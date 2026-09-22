Euro Moto-Piloten melden sich nach den 24 h des EWC-Finales Bol d’Or zurück

In Le Castellet waren bei zahlreichen Teams der Langstrecken-Weltmeisterschaft auch wieder ein Dutzend Piloten am Start, die sich dieses Jahr schon in der Euro Moto ihre Sporen verdient haben. Markus Reiterberger kommt am kommenden Wochenende mit einem Weltmeistertitel zum Euro Moto-Finale nach Hockenheim. Die Stimmen aus Frankreich:

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Markus Reiterberger – BMW Motorrad World Endurance Team

«Kann mich bitte mal jemand kneifen»

Marcel Schrötter – ERC Endurance #6

«Leider war es von der ersten Stunde an ein hartes Rennen. Viele kleine Probleme, viele Boxenstopps – und dennoch haben wir uns von Platz 46 nach einer Stunde bis auf Platz 6 zurückgekämpft. Alles umsonst, denn zwei Stunden vor Rennende mussten wir aufgeben. Vielen Dank an alle vom Team ERC für eure harte Arbeit und euer Durchhaltevermögen. Vielen Dank an meine Teamkollegen Loris Baz und Jan-Ole Jähnig, die das ganze Rennen über alles gegeben und ein hohes Tempo vorgelegt haben. Vielen Dank auch an Sasha De Vits, unseren Ersatzfahrer, der die ganze Nacht über da war, um ebenfalls zu helfen.»

Hannes Soomer – Autorace UBE Racing Team

«Dieses Jahr wird es für mich keinen Bol d’Or geben. Nachdem ich im Training gefahren bin, habe ich mich entschieden, nicht am Rennen teilzunehmen. Aufgrund der Verletzungen durch den Sturz in Suzuka ist mein Körper noch nicht bereit für ein 24-Stunden-Rennen auf Wettkampfniveau. Es ist schade, meine EWC-Saison so zu beenden, aber wir können die Situation nicht ändern. Ich wünsche meinen Teamkollegen viel Glück und werde sie bis ins Ziel unterstützen.»

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Luca de Vleeschauwer – 3Art Best of Bike Hamaguchi

«Podium bei der Weltmeisterschaft. Ich kann es immer noch kaum glauben. Endlich habe ich einen Meilenstein erreicht, den ich schon so lange angestrebt habe. Meine Ergebnisse der letzten Monate waren nicht gerade umwerfend, und das zusammen mit einer ungewissen Zukunft hat mich stark an meinen Fähigkeiten zweifeln lassen und daran, ob sich all die Arbeit hinter den Kulissen überhaupt lohnt. Aber eines ist sicher: Ich komme zurück, um noch mehr davon zu erleben. Ich möchte dem gesamten 3ART Best of Bike Hamaguchi-Rennteam von ganzem Herzen danken. Sie haben sich wirklich die Seele aus dem Leib geschuftet und während des gesamten Rennens keinen einzigen Fehler gemacht. Auch ein großes Dankeschön an meine Teamkollegen für ihre Leistung. Was für ein Team mit Loic Arbel, Lucas Mahias und Robin Mulhauser. Ein großes Dankeschön auch an meine Sponsoren – ohne sie hätte ich das Rennen von zu Hause aus verfolgen müssen.»

