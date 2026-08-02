Euro Moto Oschersleben: Der Plan am Sonntag
Der Sonntag erwartet die Fans und Fahrer der Euro Moto Sportbike, Supersport und Superbike sowie der Rahmen-Klassen mit bestem Wetter. Im Angebot sind zehn Stunden Rennsport.
Wer ein Ticket hat für die eine oder andere Tribüne hat damit auch freien Zugang ins Fahrerlager. Ab 13.30 Uhr ist die Boxengasse wieder für jedermann geöffnet. Um 14 Uhr geht’s weiter mit drei Euro Moto-Rennen am Stück.
Die Eckdaten
Streckenlänge: 3667 Meter
Richtung: Im Uhrzeigersinn
Sektor 1: km 0,000 bis km 1,318
Sektor 2: km 1,318 bis km 2,625 (insgesamt 1,307 km)
Sektor 3: km 2,625 bis km 3,667 (insgesamt 1,042 km)
Pole-Position: Auf der rechten Seite
Trainingsstart: Zwischen Kurve 10 und Kurve 11, rechte Seite
Long-Lap-Strecke: Im Außenradius von Kurve 2
Geschwindigkeitsbegrenzung in der Boxengasse: 60 km/h
Der Medizinmann
Nationale Notrufnummer: 112
Telefonnummer des medizinischen Zentrums: : +49 3949 - 920 642
Leitender Arzt: Dr. Martin Schweiger
Öffnungszeiten des medizinischen Zentrums Sonntag: 7.00 – 19.00 Uhr
Örtliches Krankenhaus: Helios Bördeklinik GmbH, Kreiskrankenhaus 4, 39387 Oschersleben, Telefon +49 3949 - 935 - 0
Der Rundflug
Wer gerade keinen Hubschrauber zur Hand hat, kann auch virtuell einen Rundflug über das Geländer der Motorsportarena Oschersleben machen. Den
Karriere in der Motorsport Arena
«Wir suchen vielleicht genau dich, um unser Team zu vergrößern und dir eine Ausbildung im Gastgewerbe oder im Veranstaltungsbereich zu ermöglichen», werben die Streckenbetreiber um Nachwuchs. «Die Motorsport Arena Oschersleben bietet zudem eine Vielzahl interessanter Vollzeit- und Teilzeit-Jobs an. Auch Schülerpraktikanten oder Studenten, die noch einen Betrieb für ein Pflichtpraktikum suchen, sind bei uns an der richtigen Stelle. Unsere Ausbildungsberufe sind Veranstaltungskauffrau/-mann, Koch/Köchin, Hotelfachfrau/-mann und Restaurantfachfrau/-mann. Eine Initiativbewerbung und Praktikumsanfrage sendest Du an: Motorsport Arena Oschersleben GmbH, Motopark Allee 20-22, 39387 Oschersleben oder per Mail an: info@motorsportarena.com.»
Der Stream
Wer nicht selbst vor Ort ist, kann sich am Sonntag ein schattiges Plätzchen nach seiner Wahl suchen und den Nachmittag mit dem Euro Moto Live-Stream von Radio Viktoria auf dem YouTube-Kanal der Serie anschauen. Dieses Mal erneut ohne die aufregenden Bilder der Drohne. Diese war im Budget des Promoters nicht drin, doch am Horizont zeichnet sich zum Ende der Saison noch eine Finanzierungsmöglichkeit ab. Neben dem Stream kann man zusätzlich das
Die Sendezeiten
11:45 Uhr – Welcome Moderation
11:50 Uhr – Euro Moto Superbike Rennen 1 (race start 12:00 Uhr)
12:55 Uhr – Moto4 Northern Cup Rennen 2 (race start 12:50 Uhr)
13:30 Uhr – Fan Walk
14:10 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 2 (race start 14:20 Uhr)
15:00 Uhr – Euro Moto Sportbike Rennen 2 (race start 15:10 Uhr)
15:50 Uhr – Euro Moto Superbike 2 (race start 16:00 Uhr)
16:33 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup Rennen 2 (race start 16:40 Uhr)
Das Wetter
In Oschersleben gibt es von morgens bis zum Nachmittag überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken bei Temperaturen von 12 bis 26°C. Am Abend gibt es in Oschersleben keine Wolken und die Temperaturen liegen zwischen 18 und 25 Grad. Nachts ist es wolkenlos bei Tiefstwerten von 13°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 14 und 25 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)
Der Zeitplan am Sonntag den, 02.08.2026
08.30 bis 08.50 Uhr Q2 ADAC Junior Cup
08.55 bis 09.25 Uhr Q2 Moto4 Cup
09.35 bis 10.15 Uhr Warm-up Euro Moto
10.35 bis 11.05 Uhr R2 ADAC Junior Cup
11.15 bis 11.45 Uhr R2 Twin Cup
12.00 bis 12.35 Uhr R1 Euro Moto Superbike
12.50 bis 13.15 Uhr R2 Moto4 Cup
13.20 bis 14.00 Uhr Fan-Walk
14.20 bis 14.55 Uhr R2 Euro Moto Supersport
15.10 bis 15.45 Uhr R2 Euro Moto Sportbike
16.00 bis 16.35 Uhr R2 Euro Moto Superbike
16.40 bis 17.10 Uhr R2 Kawasaki ZX4 Cup
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach