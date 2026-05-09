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Euro Moto Sachsenring: Der Plan am Samstag – die Spätschicht
Wer Lust hat, kann sich am Samstag bei der Euro Moto, der ehemaligen IDM, zehn Stunden rund um den Motorsport bespaßen lassen. Am Nachmittag werden die ersten Punkte verteilt.
Am Freitag mussten die Piloten der Euro Moto und ihrer Rahmen-Klassen ihre freien Trainings noch bei Nieselregen hinter sich bringen. Frisch bleibt es auch am Samstag, dafür aber trocken, wenn man der Wettervorhersage Glauben schenken mag. Ab dem Mittag gibt es die ersten Rennen auch wieder auf dem kostenlosen Live-Stream zu sehen.
Die Eckdaten
Betreiber: ADAC Sachsen e.V.
Gesamtfläche: 44 ha
Länge der Rennstrecke: 3.671 m
Anzahl der Linkskurven: 10
Anzahl der Rechtskurven: 4
Streckenbreite: min. 12 m, max. 20 m
Breite Start-Ziel: 14 m
Maximales Gefälle: 12,8 %
Maximale Steigung: 10 %
Längste Gerade: 780 m bei Start-Ziel
Länge der Boxengasse: 250 m
Länge der Leitplanken: 8.400 m
Anzahl der Kiesbetten: 12 permanent
Volumen 38.000 m³
Fahrerlager 1: 11.000 m²
Fahrerlager 2: 21.656 m²
Anzahl der Boxen: 34
Einzelbox: 6 m lang, 12 m breit
Fußgängerbrücke: 28 m Spannweite
Zwei Tunnel: Fahrerlager, Fußgänger in der Boxengasse
Start-Ziel Turm: 22,55 m hoch, 10 m breit, 13 m lang
Besonderheiten: zwei Bachüberquerungen
Der Medizinmann
Das Medical Center am Sachsenring, am tiefsten Punkt der Strecke gelegen, hat am Donnerstag von 8 bis 24 Uhr geöffnet. Von Freitag bis Sonntag ist durchgehend Hilfe vor Ort. Dort anrufen kann man unter der Nummer +49 3723 653380. Am Euro Moto Wochenende hat Dr. Martin Schweige das Kommando vor Ort. Wer im Krankenaus landet kommt in der Regel ins DRK-Krankenhaus Lichtenstein gGmbH, Hartensteiner Straße 42 in 09350 Lichtenstein, telefonisch zu erreichen unter +49 37204 320.
Die Sendezeiten
Ab Samstag kann man sich die Euro Moto auch wieder per Live-Stream nach Hause holen. Nachfolgend die geplanten Sendezeiten:
13:50 Uhr – Welcome Moderation + Superpole Euro Moto Superbike mit Starting Grid und Polesetter Interview
14:00 Uhr – Moto4 Northern Cup RACE 1 (race start 14:05 Uhr)
14:45 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 1 (race start 14:55 Uhr)
15:35 Uhr – Euro Moto Sportbike Rennen 1 (race start 15:45 Uhr)
16:20 Uhr – Kawasaki ZX4-RR Cup Rennen 1 (race start 16:25 Uhr)
17:00 Uhr – Kawasaki ZX6-R Cup Rennen 1 (race start 17:05 Uhr)
Der Stream
«Unsere deutschsprachigen Live-Stream Sendungen laufen auf dem YouTube-Chanel und auf SportEurope TV», erklärt Aufnahmeleiter Stephan Kraus im Vorfeld. «Ab 2026 läuft der Stream nicht mehr auf Facebook. Am Samstag überträgt erstmals auch der MDR ab 14 Uhr das Rennen 1 der Moto4 und das Rennen 1 der Euro Moto Supersport live im TV. Wir liefern nur das Signal mit Athmo. Kommentiert werden die Rennen von NDR Sport Kommentatoren.» Zusätzlich zum Stream kann man die Trainings und Rennen auch per Live-Timing von Anbieter Bike Promotion kostenlos verfolgen. Im Anschluss findet man alle Ergebnisse online zum Nachlesen.
Das Wetter
In Hohenstein-Ernstthal ist es am Morgen wolkig bei Werten von 5°C. Des Weiteren wird am Nachmittag und am Abend die Sonne von einzelnen Wolken verdeckt bei Werten von 10 bis zu 16°C. Nachts gibt es lockere Bewölkung bei einer Temperatur von 8°C. Mit Böen zwischen 14 und 27 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)
Der Zeitplan Samstag, den 09.Mai 2026
08.15 bis 08.40 Uhr Q1 Euro Moto Supersport
08.45 bis 09.10 Uhr Q1 Euro Moto Sportbike
09.15 bis 09.45 Uhr FP3 Euro Moto Superbike
09.55 bis 10.15 Uhr Q2 Kawasaki ZX4 Cup
10.25 bis 10.55 Uhr Q1 Moto4 Northern Cup
11.05 bis 11.25 Uhr Q2 Kawasaki ZX6 Cup
11.35 bis 11.55 Uhr Q1 ADAC Junior Cup
12.05 bis 12.30 Uhr Q2 Euro Moto Supersport
12.35 bis 13.00 Uhr Q2 Euro Moto Sportbike
13.05 bis 13.20 Uhr SP1 Euro Moto Superbike
13.30 bis 13.45 Uhr SP2 Euro Moto Superbike
14.05 Uhr Rennen 1 Moto4 Northern Cup
14.55 Uhr Rennen 1 Euro Moto Supersport
15.45 Uhr Rennen 1 Euro Moto Sportbike
16.25 Uhr Rennen 1 Kawasaki ZX4 Cup
17.05 Uhr Rennen 1 Kawasaki ZX6 Cup
17.45 Uhr Rennen 1 ADAC Junior Cup
18.30 bis 19.00 Euro Moto Promotion
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