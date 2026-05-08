Euro Moto Sachsenring: Der Plan am Freitag – Die Premiere

Euro Moto Supersport
Euro Moto Supersport: Ein Trio hält die Honda-Fahne 2026 hoch
Aus der IDM wird Euro Moto. Mit dem Rennwochenende auf dem Sachsenring startet die neue alte Serie in die Saison 2026. Nach einem Jahr Pause gastiert die Serie wieder auf dem deutschen MotoGP Kurs.
Die Fans der IDM, jetzt Euro Moto, brauchen beim Sachsenring-Auftakt viel Sitzfleisch. Denn nach dem Trainingsstart um 8.30 Uhr geht das Programm am Freitag durch bis 18.15 Uhr. Eine Pause ist für Mensch, Maschine und Fan nicht vorgesehen. Am Start stehen an diesem Wochenende die Klassen Euro Moto Superbike, Supersport und Sportbike. Mit dabei zwei Kawasaki Cups und die Teenager des ADAC Junior Cup und des Moto4 Northern Cup, die damit für ihren Sommerauftritt im Rahmen der Motorrad-WM auf dem Sachsenring proben.
Die zentrale DMSB-Wochenend-Hotline für Veranstalter und Fahrer ist per E-Mail verfügbar, um bei dringenden Anliegen am jeweiligen Wochenende schnell zu unterstützen. Die Veranstalter- und Lizenz-Hotline steht bis Oktober zur Verfügung und richtet sich gleichermaßen an Veranstalter von Motorsportevents sowie an Fahrer. Bei zeitkritischen Problemen werden sich die Experten des DMSB innerhalb der nächsten Stunde zurückmelden. Die Hotline (lizenzhotline@dmsb.de) ist zu folgenden Zeiten erreichbar: freitags von 16:00 bis 19:00 Uhr, samstags von 08:00 bis 11:00 Uhr.
Von Freitag bis Sonntag hat der Campingplatz an der Goldbachstraße geöffnet. Zu finden ist der Platz gegenüber der Hausnummer 23 in 09353 Oberlungwitz. Reservierungen und Informationen gibt es bei info@andreaundpartner.de. Kostenpunkt für den Euro Moto-Kurzurlaub: pro Person Fr.-So. 40 Euro (inkl. Pkw, Zelt, Duschen, Toiletten, Motorrad). Kinder bis 14 Jahre Fr.-So. 20 Euro, Wohnmobile / Wohnwagen bis 7 m einmalig 10 Euro, Wohnmobile / Wohnwagen über 7 m einmalig 20 Euro. Stromanschluss inkl. Verbrauch einmalig 25 Euro und Müllpauschale (120l Sack) einmalig 1 Euro. «Wir bieten einen Brötchenservice vor Ort an», so die Platzbetreiber. «Die täglich frischen Bäckerbrötchen können am Infopunkt täglich für den Folgetag bestellt werden.»
Bewegt-Bilder gibt es wie auch in der Vergangenheit am Freitag nicht zu sehen. Die volle Konzentration der Produktionsfirma Radio Viktoria liegt wieder auf den Rennen am Samstag und Sonntag. Freitags kann man sich mit dem
In Hohenstein-Ernstthal zeigt sich von morgens bis zum Nachmittag die Sonne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel bei Werten von 6 bis zu 16°C. Am Abend ist es in Hohenstein-Ernstthal wolkenlos bei Werten von 6°C. In der Nacht bedecken einzelne Wolken den Himmel bei einer Temperatur von 8°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 13 und 17 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)
08.30 bis 08.50 Uhr FP1 Kawasaki ZX4 Cup
09.00 bis 09.30 Uhr FP1 Moto4 Northern Cup
09.40 bis 10.00 Uhr FP1 Kawasaki ZX6 Cup
10.10 bis 10.40 Uhr FP1 Euro Moto Superbike
10.45 bis 11.00 Uhr FP1 Euro Moto Supersport
11.15 bis 11.35 Uhr FP1 Euro Moto Sportbike
11.45 bis 12.05 Uhr FP2 Kawasaki ZX4 Cup
12.15 bis 12.35 Uhr FP2 ADAC Junior Cup
12.45 bis 13.15 Uhr FP2 Moto4 Northern Cup
13.30 bis 13.50 Uhr FP2 Kawasaki ZX6 Cup
14.00 bis 14.30 Uhr FP2 Euro Moto Superbike
14.35 bis 15.00 Uhr FP2 Euro Moto Supersport
15.05 bis 15.25 Uhr FP2 Euro Moto Sportbike
15.35 bis 15.55 Uhr Q1 Kawasaki ZX4 Cup
16.05 bis 16.25 Uhr FP2 ADAC Junior Cup
16.35 bis 17.05 Uhr FP3 Moto4 Northern Cup
17.15 bis 17.45 Uhr PreP Euro Moto Superbike
17.55 bis 18.15 Uhr Q1 Kawasaki ZX6 Cup
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