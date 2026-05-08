Euro Moto Sachsenring: Der Plan am Freitag – Die Premiere

Die Fans der IDM, jetzt Euro Moto, brauchen beim Sachsenring-Auftakt viel Sitzfleisch. Denn nach dem Trainingsstart um 8.30 Uhr geht das Programm am Freitag durch bis 18.15 Uhr. Eine Pause ist für Mensch, Maschine und Fan nicht vorgesehen. Am Start stehen an diesem Wochenende die Klassen Euro Moto Superbike, Supersport und Sportbike. Mit dabei zwei Kawasaki Cups und die Teenager des ADAC Junior Cup und des Moto4 Northern Cup, die damit für ihren Sommerauftritt im Rahmen der Motorrad-WM auf dem Sachsenring proben.

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Die Notfall-Nummer

Die zentrale DMSB-Wochenend-Hotline für Veranstalter und Fahrer ist per E-Mail verfügbar, um bei dringenden Anliegen am jeweiligen Wochenende schnell zu unterstützen. Die Veranstalter- und Lizenz-Hotline steht bis Oktober zur Verfügung und richtet sich gleichermaßen an Veranstalter von Motorsportevents sowie an Fahrer. Bei zeitkritischen Problemen werden sich die Experten des DMSB innerhalb der nächsten Stunde zurückmelden. Die Hotline (lizenzhotline@dmsb.de) ist zu folgenden Zeiten erreichbar: freitags von 16:00 bis 19:00 Uhr, samstags von 08:00 bis 11:00 Uhr.

Der Campingplatz

Von Freitag bis Sonntag hat der Campingplatz an der Goldbachstraße geöffnet. Zu finden ist der Platz gegenüber der Hausnummer 23 in 09353 Oberlungwitz. Reservierungen und Informationen gibt es bei info@andreaundpartner.de. Kostenpunkt für den Euro Moto-Kurzurlaub: pro Person Fr.-So. 40 Euro (inkl. Pkw, Zelt, Duschen, Toiletten, Motorrad). Kinder bis 14 Jahre Fr.-So. 20 Euro, Wohnmobile / Wohnwagen bis 7 m einmalig 10 Euro, Wohnmobile / Wohnwagen über 7 m einmalig 20 Euro. Stromanschluss inkl. Verbrauch einmalig 25 Euro und Müllpauschale (120l Sack) einmalig 1 Euro. «Wir bieten einen Brötchenservice vor Ort an», so die Platzbetreiber. «Die täglich frischen Bäckerbrötchen können am Infopunkt täglich für den Folgetag bestellt werden.»

Geänderte Verkehrsführung Foto: Sachsenring Geänderte Verkehrsführung © Sachsenring

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Der Stream

Bewegt-Bilder gibt es wie auch in der Vergangenheit am Freitag nicht zu sehen. Die volle Konzentration der Produktionsfirma Radio Viktoria liegt wieder auf den Rennen am Samstag und Sonntag. Freitags kann man sich mit dem kostenlosen Live-Stream von Anbieter Bike Promotion vergnügen. Abends hilft einem der Blick auf die kompletten Ergebnislisten weiter.

Thema der Woche Miami-Grand-Prix: Alles neu in der Formel 1 – und auch besser? In Miami war die Formel 1 erstmals mit überarbeitetem Reglement unterwegs. Wie die Veränderungen bei den Fahrern ankamen und warum das Feld in Miami enger zusammenrückte. Silja Rulle Weiterlesen

Das Wetter

In Hohenstein-Ernstthal zeigt sich von morgens bis zum Nachmittag die Sonne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel bei Werten von 6 bis zu 16°C. Am Abend ist es in Hohenstein-Ernstthal wolkenlos bei Werten von 6°C. In der Nacht bedecken einzelne Wolken den Himmel bei einer Temperatur von 8°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 13 und 17 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan Freitag, den 08.Mai 2026