Euro Moto Superbike: Keine Kawasaki ZX-10RR am Sachsenring, dafür zwei Cups

Auch wenn die Kawasaki in den letzten IDM-Jahren nicht unbedingt ein Siegermotorrad war, war der Hersteller doch stets ein fester Bestandteil der Meisterschaft. Unter anderem haben sich im Team des Schweizers Emil Weber der ehemalige Superbike WM-Pilot Leandro ‚Tati‘ Mercado und der aktuelle Supersport WM-Fahrer Valentine Debise ins IDM-Getümmel gestürzt. Im Vorjahr war es noch das Team von Oliver Skach, welches die Kawaski-Fahnen hochgehalten hat. Dieses Jahr muss es in der Superbike-Klasse ohne gehen.

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«Leider kommt das neue Modell der ZX-10RR erst sehr spät nach Europa», schildert Jürgen Höpker-Seibert die aktuelle Lage. «Die ersten Einheiten werden wohl im Juli nach Deutschland kommen. Dies bedeutet, dass insgesamt nicht genug Zeit bleibt, um die Modifikationen gegenüber dem Vorgängermodell zu verstehen und entsprechende Tests vor der Saison durchzuführen. Ein Tausch während der Saison wurde aus diesem Grund ebenfalls verworfen. Mit dem Vorjahresmodell, das bereits 2025 nicht mehr gebaut wurde, machte ein Einsatz aus unserer Sicht keinen Sinn.»

Die ZX-10 soll wiederkommen

«Daher haben wir uns entschieden, eine Saison auszusetzen und uns auf unsere Cups mit der ZX-4RR und ZX-6R zu konzentrieren», lautet das Resultat der Kawasaki-Überlegungen. «Uns liegt dieser Breitensport sehr am Herzen, aber es kostet auch sehr viel Budget, eine solche Aktivität kostengünstig für Einsteiger und erfahrene Racer anzubieten. Ganz zu schweigen vom personellen Aufwand.»

«Mit der ZX-4RR bieten wir einen günstigen Einstieg in die Euro Moto, und die ZX-6R bietet eine gute Aufstiegschance in die Prädikatsklassen», erklärt Höpker-Seibert. «Für die 6er gibt es einen Homologationskit nach FIM-Reglement, sowohl für die Sportbike- als auch für die Supersport-Klasse. Eigentlich wollten wir uns dieses Jahr nicht in der Sportbike-Klasse engagieren, bis sich die Situation um die verschiedenen Reglements (WSBK und BSB) geklärt hat. Aber es bot sich die Gelegenheit, dass ERC nach Kawasaki Bikes fragte – und da sagt man nicht nein. In der Supersport-Klasse arbeiten wir wie bisher mit Weber Racing zusammen und haben mit Dreyer Racing einen neuen Partner.»

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«Zur Superbike im Jahr 2027 sagen wir: Schauen wir mal, eigentlich gehört die ZX-10 ins Feld», lautet sein Blick in die Zukunft.

Thema der Woche Miami-Grand-Prix: Alles neu in der Formel 1 – und auch besser? In Miami war die Formel 1 erstmals mit überarbeitetem Reglement unterwegs. Wie die Veränderungen bei den Fahrern ankamen und warum das Feld in Miami enger zusammenrückte. Silja Rulle Weiterlesen

Teilnehmer Kawasaki ZX-4RR Cup

#3 Max Haupt

#7 Moritz Konrad

#11 Nick Weber

#12 Gido Nittke

#14 Dean Fischer

#16 Miriam Talmon-Gros

#17 Maximilian Hinrichs

#22 Robert Stiehler

#25 Simon Bader

#26 Ben Wiegener

#29 Filip Knigge

#33 Luca van der Velde

#34 Daniek van Loon

#46 Michael Götz

#47 Grischa Forthmann

#53 Ingo Castagnaro

#57 Timo Kubbinga

#61 Lukas Schäfer

#72 Felix Graml

#89 Max Herzog

#91 Niklas Böhlen

#96 Manny van Tilburg

#97 Hansjörg Wahl

#99 Ariano Plaz

Teilnehmer Kawasaki ZX6R Cup