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

Bálint Kovács – Champion HERT powered by MRP

«EWC Superstock Weltcup Silbermedaille. Auf den ersten Blick mag es wie ein verpasster erster Platz aussehen, aber wer auch nur einen kleinen Einblick in die Arbeit hatte, die wir in dieses Projekt gesteckt haben, weiß, dass dies ein verdienter zweiter Platz ist. Der Bol d’Or ist nie einfach, die 1,8 km lange Gerade ist eine echte Herausforderung für diese Motorräder, und leider kann man nicht davon ausgehen, dass ein Rennen hier ohne Fehler über die Bühne geht. Ähnlich wie beim 8-Stunden-Rennen in Spa haben wir das Rennen erneut souverän angeführt, bei der Wertung des 8-Stunden-Rennens erhielten wir die maximalen zehn Punkte, alles lief wie am Schnürchen, das Team und die Fahrer haben ihre Arbeit fehlerfrei erledigt, ich möchte anmerken, dass wir die Saison unter Rennbedingungen ohne einen einzigen Sturz abgeschlossen haben, aber da es sich um einen technischen Sport handelt, geht es nicht nur um die Menschen. Im Morgengrauen kostete uns ein technischer Defekt fast 1,5 Stunden, aber ich betrachte das nicht mehr als verlorene Zeit, sondern eher als ein Wunder, dass diese Jungs mit den goldenen Händen, die später Verbrennungen erlitten, unser Motorrad wieder zum Leben erweckt haben, das danach noch einen halben Tag lang laufen konnte. Außerdem war es auch als Rennfahrer ein verdammt hartes Rennen; ich habe 10,5 Stints absolviert, etwa 250 Runden. Das tut weh, aber alles für das Ziel. Ich kann dem Team und meinen Teamkollegen gar nicht oft genug danken – wir haben nie aufgegeben. Natürlich können wir enttäuscht sein, da wir zwei Rennen aus der Führungsposition verloren haben, aber wenn wir nicht gekämpft hätten, wäre uns auch diese Silbermedaille entglitten. Vielen Dank für diese Gelegenheit an die Koproduktion von HERT und MRP. Außerdem gratuliere ich dem BMW-Werksteam zum Weltmeistertitel.»

Soma Görbe – Team Tecmas Minerva Oil

«Die Saison 2026 ist offiziell vorbei. Es ist schade, dass sie so zu Ende gegangen ist. Leider mussten wir das Rennen aufgrund eines Motorschadens aufgeben. Unser Tempo war von Anfang an stark und wir arbeiteten uns nach vorne. Ich möchte allen Mitgliedern unserer Crew, die rund um die Uhr hinter den Kulissen arbeiten, nur um jedes Detail perfekt zu machen, ein großes Lob aussprechen. Diese Saison war für mich eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich bin wirklich froh, dass das Team auch in den schweren Zeiten an mich geglaubt hat, als manche Leute um mich herum das nicht taten. Drei Monate vor diesem Rennen bin ich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten gar nicht auf einem Superbike gefahren. In der Zwischenzeit hatte ich fast vergessen, wie sehr ich das Rennenfahren und den Wettkampf auf höchstem Niveau liebe. Um ehrlich zu sein, war ich vor der Rennwoche etwas nervös, was meine Geschwindigkeit anging, da ich kaum Motorrad gefahren war. Zu meinem Glück schien ich nichts von meiner Geschwindigkeit eingebüßt zu haben, und ich spürte endlich wieder den Hunger, der in den letzten Monaten etwas nachgelassen hatte. Ich hoffe wirklich, dass 2027 für uns gut verläuft. Ich werde alles tun, um so gut zu sein wie nie zuvor. Was ich aus diesem Jahr gelernt habe, ist, dass man es nur für sich selbst tun muss und gleichzeitig versuchen sollte, es zu genießen. Denn man weiß nie, wann es das letzte Rennen ist.»

Martin Vugrinec – Maco Racing Team

«Was für ein Rennen. Nach 24 Stunden haben wir es von den 53 gestarteten Teams bis ins Ziel geschafft und belegten Platz 8 in der Gesamtwertung sowie Platz 6 in der EWC. Es war schön, diese Saison mit zwei starken Teamkollegen zu beenden. Obwohl wir nicht das schnellste Motorrad hatten und von allen in den Top 10 mit Abstand die meisten Boxenstopps absolvierten, haben wir als Team alles gegeben. Die R1 von Maco hat durchgehalten, und mit diesem Ergebnis haben wir das Jahr 2026 auf Platz 10 in der FIM-Langstrecken-Weltmeisterschaft EWC abgeschlossen. Vielen Dank an alle Jungs und Mädels aus dem Team und an Maco dafür, dass er an mich geglaubt hat, auch wenn ich selbst an mir gezweifelt habe. Und natürlich an Ivica Vugrinec und Matea Grancarić, die mir das Leben leichter gemacht haben.»

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Auch noch am Start gewesen: Marco Fetz – Mana-Au Competition, Max Stauffer/Lennox Lehmann/Max Kofler – Motobox Kremer Racing by 321, Milan Merckelbagh – JMA Racing Action Bike 34