger vor. «Ich habe in den letzten Tagen gut trainiert. Es war ein großartiges Gefühl, nach Spanien wieder auf dem Motorrad zu sitzen. Ich bin ein paar Runden mit 1:49 gefahren, wir haben unser Paket deutlich verbessert und ich habe mich auf dem Motorrad super wohl gefühlt. Vor Saisonstart stehen noch ein paar weitere Testfahrten an. Vielen Dank an unsere Unterstützer hinter den Kulissen.»
Notfall-Programm Seit April 2026 ist die zentrale DMSB-Wochenend-Hotline für Veranstalter und Fahrer per E-Mail verfügbar, um bei dringenden Anliegen am jeweiligen Wochenende schnell zu unterstützen. Der DMSB bietet auch in der Saison 2026 wieder einen erweiterten Service für dringende Anliegen an Veranstaltungswochenenden an. Die Veranstalter- und Lizenz-Hotline steht wie gewohnt bereits zum ersten Veranstaltungswochenende im April (Ostern) bis Oktober zur Verfügung und richtet sich gleichermaßen an Veranstalter von Motorsportevents sowie an Fahrer.
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Neu dabei ist, dass auch Veranstalter sich an die E-Mail-Adresse lizenzhotlinedmsb.de wenden können, um die Anfragen zentral beim DMSB zu bündeln. Bei zeitkritischen Problemen werden sich die Experten des DMSB innerhalb der nächsten Stunde zurückmelden. Die Hotline ist zu folgenden Zeiten erreichbar: Freitags von 16:00 bis 19:00 Uhr, samstags von 08:00 bis 11:00 Uhr. Allgemeine Anfragen können wie gewohnt über das Online-Ticketsystem des DMSB eingestellt werden und werden innerhalb der Geschäftszeiten montags bis freitags bearbeitet.
Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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Digitalisierung Der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) hat sein Lizenzsystem digitalisiert und stellt seit der Saison 2025 Lizenzen für Fahrer und Bewerber ausschließlich in digitaler Form aus. Herzstück dieses Systems ist die Motorsport-ID, die als zentrales Ausweisdokument im deutschen Motorsport fungiert und den Zugriff auf alle relevanten Lizenzdaten ermöglicht. Alle Lizenznehmer erhalten seit 2025 eine persönliche Motorsport ID, die dauerhaft gültig ist und einmalig im Zuge der ersten Lizenzbeantragung ausgegeben wird. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Motorsport-ID in digitale Wallets wie Apple Wallet oder Google Wallet zu integrieren. Die Lizenzen selbst werden nicht mehr physisch versendet, sondern stehen nach der Ausstellung durch den DMSB unmittelbar digital zur Verfügung. Über den auf der Motorsport-ID integrierten QR-Code können sowohl Teilnehmer als auch Veranstalter jederzeit auf die aktuellen Lizenzdaten zugreifen. Alternativ ist die Anzeige der persönlichen Lizenzen über das Online-Portal DMSBnet nach dem Login unter ‚Meine Lizenzen“ möglich.
Lasst uns gemeinsam etwas Starkes schaffen.Oliver Svendsen
Schlangenbeschwörer Für Julian van Kalkeren beginnt laut euromoto.racing zum Saisonstart am Sachsenring, vom 08.-10. Mai 2026, ein neues Kapitel. Der 17-jährige Niederländer aus Erica wechselt ins Team SRTD Pearle Gebben und geht dort erstmals in der Euro Moto an den Start. An seiner Seite steht Teamkollege Rick Kooistra, der bereits im letzten Jahr in der Sportbike-Klasse mitmischte. Nach dem Titelgewinn der Supersport-Klasse in der International Dutch Championship (IDC) in 2025 geht es für ihn nun auf neuen Rennstrecken weiter. Unlängst hat der Schüler, der kurz vor seinen Abschlussprüfungen steht, auf Anhieb seine Führerscheinprüfung bestanden. Finanziert hat er sich die Kosten für die Fahrschule unter anderem mit einem besonderen Hobby. «Ich habe zuhause 25 Schlangen und verkaufe die Jungtiere», erzählt er. Zweimal im Jahr zieht er Nachwuchs auf und verdient sich damit Geld für seinen Rennsport dazu.
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Aufruf Oliver Svendsen hat seinen Vertrag im Team ERC längst unterschrieben und wird auf einer Kawasaki in die Rennen der Euro Moto Sportbike gehen. Ein wenig Nachschub beim Budget könnte allerdings nicht schaden. «In diesem Sinne suche ich Partner, die 2026 Teil der Reise werden möchten», lautet sein Angebot per Facebook. «Als Sponsor bekommst du unter anderem: Die Darstellung von Motorrad und Ausrüstung, Sichtbarkeit in sozialen Medien, die Möglichkeit für Inhalte und Promotion sowie eine starke Geschichte von Comeback und Hingabe. Ich bin offen für kleine und große Kooperationen und freue mich, eine Lösung zu gestalten, die für beide Parteien einen Mehrwert bietet. Falls es interessant sein könnte, bitte anschreiben oder jemanden markieren, der relevant sein könnte. Lasst uns gemeinsam etwas Starkes schaffen.»
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