Euro Moto News: Sprit-Wechsel, Tulovic-Entwarnung und heiße Honda

Die letzten Reste vom Auftakt am Sachsenring sind geklärt. Auch im Rennsport ist Klimaschutz kein Fremdwort. Ein Euro Moto-Vertreter ist in Aragon am Start und ein anderer freut sich übers Wetter.

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Neuer Treibstoff bei GERT56

Die Zeiten von Einheitssprit in der Euro Moto Superbike sind längst vorbei. Im Team GERT56 mit Toni Finsterbusch, Jan-Ole Jähnig und Marcel Schrötter wird jetzt umgestellt. «Wir fahren künftig mit eFuels und setzen damit ein klares Zeichen für nachhaltigen Motorsport», erklärte das Team im Rahmen des Brünn-Wochenendes. «Ab dem Rennwochenende in Most (26.–28.06.) geht es dann offiziell im Rennbetrieb los! Gemeinsam mit der eFuel GmbH und Hauptsponsor DenkerWulf zeigen wir: Höchste Performance und Klimaschutz sind kein Widerspruch. Der Treibstoff der eFuel GmbH hat sich bereits in der Superbike WM mit BMW Motorrad Motorsport, beim 24h-Rennen und in weiteren Top-Rennserien bewährt. Jetzt bringen wir diese Power exklusiv in die EuroMoto.»

Team GERT56 setzt auf Klimaschutz Foto: GERT56 Team GERT56 setzt auf Klimaschutz © GERT56

Protest geht durch, Ergebnis bleibt gleich

Luca de Vleeschauwer hatte beim Auftaktrennen auf dem Sachsenring gemeinsam mit Lennox Lehmann für ein Foto Finish in der Euro Moto Supersport gesorgt. Der Belgier aus dem Team SWPN legte einen Protest gegen die Entscheidung der Rennleitung ein, die in Rennen 1 Lennox Lehmann vorne gesehen hatte. Der Einspruch ist zulässig und begründet und wird stattgegeben, so die Aussage der Rennleitung. Die Entscheidung der Zeitnahme wurde zurückgezogen. Genutzt hat es ihm nichts, de Vleeschauwers vierter Platz hat Bestand. Die beiden waren zwar identisch über den Zielstrich gerast, aber in der anschließenden Auswertung sieht man, wer wann und wo die schnellsten Zeiten gefahren ist. In diesem Fall war es Lennox Lehmann, der damit Dritter blieb. Immerhin hat de Vleeschauwer seine Protestgebühr zurückerhalten.

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Team ERC pausiert

Das Team ERC war mit ihren drei Piloten Oliver Svendsen, Sasha de Vits und Jules Bercot erstmals beim Euro Moto Auftakt der Sportbike auf dem Sachsenring angetreten. Jetzt legt das Team aus Karlsruhe bereits wieder eine Pause ein und lässt die Rennen in Brünn und Most aus. Frühestens in Oschersleben taucht das Team wieder auf. Oliver Svendsen vergnügt sich derweil mit der Kove als Ersatzfahrer im Glutofen Aragon bei der Sportbike-Weltmeisterschaft.

Thema der Woche Wer hat derzeit den schwierigsten Job im Formel-1-Fahrerlager? Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Vanessa Georgoulas Weiterlesen

Volle Packung

Mika Siebdrath ist seit dieser Sportbike-Saison neu im Team Freudenberg Rora Paligo. Seine Triumph zerlegte er dann beim Test am Donnerstag rechtschaffen. Das arme Motorrad hatte es derart mitgenommen, dass er auf die Ersatzmaschine wechseln musste. Auch damit landete er im Kies, mit lediglich ein paar Schrammen an der Verkleidung . Zusätzlich kassierte der er noch eine Strafe der Rennleitung. Wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung in der Boxengasse wird er im ersten Rennen um drei Startplätze zurückversetzt. (Quelle: euromoto.racing)

Heiße Honda

Beim Superbike-Auftakt auf dem Sachsenring lief es für HRP-Pilot Florian Alt eher mäßig und er landete im Mittelfeld. Schon damals meinte er, dass es seine Honda eher kuschelig warm mag. Für die Hitze wie in Aragon mit teils 40 Grad reichte es in Brünn zwar nicht, aber die Temperaturen in den hohen Zwanzigern waren auch willkommen.

«Die Honda fühlt sich besser an als auf dem Sachsenring. Hier in Brünn haben wir mehr Stop-and-Go-Phasen. Der Kurs kommt dem Motorradaufbau entgegen», erklärte er auf euromoto.racing. Mit 29 Hundertstelsekunden Vorsprung war er auf der CBR 1000 RR-R im Superpole Pre Practice der Schnellste. «Ob es am Wochenende fürs Podium reicht, kann ich nicht sagen», stapelt Alt auf dem Autodrom Brünn lieber tief. Fakt ist, dass dem Honda-Team der sommerliche Temperaturanflug zugutekommt. Im Moment werden für den Rennsonntag um die 26 Grad Celsius vorausgesagt. «Jedes Grad nach oben hilft uns weiter. Wir werden dadurch zwar nicht schneller», begründet Alt, «aber die Honda mag es heiß und die anderen werden langsamer.»

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Lukas Tulovic Foto: Felix Wiessmann Lukas Tulovic © Felix Wiessmann

Ausrutscher bei Tulovic

So geschmeidig wie auf dem Sachsenring lief es für Titelverteidiger Lukas Tulovic beim Euro Moto Event Nummer 2 in Brünn zumindest an den ersten Tagen noch nicht. Sogar ein Sturz wurde vom sonst so sattelfesten Ducati-Piloten vermeldet. «Lukas’ Sturz war nichts Schlimmes, nur ein kleiner Fehler», antwortete sein Teammanager Claudio Cannizzaro. «Es geht ihm gut und alles lässt sich problemlos regeln. Wir haben ein paar Änderungen an seinem Motorrad vorgenommen, die heute nicht ganz wie erwartet funktionieren, aber nichts, was uns bei den Rennen in Schwierigkeiten bringen könnte.»