Euro Moto News: Spektakel am Nürburgring, in Oschersleben und Schleiz

Die Euro Moto, vormals IDM, ist am ersten Mai-Wochenende auf der deutschen Grand Prix-Strecke unterwegs, wo das erste Rennen der Saison 2026 stattfindet. Auch Brünn, Assen, Most und Hockenheim stehen auf dem Zettel. Der Nürburgring, Oschersleben und das Schleizer Dreieck sind ebenfalls eine Reise wert.

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Reiseziel: Nürburgring

Wer noch Platz im Rennsport-Kalender hat, kann sich schon jetzt einen weiteren Termin um Sommer vormerken. Mitte August geht es in die Eifel zum legendären Nürburgring im Rahmen des Kölner Kurs. Gefahren wird der große GP-Kurs mit Dunlop-Kehre. Die IG Königsklasse stattet der Eifelachterbahn mal wieder einen Besuch ab. Am 22. und 23. August 2026 geht es zum vorletzten Rennen im Rahmen der Internationalen Zweitakt-Meisterschaft für GP500, GP250, GP125, SP250 und SP125. Zwei Wochen später geht es für die Euro Moto auf den Nürburgring, dann allerdings mit der kurzen Variante. Alle Infos und Nennformulare für die Zweitakter gibt es direkt bei der IG Königsklasse .

Reiseziel: Oschersleben Foto: MSF Sauerland Reiseziel: Oschersleben © MSF Sauerland

Reiseziel: Oschersleben

Die Sauerländer sind wieder los. Der Veranstalter des ADAC/MSF schreibt das 6 Stunden Rennen Bördesprint aus. Die Veranstaltung findet am 6./7. Juli 2026 in der Motorsport Arena Oschersleben statt. Bis 5. Juni 2026 ist die Administration via Email (info@msf-sauerland.de) erreichbar. Gefahren wird in den Klassen Endurance (Ein-Motorrad-Regelung, über 500 ccm, mind. 70 PS Antriebsleistung am Hinterrad), Superbike (über 750 ccm / mind. 4 Zyl., über 1000 ccm / 2 + 3 Zyl., mind. 90 PS Antriebsleistung am Hinterrad) und Supersport (über 500 ccm bis 750 ccm / 4 Zyl., über 600 ccm bis 900 ccm / 3 Zyl., über 600 ccm bis 1000 ccm / 2 Zyl., über 650 ccm 1 Zyl. Und mind. 70 PS Antriebsleistung am Hinterrad). Zugelassen in Wertung sind nur 4-Takt-Motorräder, die aus einer Serienproduktion stammen. Die Teilnahme von Prototypen ist nicht gestattet. Für die Teilnahme ist mindestens eine DMSB Racecard notwendig. Das Mindestalter beträgt 17 Jahre. Jedes Team besteht aus mindestens zwei oder maximal drei Fahrern mit maximal drei Motorrädern je Team. Ein Fahreraustausch kann nur bis zum Beginn des Zeittrainings erfolgen. Die Teilnahme eines Fahrers in einem zweiten Team ist nicht zulässig. Alle Infos und Unterlagen gibt es direkt beim Veranstalter . Oschersleben steht auch bei der Euro Moto auf der Liste. Die Herrschaften sind aber erst gut drei Wochen später dran. Vom 31. Juli bis 2. August werden dann in der Börde Meisterschaftspunkte vergeben.

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Reiseziel: Schleizer Dreieck

Die Euro Moto, vormals IDM, macht in dieser Saison einen Bogen um die Naturrennstrecke. Laut FIM sind Rennen auf Naturrennstrecken nicht mehr im Kalender erlaubt. Die deutschen Lizenzen decken den nötigen Versicherungsschutz ab. Fahrer von ausländischen Verbänden stünden dagegen ohne Versicherung da. Gefahren wird in Schleiz trotzdem. «Ab sofort könnt ihr in den bekannten Vorverkaufsstellen die Tickets für das 91. Int. Schleizer Dreieckrennen vom 12. - 14. Juni erwerben», so die Veranstalter vom MSC Schleiz. «Das ganze Wochenende gibt es im Vorverkauf für 25 Euro, Samstagstickets kosten 20 €, der Sonntag 25 Euro. Neben der Int. Sidecartrophy gibt es offene Rennen für Superbikes und Supersport sowie weitere Soloklassen. Alle fahren zwei Rennen und diverse Trainings. Vorverkaufsstellen: Stadtinformation Alte Münze auf dem Neumarkt, Autohaus Hammerschmied und Motorradbekleidung Hartelt.»

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Reiseziel: Euro Moto