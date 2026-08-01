Euro Moto Oschersleben: Der Plan am Samstag

Zum vierten von sieben Rennwochenenden treffen sich die Euro Moto Sportbike-, Supersport- und Superbike-Piloten in der Motorsportarena Oschersleben. Begleitet werden sie von den Piloten des ADAC Junior Cup, des Moto4 Northern Cup, des Twin Cup sowie des Kawasaki ZX4 Cup.

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Der Wegweiser

Tickets: Alle Arten von Tickets sind an der Tageskasse erhältlich. Auch Parktickets kann man vor Ort erwerben. Fundbüro: Gefundene Wertsachen kann man an der Wache an der Einfahrt zum Fahrerlager oder in der Verwaltung über Box 1 abgeben. Info: Am Wochenende sind die Mitarbeiter von 08:00 – 18:00 Uhr unter der 03949-9200 oder in der Verwaltung über Box 1 erreichbar.

Der Matchball im Moto4 Northern Cup

Für Robin Siegert heißt es Matchball. Der vom Motorsport Team Germany geförderte Nachwuchspilot liegt mit 229 Punkten an der Tabellenspitze. Nach acht Siegen in Folge hat der 15-Jährige in der Magdeburger Börde nur ein Ziel: «In Oschersleben wird es bestimmt um den Titel gehen», so der Kiefer Racing-Pilot selbstbewusst. «Ich habe gute Erinnerungen an Oschersleben und habe auch ein gutes Setup. Deshalb sind wir gut vorbereitet. Wir werden sehen, was auf uns zukommt.» Mit 68 Punkten Rückstand und noch vier zu fahrenden Rennen hat auch Anina Urlaß noch Chancen auf den Titel. Die Mass Sports Racing by Jrp Motorsport-Fahrerin ist gespannt auf die Motorsport Arena: «Da es eine Strecke ist, die mir auch sehr gut gefällt und Spaß macht.Ich erwarte wie immer eine Steigerung und will so viel lernen wie möglich und weiter um wichtige Punkte für die Meisterschaft kämpfen.“

Der Stream

Ab heute gibt es neben dem kostenlosen Live-Timin g von Anbieter Bike-Promotion und den offiziellen Ergebnissen auch wieder eine Live-Übertragung von Stream-Anbieter Radio Viktoria. Am Mikro sind beim über YouTube zu sehenden Live-Stream wie immer Tommi Deitenbach und Lukas Gajewski sowie Danijel Peric aus der Boxengasse und der Startaufstellung. Besuch kommt am Sonntag mit Moderator Eddie Mielke.

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Die Sendezeiten

14:35 Uhr – Welcome Moderation + Superpole Euro Moto Superbike mit Grid and Polesetter Interview 14:45 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup Rennen 1 (race start 14:50 Uhr) 15:25 Uhr – moto4 Northern Cup Rennen 1 (race start 15:30 Uhr) 16:10 Uhr – Euro Moto Sportbike Rennen 1 (race start 16:20 Uhr) 16:55 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 1 (race start 17:05 Uhr) 17:40 Uhr – Twin Cup Rennen 1 (race start 17:45 Uhr)



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Das Wetter

In Oschersleben überwiegt morgens dichte Bewölkung aber es bleibt trocken bei Werten von 17°C. Gegen später gibt es überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken und die Temperatur erreicht 24°C. Am Abend sind in Oschersleben Teile des Himmels mit Wolken bedeckt bei Temperaturen von 18 bis 22°C. In der Nacht stören nur einzelne Wolken den sonst klaren Himmel bei Tiefstwerten von 10°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 5 und 37 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Samstag den, 01.08.2026