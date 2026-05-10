Euro Moto Sachsenring: Der Plan am Sonntag – volles Programm

Tendenz steigend. So verlief an diesem Wochenende die Wetter-Kurve. Mussten die Fahrer am Freitag noch per Nieselregen ran, blieb es am Samstag trocken. Der beste Tag ist laut Wettervorhersage der Sonntag, wie es sich für einen ordentlichen Renntag gehört. Ab 8.30 Uhr ist auf der Strecke was los.

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Erinnerungen

Eine Fotocollage in der Box und ein schwarzer Aufkleber in der Scheibe von allen drei Superbike-BMW: Das Team GERT56 by RS Speedbikes gedenkt dem im Januar 2026 verstorbenen Teamchef Karsten „KW“ Wolf öffentlich. Sein hinterlassenes Erbe anzutreten, gestaltet sich schwieriger als gedacht. Ronny Schlieder, Holger Homfeldt, Toni Finsterbusch und Johannes Bornemann führen das Racing Team in Wolfs Sinne weiter. «Aber manche Dinge, die für ihn zur Routine gehörten, machen wir zum ersten Mal. Sei es mit den Sponsoren zu sprechen oder mit Abrechnungen“, sagt Homfeldt beim EURO MOTO-Saisonauftakt auf dem Sachsenring und gesteht: „Eigentlich ist alles neu. Den Aufwand hatte ich nicht erwartet. Aber im nächsten Jahr wissen wir Bescheid.» (Quelle: Euro Moto)

Das Geschenk

Am 10. Mai ist Muttertag. Der Promoter der neue Euro Moto hat sich für den Ehrentag etwas Besonderes einfallen lassen: Alle Frauen, die große Kinder haben oder kleine Kinder an der Hand halten, dürfen sich freuen. Über ein kostenloses Eintrittsticket für den Saisonauftakt auf dem Sachsenring. Am Muttertag heißt es bei den Verantwortlichen deshalb: nicht nur zuschauen, sondern mittendrin sein. Mit dem Ticket ist nicht nur der Eintritt gesichert, sondern auch ein Blick hinter die Kulissen inklusive. Denn die Eintrittskarte beinhaltet den Zugang zum Fahrerlager sowie die Teilnahme am Fan Walk. Für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren ist der Besuch von Deutschlands höchster Serie im Motorradrennsport ebenfalls kostenfrei.

Der Rückblick

Die IDM 2025 ist schon ein paar Tage her. Als kleine Erinnerung an den Ausgang der vergangenen Saison mit ihrem Finale auf dem Hockenheimring, wo in allen drei Klassen die Meisterschaftsentscheidung erst auf den letzten Metern des Jahres fiel.

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IDM Sportbike

Thema der Woche Miami-Grand-Prix: Alles neu in der Formel 1 – und auch besser? In Miami war die Formel 1 erstmals mit überarbeitetem Reglement unterwegs. Wie die Veränderungen bei den Fahrern ankamen und warum das Feld in Miami enger zusammenrückte. Silja Rulle Weiterlesen

1. 239 Punkte Inigo Iglesias (E/Triumph)

2. 234 Punkte Oliver Svendsen (DK/Triumph)

3. 166 Punkte Rick Kooistra (NL/Triumph)

IDM Supersport

1. 260 Punkte Andreas Kofler (A/Yamaha)

2. 249 Punkte Dirk Geiger (D/Honda)

3. 195 Punkte Daniel Blin (PL/Ducati)

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IDM Superbike

1. 257,5 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

2. 228,0 Punkte Florian Alt (D/Honda)

3. 177,5 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

Die Klassen

Bei den verschiedenen Rennwochenende der Euro Moto 2026 gibt es neben den drei Meisterschaftsklassen auch immer zahlreiche Rahmenrennen, die sich mit ihrem Auftritt abwechseln. Jedes Mal am Start sind die Euro Moto Superbike, die Euro Moto Supersport und die Euro Moto Sportbike. Auch Dauergäste sind der Kawasaki Ninja ZX-4RR Cup und der Kawasaki Ninja ZX-6RR Cup. Im Wechsel sind die Pro Superstock1000, der Twin Cup, der ADAC Junior Cup, der Moto4 Northern Cup und er Bagger Racing European Cup mit dabei.

Die Sendezeiten

Am Sonntag kann man sich entweder live vor Ort vergnügen und/oder sich den Rest per Live-Stream von Radio Viktoria zu Gemüte führen:

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11:25 Uhr – Welcome Moderation

11:30 Uhr – Euro Moto Superbike Rennen 1 (race start 11:40 Uhr)

12:15 Uhr – Kawasaki ZX4-RR Cup Rennen 2 (race start 12:20 Uhr)

13:00 Uhr – Moto4 Northern Cup Rennen 2 (race start 13:05 Uhr)

13:40 Uhr – Mittagspause

14:20 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 2 (race start 14:30 Uhr)

15:10 Uhr – Euro Moto Sportbike Rennen 2 (race start 15:20 Uhr)

16:00 Uhr – Euro Moto Superbike Rennen 2 (race start 16:10 Uhr)

16:45 Uhr – Kawasaki ZX6-R Cup Rennen 2 (race start 16:50 Uhr)

Der Stream

Am Sonntag kann man sich wieder auf allen Kanälen über die Geschehnisse auf dem Sachsenring informieren. Durchgehend gibt es das kostenlose Live-Timing vom Anbieter Bike-Promotion. Den ebenfalls kostenlosen Live-Stream von Radio Viktoria gibt es auf dem Euro Moto YouTube-Kanal zu sehen. Im Anschluss kann findet man alle Ergebnisse des kompletten Wochenendes wieder bei Bike Promotion.

Das Wetter

In Hohenstein-Ernstthal ist es morgens locker bewölkt und die Temperatur liegt bei 8°C. Am Mittag gibt es mehr Wolken als Sonne und die Höchstwerte liegen bei 20°C. Am Abend überwiegt in Hohenstein-Ernstthal dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken und die Temperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad. In der Nacht bleibt es bedeckt bei Werten von 12°C. Mit Böen zwischen 9 und 20 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan Sonntag, den 10.Mai 2026

08.30 bis 08.50 Uhr Q2 ADAC Junior Cup

09.00 bis 09.30 Uhr Q2 Moto4 Northern Cup

09.40 bis 10.20 Uhr Warmup Euro Moto

10.50 Uhr Rennen 2 ADAC Junior Cup

11.40 Uhr Rennen 1 Euro Moto Superbike

12.20 Uhr Rennen 2 Kawasaki ZX4 Cup

13.05 Uhr Rennen 2 Moto4 Northern Cup

13.30 bis 14.10 Uhr Pitwalk

13.45 bis 14.00 Uhr ADAC MotoMini

14.30 Uhr Rennen 2 Euro Moto Supersport

15.20 Uhr Rennen 2 Euro Moto Sportbike

16.10 Uhr Rennen 2 Euro Moto Superbike

16.50 Uhr Rennen 2 Kawasaki ZX6 Cup

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