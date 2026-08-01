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Euro Moto Oschersleben: Der Plan am Samstag

Die schlimmste Hitze ist vorbei und auf Fans und Fahrer wartet ein vollbepackter Tag mit Trainings und den ersten Rennen. Sogar ein Titelgewinn steht im Rahmenprogramm schon zur Disposition.

Euro MOTO

Der Plan am Samstag
Der Plan am Samstag
Foto: Euro Moto
Der Plan am Samstag
© Euro Moto

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Zum vierten von sieben Rennwochenenden treffen sich die Euro Moto Sportbike-, Supersport- und Superbike-Piloten in der Motorsportarena Oschersleben. Begleitet werden sie von den Piloten des ADAC Junior Cup, des Moto4 Northern Cup, des Twin Cup sowie des Kawasaki ZX4 Cup.

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Der Wegweiser

Tickets: Alle Arten von Tickets sind an der Tageskasse erhältlich. Auch Parktickets kann man vor Ort erwerben. Fundbüro: Gefundene Wertsachen kann man an der Wache an der Einfahrt zum Fahrerlager oder in der Verwaltung über Box 1 abgeben. Info: Am Wochenende sind die Mitarbeiter von 08:00 – 18:00 Uhr unter der 03949-9200 oder in der Verwaltung über Box 1 erreichbar.

Der Matchball im Moto4 Northern Cup

Für Robin Siegert heißt es Matchball. Der vom Motorsport Team Germany geförderte Nachwuchspilot liegt mit 229 Punkten an der Tabellenspitze. Nach acht Siegen in Folge hat der 15-Jährige in der Magdeburger Börde nur ein Ziel: «In Oschersleben wird es bestimmt um den Titel gehen», so der Kiefer Racing-Pilot selbstbewusst. «Ich habe gute Erinnerungen an Oschersleben und habe auch ein gutes Setup. Deshalb sind wir gut vorbereitet. Wir werden sehen, was auf uns zukommt.» Mit 68 Punkten Rückstand und noch vier zu fahrenden Rennen hat auch Anina Urlaß noch Chancen auf den Titel. Die Mass Sports Racing by Jrp Motorsport-Fahrerin ist gespannt auf die Motorsport Arena: «Da es eine Strecke ist, die mir auch sehr gut gefällt und Spaß macht.Ich erwarte wie immer eine Steigerung und will so viel lernen wie möglich und weiter um wichtige Punkte für die Meisterschaft kämpfen.“

Der Stream

Ab heute gibt es neben dem kostenlosen Live-Timing von Anbieter Bike-Promotion und den offiziellen Ergebnissen auch wieder eine Live-Übertragung von Stream-Anbieter Radio Viktoria. Am Mikro sind beim über YouTube zu sehenden Live-Stream wie immer Tommi Deitenbach und Lukas Gajewski sowie Danijel Peric aus der Boxengasse und der Startaufstellung. Besuch kommt am Sonntag mit Moderator Eddie Mielke.

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Die Sendezeiten

14:35 Uhr – Welcome Moderation + Superpole Euro Moto Superbike mit Grid and Polesetter Interview

14:45 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup Rennen 1 (race start 14:50 Uhr)

15:25 Uhr – moto4 Northern Cup Rennen 1 (race start 15:30 Uhr)

16:10 Uhr – Euro Moto Sportbike Rennen 1 (race start 16:20 Uhr)

16:55 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 1 (race start 17:05 Uhr)

17:40 Uhr – Twin Cup Rennen 1 (race start 17:45 Uhr)


Das Wetter

In Oschersleben überwiegt morgens dichte Bewölkung aber es bleibt trocken bei Werten von 17°C. Gegen später gibt es überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken und die Temperatur erreicht 24°C. Am Abend sind in Oschersleben Teile des Himmels mit Wolken bedeckt bei Temperaturen von 18 bis 22°C. In der Nacht stören nur einzelne Wolken den sonst klaren Himmel bei Tiefstwerten von 10°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 5 und 37 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Samstag den, 01.08.2026

08.00 bis 08.25 Uhr Q1 Euro Moto Sportbike

08.30 bis 08.55 Uhr Q1 Euro Moto Supersport

09.00 bis 09.30 Uhr FP3 Euro Moto Superbike

09.35 bis 09.55 Uhr Q2 Kawasaki ZX4 Cup

10.05 bis 10.25 Uhr Q1 ADAC Junior Cup

10.30 bis 11.00 Uhr Q1 Moto4 Cup

11.05 bis 11.25 Uhr Q2 Twin Cup

11.30 bis 11.55 Uhr Q2 Euro Moto Sportbike

12.00 bis 12.25 Uhr Q2 Euro Moto Supersport

13.10 bis 13.25 Uhr SP1 Euro Moto Superbike

13.35 bis 13.50 Uhr SP2 Euro Moto Superbike

14.10 bis 14.40 Uhr R1 ADAC Junior Cup

14.50 bis 15.20 Uhr R1 Kawasaki ZX4 Cup

15.30 bis 16.05 Uhr R1 Moto4 Cup

16.20 bis 16.55 Uhr R1 Euro Moto Sportbike

17.05 bis 17.40 Uhr R1 Euro Moto Supersport

17.45 bis 18.15 Uhr R1 Twin Cup

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  1. Pre-qualifying

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

01

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

66

15

1:24,251

02

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

1

14

+0,311

03

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

23

14

+0,327

04

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

28

15

+0,342

05

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

14

12

+0,588

06

Kevin Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Kevin Orgis

44

3

+0,669

07

Twan Smits

Team Apreco - Yamaha

Twan Smits

85

13

+0,698

08

Leon Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Leon Orgis

45

2

+0,708

09

Toni Finsterbusch

GERT56 by RS Speedbikes

Toni Finsterbusch

56

14

+0,782

10

Jan Mohr

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Jan Mohr

5

14

+1,278

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