Euro Moto News: Rückkehrer, Ehemalige und Weitgereiste– rund um Hockenheim

In Assen trumpft ein alter Bekannter auf, in Frohburg gibt es ein doppeltes Comeback und von Leipzig geht es über Hamburg nach Hockenheim.

Werbung

Werbung

Bestes BSB-Resultat

Nach einigen schwierigen Wochenenden bei der Britischen Superbike Meisterschaft BSB war der vierfache IDM Superbike-Champion Ilya Mikhalchik vergangenes Wochenende endlich wieder auf vertrautem Terrain unterwegs. «Ich freue mich immer wieder, hier in Assen zu sein», erklärte der Ukrainer. «Wir waren bei den verschiedenen Wetterbedingungen unter den Top 3 im Training. Wir haben unsere besten Saisonergebnisse erzielt und lagen im Sprintrennen nur drei Sekunden hinter dem Podium, haben in allen Rennen um die Top 5 gekämpft und einiges für unser Gesamtpaket erreicht. Ein kleiner Fehler im letzten Rennen aufgrund eines seltsamen Gefühls bei den Reifen, aber wir haben ein gutes Verständnis dafür, wo wir uns für die nächsten Rennen verbessern können. Jetzt ist erst einmal eine kurze Erholungspause, und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Danke an das Team IWR für die großartige Arbeit in dieser Woche. Und an alle Freunde und Fans, die vor Ort waren, um uns zu unterstützen, sowie an meine Liebste, die diese Woche bei mir war: Milana Pushnia. Wir geben weiterhin Vollgas für die letzten Rennen der Saison. Die Assen Resultate: Rennen 1 – Platz 7, Rennen 2 – Platz 6, Rennen 3 – DNF.»

Doppeltes Comeback

Bis vor einem Jahr war Justin Hänse noch bei der IDM zu sehen, bevor er in der Euro Moto eine Pause einlegte. Doch vorbei sind seine Ambitionen noch längst nicht. «Back on track – und was für ein Comeback», freute er sich zu Beginn dieser Woche. «Nach genau einem Jahr Rennpause ging es für mich beim traditionsreichen 63. Internationalen Frohburger Dreieckrennen zurück auf den Asphalt. Für das Team Motorradke GYTR Pro Shop by Penz13 an den Start zu gehen, hat sich absolut gelohnt: Mit drei Siegen aus vier Rennen lief das Wochenende überragend.» Hänse machte die lange Pause wett, in dem er gleich in zwei Kategorien antrat. In der IRRC Sportbike und im Twin Cup.

Justin Hänse hat nichts verlernt Foto: Justin Hänse Justin Hänse hat nichts verlernt © Justin Hänse

Werbung

Werbung

«Nach Regenschauern starteten in der Sportbike alle auf Regenreifen auf abtrocknender Strecke. Nach packenden Duellen mit Jamie Williams wurde ich nach einem harten Kampf in der letzten Runde knapp Zweiter», beschrieb er sein Abenteuer. «Im nassen zweiten Rennen am Nachmittag lief dann alles perfekt: Nach konstanten Bestzeiten holte ich mir den Sieg mit zehn Sekunden Vorsprung. Nach Startplatz 3 im Qualifying des Twin Cup wurde es im ersten Rennen ein echter Thriller. Nach einem Startunfall, Neustart und harten Duellen mit Timo Krüger folgte ein packendes Fotofinish in der allerletzten Kurve – hauchdünner Sieg. Das nasse zweite Rennen am Sonntag startete mit spannenden Zweikämpfen gegen Philipp Stich. Nach etwa drei Runden konnte ich mich dank bärenstarker Rundenzeiten im Regen absetzen und fuhr einen klaren Sieg mit sechs Sekunden Vorsprung ein. Ein riesiges Dankeschön an mein fantastisches Team Motorradke GYTR Pro Shop by Penz13 für den perfekten Support an diesem unvergesslichen Wochenende. Danke auch an meine Familie, alle Helfer und euch Fans, die jedes Jahr den Weg nach Frohburg finden.»

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

Über Umwege nach Hockenheim

Der direkte Weg von Leipzig nach Hockenheim führt nicht unbedingt über Hamburg. Doch während sich seine Teamkollegen von GERT56 RS by Speedbike, Marcel Schrötter und Jan-Ole Jähnig, noch ein wenig von den Strapazen des 24 Stunden EWC-Rennens in Frankreich erholte, trat Toni Finsterbusch die Tour nach Hockenheim zum Euro Moto Finale schon früher an. «Heute durften wir unseren Hauptsponsor Denker Wulf auf der WindEnergy Hamburg besuchen», beschreibt Finsterbusch seine Reise. «Wir sind mit unserem gemeinsamen E-Fuel-Projekt Teil der ‚Two Worlds. One Energy‘-Kampagne. Ein wirklich schöner Messestand, welcher unseren Einsatz für mehr Nachhaltigkeit im Motorsport schön präsentiert. Danke an Denker Wulf für die Einladung und die tolle Unterstützung in dieser Saison.»