Euro Moto News: Sportgericht, Krankenhaus, Gewichtsprobleme

Mit den Rennen auf dem Sachsenring ging die Jagd nach Punkten und Titeln in der Euro Moto 2026 los. In der einen Box wurde gefeiert, in der anderen wartet man noch auf Post vom Deutschen Motor Sport Bund DMSB.

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Moto4 Northern Cup

Smilla Göttlich, die zur ersten Runde in Assen unglücklich zu Boden gegangen war, kämpfte das ganze Wochenende lang mit Schmerzen am Fuß. Dennoch biss die Pilotin des Team Freudenberg Rora Paligo Racing Teams die Zähne zusammen, qualifizierte sich am Samstag für Startplatz 16 und fuhr ein tapferes Rennen auf Platz 15 zu Ende, womit die Förderpilotin des Motorsport Team Germany einen Punkt mitnahm. Nachdem ihre Schmerzen jedoch zunahmen, verzichtete Göttlich auf einen Start am Sonntag. Eine Pause von über drei Wochen kommt der 14-Jährigen damit recht, um sich für Runde 3 zu erholen und vorzubereiten. Die dritte Veranstaltung des Moto4 Northern Cup findet vom 5. bis 7. Juni zusammen mit den großen Stars der MotoGP auf dem Balaton Park Circuit in Ungarn statt.

Euro Moto Supersport

Das erste Qualifying startete auf dem Sachsenring am Samstagmorgen um 8:15 Uhr bei lediglich 8 Grad Lufttemperatur und einer Asphalttemperatur von 15 Grad. Für Honda-Pilot Julius Caesar Rörig vom Team MCA nahm die Session leider früh eine dramatische Wendung: Am Ausgang des Omega hatte er einen Highsider, woraufhin das Training unterbrochen werden musste. ‚JCR‘ wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Lichtenstein gebracht. Glücklicherweise konnten keine schwerwiegenden Verletzungen festgestellt werden, auch wenn er ordentlich durchgeschüttelt wurde. Trotz des Sturzes wurde er noch auf Platz 11 gewertet. Pünktlich zum Rennen war der Honda-Pilot zurück.

Euro Moto Sportbike

Teambesitzer Carsten Freudenberg zeigte sich überglücklich mit dem starken Saisonauftakt seines Fahrer-Quartetts auf dem Sachsenring. Unter anderem hatte Stepan Zuda den Doppelsieg eingefahren. «Der Sachsenring ist unser Heimrennen, unsere Teamzentrale ist nur 120 Kilometer entfernt», schilderte Freudenberg. «Mit einem Doppelsieg in die Saison zu starten ist ein großer Erfolg für das gesamte Team. Die Sportbike-Klasse ist mit über 20 Startern sehr stark besetzt. Alle unsere vier Fahrer in den Top 6, das ist einfach eine sensationell starke Team-Performance. Noch dazu als sächsisches Team ist das natürlich etwas ganz Besonderes. Es waren außerdem viele Teampartner, Sponsoren, Freunde und Familienmitglieder am Sachsenring dabei. Ich möchte mich ganz herzlich beim gesamten Team sowie bei allen Freunden des Teams Freudenberg Rora Paligo Racing für die tolle Unterstützung bedanken.»

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Die Klassensprecher

In allen drei Klassen der Euro Moto wurden im Rahmen des Saison-Auftaktes auf dem Sachsenring die Fahrersprecher gewählt. In der Euro Moto Superbike wurde Toni Finsterbusch vom Team GERT56 wiedergewählt. In der Klasse Supersport wurde Marvin Siebdrath vom Team MCA gewählt, in der Klasse Sportbike erhielt Aprilia-Pilot Micky Winkler die meisten Stimmen.

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Gewichtsprobleme

Euro Moto Supersport-Pilot Lorenzo Fellon vom Team Weber Kawasaki bekam das Ergebnis aus Rennen 2 am Sachsenring gestrichen, einen siebten Platz. Seine Kawasaki war 2,5 Kilogramm zu leicht. Er legte dagegen Protest ein. Der Fall geht nun vors Sportgericht beim DMSB. Julius Caesar Rörig vom Team MCA bekommt es demnächst ebenfalls mit dem DMSB es zu tun. Er hatte eine gefährliche Situation heraufbeschworen, als er während einer roten Flagge die Strecke kreuzte und sich gegenüber den Streckenposten nicht ganz einwandfrei benommen hatte. Es gibt Zeugen und ein Video.