Euro Moto News: Profi-Diplom, VIP-Besuch und Lesestoff

Eines von sieben Rennen hat die Euro Moto 2026 schon erledigt. Bevor es nach Brünn geht, kann man schon seine Reise nach Oschersleben planen, die Handbücher studieren oder dem DMSB-Podcast lauschen.

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Die schicke Variante

Wenn die Euro Moto Ende Juli/Anfang August in der Motorsportarena Oschersleben Station macht, kann man sich neben dem normalen Zuschauer-Dasein mit Bier und Bratwurst auch die schicke Variante gönnen. Mit einem VIP-Ticket landet man in einer exklusiven Lounge über der Boxengasse. Das VIP-Ticket zur Euro Moto beinhaltet am Samstag und/oder Sonntag exklusives Frühstücks-, Mittags- und Kuchenbuffet und Getränkeversorgung. Dazu eine VIP-Parkplatzkarte, das Wochenend-Eintrittsticket (Freitag-Sonntag) inkl. Fahrerlagerzugang und die VIP-Card für den Zutritt zur VIP Lounge. Außerdem erhält man Betreuung durch das Servicepersonal und Veranstaltungs-Guides, dazu ein Erinnerungsfoto direkt zum Mitnehmen, Überraschungs-Give-Away und ein exklusives Meet and Greet mit einem Fahrer.

Mehr Lesestoff

Wer es ganz genau wissen will, kann sich in die DMSB-Handbücher vertiefen, die inzwischen veröffentlicht wurden. Die digitale Ausgabe für den Automobil- und Kartsport sowie das PDF-Exemplar für Motorradsport stehen zum kostenlosen Download auf der Homepage des Motorsport-Dachverbandes zur Verfügung. Wie bereits in den vergangenen Jahren veröffentlicht der DMSB seine Handbücher mit Blick auf die Ziele des Verbandes in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit grundsätzlich in digitaler Form. Durch die Veröffentlichung im gängigen A4-Format können einzelne Reglements bei Bedarf unkompliziert zu Hause ausgedruckt werden. Als weiterer Service können disziplinspezifische Reglements mit nur einem Klick unter www.dmsb.de/handbuch als Gesamtdatei heruntergeladen werden.

Glückwunsch nach Ungarn

Bálint Kovács gehörte bis zum letzten Jahr zur IDM Superbike. Den Sprung in die Euro Moto gelang dem Ungarn mit Podesterfahrung aus Budget-Gründen nicht. Untätig war er neben seinem Fahrer-Job in der Langstrecken-WM dennoch nicht. «Natürlich dreht sich hier meine Kommunikation größtenteils um den Rennsport», schreibt er auf den sozialen Medien, «und so habe ich seit Januar immer vergessen zu erwähnen, dass ich nun ein diplomierter Motorradrennfahrer bin. Neben den intensiven Rennsaisons habe ich den Bachelor-Studiengang ‚Technischer Manager‘ an der Széchenyi-István-Universität abgeschlossen. Ich danke allen, die mir im Laufe der Jahre geholfen haben, ich danke der Universität dafür, dass sie Leistungssportlern besondere Aufmerksamkeit schenkt und die Prüfungszeiten bei Wettkämpfen flexibel gehandhabt hat, ich danke meiner Familie und meiner Freundin, dass sie in den schwierigen Momenten immer für mich da waren – ohne sie hätte ich es nicht geschafft!»

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