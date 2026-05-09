Euro Moto Sachsenring: Der Plan am Samstag – die Spätschicht

Am Freitag mussten die Piloten der Euro Moto und ihrer Rahmen-Klassen ihre freien Trainings noch bei Nieselregen hinter sich bringen. Frisch bleibt es auch am Samstag, dafür aber trocken, wenn man der Wettervorhersage Glauben schenken mag. Ab dem Mittag gibt es die ersten Rennen auch wieder auf dem kostenlosen Live-Stream zu sehen.

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Die Eckdaten

Betreiber: ADAC Sachsen e.V.

Gesamtfläche: 44 ha

Länge der Rennstrecke: 3.671 m

Anzahl der Linkskurven: 10

Anzahl der Rechtskurven: 4

Streckenbreite: min. 12 m, max. 20 m

Breite Start-Ziel: 14 m

Maximales Gefälle: 12,8 %

Maximale Steigung: 10 %

Längste Gerade: 780 m bei Start-Ziel

Länge der Boxengasse: 250 m

Länge der Leitplanken: 8.400 m

Anzahl der Kiesbetten: 12 permanent

Volumen 38.000 m³

Fahrerlager 1: 11.000 m²

Fahrerlager 2: 21.656 m²

Anzahl der Boxen: 34

Einzelbox: 6 m lang, 12 m breit

Fußgängerbrücke: 28 m Spannweite

Zwei Tunnel: Fahrerlager, Fußgänger in der Boxengasse

Start-Ziel Turm: 22,55 m hoch, 10 m breit, 13 m lang

Besonderheiten: zwei Bachüberquerungen

Der Medizinmann

Das Medical Center am Sachsenring, am tiefsten Punkt der Strecke gelegen, hat am Donnerstag von 8 bis 24 Uhr geöffnet. Von Freitag bis Sonntag ist durchgehend Hilfe vor Ort. Dort anrufen kann man unter der Nummer +49 3723 653380. Am Euro Moto Wochenende hat Dr. Martin Schweige das Kommando vor Ort. Wer im Krankenaus landet kommt in der Regel ins DRK-Krankenhaus Lichtenstein gGmbH, Hartensteiner Straße 42 in 09350 Lichtenstein, telefonisch zu erreichen unter +49 37204 320.

Die Sendezeiten

Ab Samstag kann man sich die Euro Moto auch wieder per Live-Stream nach Hause holen. Nachfolgend die geplanten Sendezeiten:

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13:50 Uhr – Welcome Moderation + Superpole Euro Moto Superbike mit Starting Grid und Polesetter Interview

14:00 Uhr – Moto4 Northern Cup RACE 1 (race start 14:05 Uhr)

14:45 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 1 (race start 14:55 Uhr)

15:35 Uhr – Euro Moto Sportbike Rennen 1 (race start 15:45 Uhr)

16:20 Uhr – Kawasaki ZX4-RR Cup Rennen 1 (race start 16:25 Uhr)

17:00 Uhr – Kawasaki ZX6-R Cup Rennen 1 (race start 17:05 Uhr)

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Wo ist was am Sachsenring Foto: Sachsenring Wo ist was am Sachsenring © Sachsenring

Der Stream

«Unsere deutschsprachigen Live-Stream Sendungen laufen auf dem YouTube-Chanel und auf SportEurope TV», erklärt Aufnahmeleiter Stephan Kraus im Vorfeld. «Ab 2026 läuft der Stream nicht mehr auf Facebook. Am Samstag überträgt erstmals auch der MDR ab 14 Uhr das Rennen 1 der Moto4 und das Rennen 1 der Euro Moto Supersport live im TV. Wir liefern nur das Signal mit Athmo. Kommentiert werden die Rennen von NDR Sport Kommentatoren.» Zusätzlich zum Stream kann man die Trainings und Rennen auch per Live-Timing von Anbieter Bike Promotion kostenlos verfolgen. Im Anschluss findet man alle Ergebnisse online zum Nachlesen.

Das Wetter

In Hohenstein-Ernstthal ist es am Morgen wolkig bei Werten von 5°C. Des Weiteren wird am Nachmittag und am Abend die Sonne von einzelnen Wolken verdeckt bei Werten von 10 bis zu 16°C. Nachts gibt es lockere Bewölkung bei einer Temperatur von 8°C. Mit Böen zwischen 14 und 27 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

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Der Zeitplan Samstag, den 09.Mai 2026