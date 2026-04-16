Finsterbusch nutzt IBPM-Start in Brünn als Euro Moto-Test

Am kommenden Wochenende startet die Internationale Bike Promotion Meisterschaft als erste der deutschen Serien im tschechischen Brünn in die Saison 2026. Eine Rennstrecke, auf der auch erstmals die neu aufgestellte Euro Moto Ende Mai am Start sein wird. Während in Brünn die ambitionierten Hobbyfahrer am Start sind, wird in Assen um WM-Punkte gekämpft, ebenso in Le Mans, wo die Saison der Langstrecken-Weltmeisterschaft losgeht. Und überall mischen Euro Moto-Piloten mit.

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Wie schon im letzten Jahr sind bei der IBPM die Superbike open, Supersport open, Supersport Next Generation, der BMW RR Cup und der Yamaha R7 Cup feste Bestandteile der geplanten sechs Events. Diese sechs Events sind bis auf den anstehenden Termin in Brünn alle in Deutschland bzw. im grenznahen Most angesetzt, was die zu fahrenden Kilometer auf das Nötigste reduziert. «Wir haben schon bei der Planung Ende letzten Jahres darauf geachtet», erläutert Veranstalter Michael Dangrieß, «die besten Strecken in und um Deutschland für unsere Meisterschaft zu gewinnen, um attraktive Termine mit wenig Weg anbieten zu können. Unter den aktuellen Umständen ist das natürlich noch viel wichtiger, wir wissen, wie sehr der Blick auf die Zahlen an der Tanksäule zurzeit schmerzt! Es geht uns ja am Ende genauso.»

Aus diesem Grund freut es die Organisatoren von MAXX Adrenalin umso mehr, dass sich trotz hoher Spritpreise ordentlich gefüllte Fahrerfelder in Brünn zusammenfinden werden. Mittendrin sind mit Toni Finsterbusch, Christoph Beinlich, Julius Ilmberger jr., Udo Reichmann auch einige Fahrer aus der ehemaligen IDM, jetzt Euro Moto und deren Rahmenklassen, die den Termin zur Vorbereitung auf das Euro Moto-Event Ende Mai nutzen. Mit Toni Finsterbusch ist einer der GERT56-Piloten am Start. Seine beiden Teamkollegen Jan-Ole Jähnig und Marcel Schrötter schrubben derweil bei der Endurance in Le Mand Kilometer. Finsterbusch wird solange das Maximum an Daten für den Euro Moto-Lauf im Mai sammeln.

Für die eigentliche Spannung in der IBPM sorgen die Duelle in den Meisterschaftsklassen, auf die sich vor allem die IBPM-Fahrer, aber auch die Veranstalter freuen. «Es gab vor allem in der Superbike schon weit vor der Saison handfeste Kampfansagen und wir sind sehr gespannt, was davon am Zielstrich bestehen bleibt», überlegt Dangrieß. «Es wird in allen Rennen hochklassigen Sport zu sehen geben, das kann ich jetzt schon versprechen. Für Schnellentschlossene sind Anmeldungen zur Teilnahme in begrenztem Rahmen noch möglich.»

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Wer als Fan dabei sein möchte, den Weg nach Brno aber scheut, kann auf das Livetiming auf www.raceresults.de zurückgreifen oder nutzt die Live-Funktion in der Speedhive-App.

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