Euro Moto Oschersleben: Der Plan am Samstag

Euro Moto Superbike • Neu
Superbike: Was sagen Tulovic, Schrötter und Reiterberger zur Halbzeit 2026
Die schlimmste Hitze ist vorbei und auf Fans und Fahrer wartet ein vollbepackter Tag mit Trainings und den ersten Rennen. Sogar ein Titelgewinn steht im Rahmenprogramm schon zur Disposition.
Zum vierten von sieben Rennwochenenden treffen sich die Euro Moto Sportbike-, Supersport- und Superbike-Piloten in der Motorsportarena Oschersleben. Begleitet werden sie von den Piloten des ADAC Junior Cup, des Moto4 Northern Cup, des Twin Cup sowie des Kawasaki ZX4 Cup.
Tickets: Alle Arten von Tickets sind an der Tageskasse erhältlich. Auch Parktickets kann man vor Ort erwerben. Fundbüro: Gefundene Wertsachen kann man an der Wache an der Einfahrt zum Fahrerlager oder in der Verwaltung über Box 1 abgeben. Info: Am Wochenende sind die Mitarbeiter von 08:00 – 18:00 Uhr unter der 03949-9200 oder in der Verwaltung über Box 1 erreichbar.
Für Robin Siegert heißt es Matchball. Der vom Motorsport Team Germany geförderte Nachwuchspilot liegt mit 229 Punkten an der Tabellenspitze. Nach acht Siegen in Folge hat der 15-Jährige in der Magdeburger Börde nur ein Ziel: «In Oschersleben wird es bestimmt um den Titel gehen», so der Kiefer Racing-Pilot selbstbewusst. «Ich habe gute Erinnerungen an Oschersleben und habe auch ein gutes Setup. Deshalb sind wir gut vorbereitet. Wir werden sehen, was auf uns zukommt.» Mit 68 Punkten Rückstand und noch vier zu fahrenden Rennen hat auch Anina Urlaß noch Chancen auf den Titel. Die Mass Sports Racing by Jrp Motorsport-Fahrerin ist gespannt auf die Motorsport Arena: «Da es eine Strecke ist, die mir auch sehr gut gefällt und Spaß macht.Ich erwarte wie immer eine Steigerung und will so viel lernen wie möglich und weiter um wichtige Punkte für die Meisterschaft kämpfen.“
Ab heute gibt es neben dem
14:35 Uhr – Welcome Moderation + Superpole Euro Moto Superbike mit Grid and Polesetter Interview
14:45 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup Rennen 1 (race start 14:50 Uhr)
15:25 Uhr – moto4 Northern Cup Rennen 1 (race start 15:30 Uhr)
16:10 Uhr – Euro Moto Sportbike Rennen 1 (race start 16:20 Uhr)
16:55 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 1 (race start 17:05 Uhr)
17:40 Uhr – Twin Cup Rennen 1 (race start 17:45 Uhr)
In Oschersleben überwiegt morgens dichte Bewölkung aber es bleibt trocken bei Werten von 17°C. Gegen später gibt es überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken und die Temperatur erreicht 24°C. Am Abend sind in Oschersleben Teile des Himmels mit Wolken bedeckt bei Temperaturen von 18 bis 22°C. In der Nacht stören nur einzelne Wolken den sonst klaren Himmel bei Tiefstwerten von 10°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 5 und 37 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)
08.00 bis 08.25 Uhr Q1 Euro Moto Sportbike
08.30 bis 08.55 Uhr Q1 Euro Moto Supersport
09.00 bis 09.30 Uhr FP3 Euro Moto Superbike
09.35 bis 09.55 Uhr Q2 Kawasaki ZX4 Cup
10.05 bis 10.25 Uhr Q1 ADAC Junior Cup
10.30 bis 11.00 Uhr Q1 Moto4 Cup
11.05 bis 11.25 Uhr Q2 Twin Cup
11.30 bis 11.55 Uhr Q2 Euro Moto Sportbike
12.00 bis 12.25 Uhr Q2 Euro Moto Supersport
13.10 bis 13.25 Uhr SP1 Euro Moto Superbike
13.35 bis 13.50 Uhr SP2 Euro Moto Superbike
14.10 bis 14.40 Uhr R1 ADAC Junior Cup
14.50 bis 15.20 Uhr R1 Kawasaki ZX4 Cup
15.30 bis 16.05 Uhr R1 Moto4 Cup
16.20 bis 16.55 Uhr R1 Euro Moto Sportbike
17.05 bis 17.40 Uhr R1 Euro Moto Supersport
17.45 bis 18.15 Uhr R1 Twin Cup
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