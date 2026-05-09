Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Euro Moto

  4. /

  5. Euro MOTO

  6. /

  7. News

Werbung

Euro Moto Sachsenring: Der Plan am Samstag – die Spätschicht

Wer Lust hat, kann sich am Samstag bei der Euro Moto, der ehemaligen IDM, zehn Stunden rund um den Motorsport bespaßen lassen. Am Nachmittag werden die ersten Punkte verteilt.

Esther Babel

Von

Euro MOTO

Chris Beinlich (re.) freut sich auf den Sachsenring
Chris Beinlich (re.) freut sich auf den Sachsenring
Foto: Felix Wiessmann
Chris Beinlich (re.) freut sich auf den Sachsenring
© Felix Wiessmann

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Am Freitag mussten die Piloten der Euro Moto und ihrer Rahmen-Klassen ihre freien Trainings noch bei Nieselregen hinter sich bringen. Frisch bleibt es auch am Samstag, dafür aber trocken, wenn man der Wettervorhersage Glauben schenken mag. Ab dem Mittag gibt es die ersten Rennen auch wieder auf dem kostenlosen Live-Stream zu sehen.

Werbung

Werbung

Die Eckdaten

  • Betreiber: ADAC Sachsen e.V.

  • Gesamtfläche: 44 ha

  • Länge der Rennstrecke: 3.671 m

  • Anzahl der Linkskurven: 10

  • Anzahl der Rechtskurven: 4

  • Streckenbreite: min. 12 m, max. 20 m

  • Breite Start-Ziel: 14 m

  • Maximales Gefälle: 12,8 %

  • Maximale Steigung: 10 %

  • Längste Gerade: 780 m bei Start-Ziel

  • Länge der Boxengasse: 250 m

  • Länge der Leitplanken: 8.400 m

  • Anzahl der Kiesbetten: 12 permanent

  • Volumen 38.000 m³

  • Fahrerlager 1: 11.000 m²

  • Fahrerlager 2: 21.656 m²

  • Anzahl der Boxen: 34

  • Einzelbox: 6 m lang, 12 m breit

  • Fußgängerbrücke: 28 m Spannweite

  • Zwei Tunnel: Fahrerlager, Fußgänger in der Boxengasse

  • Start-Ziel Turm: 22,55 m hoch, 10 m breit, 13 m lang

  • Besonderheiten: zwei Bachüberquerungen

Der Medizinmann

Das Medical Center am Sachsenring, am tiefsten Punkt der Strecke gelegen, hat am Donnerstag von 8 bis 24 Uhr geöffnet. Von Freitag bis Sonntag ist durchgehend Hilfe vor Ort. Dort anrufen kann man unter der Nummer +49 3723 653380. Am Euro Moto Wochenende hat Dr. Martin Schweige das Kommando vor Ort. Wer im Krankenaus landet kommt in der Regel ins DRK-Krankenhaus Lichtenstein gGmbH, Hartensteiner Straße 42 in 09350 Lichtenstein, telefonisch zu erreichen unter +49 37204 320.

Empfehlungen

Die Sendezeiten

Ab Samstag kann man sich die Euro Moto auch wieder per Live-Stream nach Hause holen. Nachfolgend die geplanten Sendezeiten:

Werbung

Werbung

  • 13:50 Uhr – Welcome Moderation + Superpole Euro Moto Superbike mit Starting Grid und Polesetter Interview

  • 14:00 Uhr – Moto4 Northern Cup RACE 1 (race start 14:05 Uhr)

  • 14:45 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 1 (race start 14:55 Uhr)

  • 15:35 Uhr – Euro Moto Sportbike Rennen 1 (race start 15:45 Uhr)

  • 16:20 Uhr – Kawasaki ZX4-RR Cup Rennen 1 (race start 16:25 Uhr)

  • 17:00 Uhr – Kawasaki ZX6-R Cup Rennen 1 (race start 17:05 Uhr)

Wo ist was am Sachsenring
Wo ist was am Sachsenring
Foto: Sachsenring
Wo ist was am Sachsenring
© Sachsenring

Der Stream

«Unsere deutschsprachigen Live-Stream Sendungen laufen auf dem YouTube-Chanel und auf SportEurope TV», erklärt Aufnahmeleiter Stephan Kraus im Vorfeld. «Ab 2026 läuft der Stream nicht mehr auf Facebook. Am Samstag überträgt erstmals auch der MDR ab 14 Uhr das Rennen 1 der Moto4 und das Rennen 1 der Euro Moto Supersport live im TV. Wir liefern nur das Signal mit Athmo. Kommentiert werden die Rennen von NDR Sport Kommentatoren.» Zusätzlich zum Stream kann man die Trainings und Rennen auch per Live-Timing von Anbieter Bike Promotion kostenlos verfolgen. Im Anschluss findet man alle Ergebnisse online zum Nachlesen.

Das Wetter

In Hohenstein-Ernstthal ist es am Morgen wolkig bei Werten von 5°C. Des Weiteren wird am Nachmittag und am Abend die Sonne von einzelnen Wolken verdeckt bei Werten von 10 bis zu 16°C. Nachts gibt es lockere Bewölkung bei einer Temperatur von 8°C. Mit Böen zwischen 14 und 27 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Werbung

Werbung

Der Zeitplan Samstag, den 09.Mai 2026

  • 08.15 bis 08.40 Uhr Q1 Euro Moto Supersport

  • 08.45 bis 09.10 Uhr Q1 Euro Moto Sportbike

  • 09.15 bis 09.45 Uhr FP3 Euro Moto Superbike

  • 09.55 bis 10.15 Uhr Q2 Kawasaki ZX4 Cup

  • 10.25 bis 10.55 Uhr Q1 Moto4 Northern Cup

  • 11.05 bis 11.25 Uhr Q2 Kawasaki ZX6 Cup

  • 11.35 bis 11.55 Uhr Q1 ADAC Junior Cup

  • 12.05 bis 12.30 Uhr Q2 Euro Moto Supersport

  • 12.35 bis 13.00 Uhr Q2 Euro Moto Sportbike

  • 13.05 bis 13.20 Uhr SP1 Euro Moto Superbike

  • 13.30 bis 13.45 Uhr SP2 Euro Moto Superbike

  • 14.05 Uhr Rennen 1 Moto4 Northern Cup

  • 14.55 Uhr Rennen 1 Euro Moto Supersport

  • 15.45 Uhr Rennen 1 Euro Moto Sportbike

  • 16.25 Uhr Rennen 1 Kawasaki ZX4 Cup

  • 17.05 Uhr Rennen 1 Kawasaki ZX6 Cup

  • 17.45 Uhr Rennen 1 ADAC Junior Cup

  • 18.30 bis 19.00 Euro Moto Promotion

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Euro Moto News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien