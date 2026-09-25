Euro Moto News: Neueinsteiger, Wiederholungstäter und ein Teamwechsel

Aus den Niederlanden taucht in Hockenheim ein neues Talent auf. Aus Sachsen kommt ein alter Bekannter zurück und ein Österreicher tauscht Sachsen gegen die Niederlande.

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Neues Talent aus den Niederlanden

Das Team SWPN, Partner der Stiftung ‚Zorgeloos Kind‘, schickt Kyano Schoo beim Saisonfinale der Euro Moto Sportbike an den Start. Schoo ist der neue Meister des Yamaha Racing BLU CRU Benelux R7 Cup und wird dank Yamaha Motor Europe, Niederlassung Benelux, die Chance erhalten, sein Debüt in der Euro Moto zu geben. Anfang September sicherte sich Schoo auf dem TT Circuit Assen den Titel im Yamaha R7 Cup. Mit seinem Sieg im ersten Rennen feierte er zudem seinen elften Sieg in Folge und krönte damit eine besonders starke Saison. Als Belohnung für diese Leistung erhält der Yamaha-Fahrer beim Finale in Hockenheim die Möglichkeit, das internationale Niveau der Euro Moto-Sportbike-Klasse kennenzulernen.

Neues Talent aus den Niederlanden Foto: SWPN Neues Talent aus den Niederlanden © SWPN

Die Zusammenarbeit steht im Einklang mit der gemeinsamen Vision von Team SWPN und Yamaha, Talenten aus der Yamaha Racing BLU CRU Benelux-Meisterschaft Möglichkeiten zur weiteren Entwicklung zu bieten. «Als ich erfahren habe, dass ich mit einer Wildcard für SWPN in Hockenheim fahren darf, habe ich mich sofort riesig gefreut», meinte Schoo. «Nach dem Gewinn der R7-Cup-Meisterschaft ist dies erneut eine tolle Chance, die mir BLU CRU bietet, um einen Schritt weiterzukommen und mich weiterzuentwickeln. Ich werde mein Bestes geben, um ein schönes Wochenende daraus zu machen, und freue mich schon sehr darauf.»

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Alle Jahre wieder

Max Enderlein ist zurück. Beim Euro Moto-Finale steigt der dreifache IDM Supersport-Meister (2018, 2019, 2022) als Gastfahrer auf eine MV Agusta F3 800 RR. Und wie gewohnt, geht Enderleins Auftritt eine penible Vorbereitung voraus. Startnummer 32, Axalta MV Agusta Racing Team, Euro Moto Supersport. Hinter dem Projekt stehen Daniel Rauh von Fast Bike Service aus Mülheim an der Ruhr und Achim Weber von WM Motorsport aus Köln. Hauptsponsor Axalta ist ein international tätiger Lackhersteller. Für Enderlein ist es der erste Renneinsatz in der Serie seit dem IDM-Finale 2024. Erste Kilometer auf der MV sammelte der 29-Jährige bei privaten Tests. Manches funktioniert, manches ist Neuland. Auch technisch geht das Team eigene Wege und setzt auf YSS-Federelemente.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

Max Enderlein startet neuen Versuch Foto: Gehrke Max Enderlein startet neuen Versuch © Gehrke

«Supersport ist die Klasse, in der ich zu Hause bin. Nach der Pause freue ich mich riesig, in Hockenheim noch einmal anzugreifen, und dann auch noch mit der 32 auf einer MV Agusta. Was am Ende drin ist, sehen wir am Wochenende», sagt der Sachse aus Hohenstein-Ernstthal. «Wir werden nicht perfekt sein, andererseits bin ich aber auch gereift.» Und was kommt danach? Enderlein lässt sich noch nicht in die Karten schauen. Seine Antwort auf die Frage, ob er sich einen kompletten Wiedereinstieg vorstellen kann: «Vielleicht.» (Quelle: euromoto.racing)

Wechselhaft

Luis Rammerstorfer gehörte bis jetzt zum Aufgebot der Triumph-Mannschaft von Carsten Freudenberg. Doch nachdem der Österreicher sein Arbeitsgerät bei einem Sturz am Nürburgring weitestgehend zerstört hatte, war guter Rat teuer. Hilfe kam aus den Niederlanden. Im Team RT Motorsports ist die Triumph des verletzten Österreichers Jakob Rosenthaler verwaist. Statt des einen Österreichers springt nun ein anderer als Ersatzmann ein. «Wir haben ein Motorrad übrig», so Teamchef Rob Vennegoor, «also spring drauf habe ich zu Luis gesagt.» Er wird neben Tom Kuil in der Euro Moto Sportbike antreten. Als Team im Team ist der Spanier Daniel Mogeda dabei. Der allerdings auf einer Honda. «Wir schauen uns um», so Vennegoor, «auch in Sachen Honda. Dass wir eines Tages wieder WM machen wollen, ist ja kein Geheimnis. Jetzt schauen wir, wohin die Reise geht.»

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