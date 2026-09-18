Euro Moto News: Diebe in Schleiz, Taxi in Oschersleben und Test in Spanien

Erste Gäste kündigen sich für das große Finale auf dem Hockenheimring an. Mitfahren kann man in Oschersleben und selbst mal probieren kann man in Spanien.

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Taxi bitte

Auch wenn es die Seitenwagen bei der neuen Euro Moto nicht mehr gibt, sind die Schnittmengen in Sachen Fans doch groß. Eine Woche nach dem Euro Moto-Finale Ende September geht es zum Sidecar-Festival nach Oschersleben. Dort werden auch wieder die beliebten Taxifahrten angeboten. «Ein großer Dank an Alle, dass dies auch dieses Jahr wieder möglich ist», erklären die Verantwortlichen der Interessengemeinschaft Gespannrennen IGG. «Die vielen Teilnehmer in den letzten Jahren und auch schon die vielen Anfragen im Vorfeld zeigen uns, dass ein großes Interesse vorhanden ist. Für die Taxifahrten steht am Samstag (17.25 - 18.00 Uhr) und Sonntag (13.30 - 14.00 Uhr) jeweils eine halbe Stunde lt. Zeitplan zur Verfügung. In Oschersleben findet ihr uns in der Box 30, dort müsst ihr euch anmelden: Freitag 12.00 - 16.00 Uhr, Samstag 12.00 - 15.00 Uhr und Sonntag: 10.00 - 12.00 Uhr. Die Kosten betragen 30,00 Euro. Nach Abstimmung und Einweisung mit dem Fahrer werden zwei Runden gefahren. Motorradschutzbekleidung und feste Schuhe sind Voraussetzung für die Gastfahrt. Vor Ort muss außerdem ein Haftungsausschluss unterzeichnet werden, bei Jugendlichen unter 18 Jahre muss ein Erziehungsberechtigter mitunterschreiben. Eine Teilnahme ab 16 Jahre ist möglich. Für die bessere Planung wäre es super, wenn sich die Teams, die uns bei den Taxifahrten unterstützen wollen, bei uns melden: Heike Schüssler - heike190568@gmail.com, Markus Schwegler - markus_schwegler@web.de. Genauso darf sich jeder melden, wenn etwas unklar ist oder es sonstiges Interesse am Gespann Sport gibt.»

Wiedersehen macht Freude

Der Ungar Bálint Kovács war bis letztes Jahr in der IDM Superbike unterwegs, Podestplatz inklusive. Für diese Saison wurde es mit dem Budget eng und Kovács konnte nicht mehr in die in Euro Moto umgetaufte Serie einsteigen. Bei der Langstrecken-WM ist er nach wie vor gesetzt. «Dieses Jahr setze ich mein Studium fort, da ich für den Masterstudiengang an der Széchenyi-István-Universität zugelassen wurde. Die letzte Zeit mag ruhiger gewirkt haben, aber hinter den Kulissen wurde weitergearbeitet – und das Ergebnis kann sich sehen lassen», berichtet Kovács jetzt. «Ich werde beim Abschlussrennen der Euro Moto ehemals IDM mit der Ducati von Deussen Engines am Start sein. Vielen Dank an Daniel für diese Gelegenheit und an Patrik, der an diesem Wochenende auch als Crew Chief fungieren wird. Wir haben einen dreitägigen Test in Cremona hinter uns, bei dem wir hervorragende Arbeit geleistet haben – und das, obwohl die Strecke für mich unbekannt war und ich ein völlig neues Motorrad fuhr.

Natürlich konnten wir in drei Tagen nicht alles unterbringen, aber wir haben enorme Fortschritte gemacht, und das Team hat großes Potenzial. Die deutsche Meisterschaft ist auch dieses Jahr wieder extrem stark, aber ich fühle mich selbst in guter Form und freue mich schon sehr darauf. Zuvor steht natürlich noch das Weltcup-Finale Bol d’Or in der EWC an. Drückt uns die Daumen.»

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Souvenir-Jäger schon vor dem Rennen

In Schleiz fand am vergangenen Wochenende die deutsche Supermoto-Meisterschaft statt. Die Schleizer sind dafür bekannt, für ihre jeweiligen Veranstaltungen immer kräftig die Werbetrommel zu betätigen, damit die Hütte voll wird. Blöd nur, wenn Souvenirjäger schon vorher auf Beutezug sind. Daher posteten die Schleizer vor dem Supermoto-Wochenende eine Bitte. «Es wäre schon schön, wenn unsere aufgestellten und aufgehängten Banner in der Region hängen bleiben. Leider wurde letzte Nacht zum wiederholten Male eins geklaut. Vom Prinzip nicht so schlimm, wenn es bis zum 13.9. abends dort bleibt, wo es sein soll. Danach kann es gerne als Sammlerstück abgemacht werden. Spart uns Aufwand und ihr habt euer Souvenir, aber eben erst nach der Veranstaltung bitte.«

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Mathias Brunner Weiterlesen

Probefahrt gefällig

In der Euro Moto Superbike sind Markus Reiterberger, Hannes Soomer, Jan Mohr und Milan Merckelbagh im Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW mit Motorrädern aus dem Haus MRP unterwegs. Mit Ricardo Brink gewann man in der Pro Superstock 1000 im Vorjahr alle Rennen und damit den Titel. Im Cup sind dieses Jahr Ouri Bikkems, Manuel Schoewer und Julius Ilmberger am Start. «Wir bringen zwei MRP Racing Superstock BMW M1000RR für Probefahrten zu den Biker‘s Track Days in Valencia (10.–12. Oktober 2026) mit», erklärt die Firma MRP. «Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft, aber wenn du ohnehin dabei bist und über ein Motorrad für die nächste Saison nachdenkst, ist dies die Chance, eines davon zu testen. Interessiert? Schreib eine E-Mail an info@mrp-racing.com, um dir eine Testfahrt zu sichern.»