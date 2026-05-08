Euro Moto Sachsenring-Auftakt ohne Moritz Jenkner: «Bin immer noch ready»

Euro Moto Superbike
Sachsenring: Neue Euro Moto-Spielregeln in Sachen Superpole – Tulovic P1
Wenn die Saison der Euro Moto am Wochenende auf der deutschen Grand-Prix-Strecke losgeht, fehlt mit Moritz Jenkner ein Name in den Teilnehmerlisten, der vor allem in Sachsen seine Fans hat.
Mit seinem Vater Steve Jenkner, der selbst schon als WM-Pilot tolle Erfolge in seiner sächsischen Heimat feiern durfte, hat sich Moritz Jenkner in den letzten Jahren die Ochsen-Tour durch die diversen Klassen gegeben. Zuletzt war er in der Pro Superstock 1000 unterwegs. Doch jetzt ist beim Vater-Sohn-Gespann erst einmal Schluss mit lustig.
«In letzter Zeit wurde ich oft gefragt», berichtet Moritz Jenkner, der in der Vergangenheit auch seine Qualitäten als Co-Kommentator beim Live-Stream von Radio Viktoria bei den Rennberichten über die IDM Supersport unter Beweis gestellt hatte, über die sozialen Medien, «wo ich diese Saison starte. Ich hatte ein paar Gespräche mit diversen Teams in verschiedenen Klassen, wofür ich mich herzliche bedanken will. Ich durfte sehr nette Leute kennenlernen.»
Es ist uns finanziell nicht möglich.
Moritz Jenkner
Doch das Fazit war am Ende ernüchternd. «Es ist uns finanziell nicht möglich», so die klare Aussage des Gespanns, «eine komplette Saison in einem professionellen Rahmen zu bestreiten. Entweder 100 oder null Prozent. Ich bin kein Freund der Mittelwege und Tagträumerei. Was ich nicht ausschließe, sind Gaststarts oder Einsätze als potenzieller Ersatzfahrer. Ich bin immer noch ready und 100 Prozent motiviert. Auch für Langstreckeneinsätze bin ich bereit.»
Bis dahin bleibt ihm beim Heimrennen nur ein Platz an der Seitenlinie.
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